GIRLS PREP BASKETBALL=
Bardstown 54, Nelson Co. 51
Barren Co. 81, Glasgow 47
Beechwood 64, Bourbon Co. 32
Bishop Brossart 63, Danville Christian 34
Bracken Co. 50, Augusta 34
Breckinridge County 74, Cloverport 12
Bullitt Central 47, Lou. Moore 42
Bullitt East 90, Lou. Southern 10
Calloway Co. 55, McCracken County (Paducah) 39
Campbell County (KY) 60, Ashland Blazer 57
Carlisle Co. 47, Hickman Co. 38
Carroll County (KY) 62, Fort Knox 38
Central Hardin 79, Elizabethtown 60
Christian Co. 74, Hopkinsville 35
Cov. Holy Cross 59, Lyon Co. 47
Dixie Heights 78, Ludlow (KY) 23
East Ridge 52, Shelby Valley 50
Edmonson Co. 47, Grayson Co. 45
Eminence 51, CEC 49
Estill Co. 58, Leslie Co. 49
Franklin-Simpson 57, Logan Co. 36
Frederick Douglass 56, Scott County 30
Fulton Co. 53, Fulton 44
Gallatin County (KY) 60, Lloyd Memorial 49
George Rogers Clark 83, Paris (KY) 26
Henderson Co. 68, Union Co. 17
Highlands (KY) 71, Bellevue (KY) 26
Hopkins Central 64, Caldwell Co. 32
John Hardin 70, Russell Co. 42
Lawrence Co. 68, Prestonsburg 60
Letcher County Central 71, Central Wise, Va. 53
Lex. Christian 48, Monroe Co. 34
Lex. Dunbar 57, Lexington Catholic 33
Lincoln Co. 55, Garrard Co. 52
Lou. Assumption 74, Lou. Male 23
Lou. Atherton 57, Lou. Seneca 26
Lou. Ballard 54, Lou. Eastern 37
Lou. Central 60, Lou. Christian Academy 44
Lou. Doss 69, Lou. Western 23
Lou. Jeffersontown 55, Lou. Collegiate 34
Lou. Pleasure Ridge Park 58, Lou. Fairdale 25
Lou. Shawnee 48, Lou. Presentation 32
Lou. Valley 73, Lou. Waggener 9
Madison Southern 81, East Jessamine 40
Madisonville 67, Dawson Springs 16
McLean Co. 0, Muhlenberg County 0
Meade Co. 57, Hancock Co. 39
Middlesboro 62, Harlan Co. 31
Nicholas Co. 76, Robertson County 13
North Oldham 45, Oldham County 37
Notre Dame 61, Lou. DuPont Manual 46
Ohio Co. 50, Webster Co. 41
Pendleton County (KY) 59, Harrison Co. 31
Perry Co. Central 67, Ligon Cogo 24
Phelps 83, Jackson City 30
Pulaski Co. 64, Somerset 52
Rockcastle County 76, Casey Co. 42
Rowan Co. 72, Bath County (KY) 47
Ryle 66, Conner 32
Sayre (KY) 44, Lex. Bryan Station 38
Spencer Co. 28, Anderson Co. 26
Taylor Co. 76, Marion County (KY) 55
Todd Co. Central 45, Russellville 43
Villa Madonna 72, St. Patrick (KY) 37
Williamsburg 42, Trinity Christian 26
Woodford Co. 71, Collins 37
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.