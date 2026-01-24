Live Radio
Friday’s Scores

The Associated Press

January 24, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bardstown 54, Nelson Co. 51

Barren Co. 81, Glasgow 47

Beechwood 64, Bourbon Co. 32

Bishop Brossart 63, Danville Christian 34

Bracken Co. 50, Augusta 34

Breckinridge County 74, Cloverport 12

Bullitt Central 47, Lou. Moore 42

Bullitt East 90, Lou. Southern 10

Calloway Co. 55, McCracken County (Paducah) 39

Campbell County (KY) 60, Ashland Blazer 57

Carlisle Co. 47, Hickman Co. 38

Carroll County (KY) 62, Fort Knox 38

Central Hardin 79, Elizabethtown 60

Christian Co. 74, Hopkinsville 35

Cov. Holy Cross 59, Lyon Co. 47

Dixie Heights 78, Ludlow (KY) 23

East Ridge 52, Shelby Valley 50

Edmonson Co. 47, Grayson Co. 45

Eminence 51, CEC 49

Estill Co. 58, Leslie Co. 49

Franklin-Simpson 57, Logan Co. 36

Frederick Douglass 56, Scott County 30

Fulton Co. 53, Fulton 44

Gallatin County (KY) 60, Lloyd Memorial 49

George Rogers Clark 83, Paris (KY) 26

Henderson Co. 68, Union Co. 17

Highlands (KY) 71, Bellevue (KY) 26

Hopkins Central 64, Caldwell Co. 32

John Hardin 70, Russell Co. 42

Lawrence Co. 68, Prestonsburg 60

Letcher County Central 71, Central Wise, Va. 53

Lex. Christian 48, Monroe Co. 34

Lex. Dunbar 57, Lexington Catholic 33

Lincoln Co. 55, Garrard Co. 52

Lou. Assumption 74, Lou. Male 23

Lou. Atherton 57, Lou. Seneca 26

Lou. Ballard 54, Lou. Eastern 37

Lou. Central 60, Lou. Christian Academy 44

Lou. Doss 69, Lou. Western 23

Lou. Jeffersontown 55, Lou. Collegiate 34

Lou. Pleasure Ridge Park 58, Lou. Fairdale 25

Lou. Shawnee 48, Lou. Presentation 32

Lou. Valley 73, Lou. Waggener 9

Madison Southern 81, East Jessamine 40

Madisonville 67, Dawson Springs 16

McLean Co. 0, Muhlenberg County 0

Meade Co. 57, Hancock Co. 39

Middlesboro 62, Harlan Co. 31

Nicholas Co. 76, Robertson County 13

North Oldham 45, Oldham County 37

Notre Dame 61, Lou. DuPont Manual 46

Ohio Co. 50, Webster Co. 41

Pendleton County (KY) 59, Harrison Co. 31

Perry Co. Central 67, Ligon Cogo 24

Phelps 83, Jackson City 30

Pulaski Co. 64, Somerset 52

Rockcastle County 76, Casey Co. 42

Rowan Co. 72, Bath County (KY) 47

Ryle 66, Conner 32

Sayre (KY) 44, Lex. Bryan Station 38

Spencer Co. 28, Anderson Co. 26

Taylor Co. 76, Marion County (KY) 55

Todd Co. Central 45, Russellville 43

Villa Madonna 72, St. Patrick (KY) 37

Williamsburg 42, Trinity Christian 26

Woodford Co. 71, Collins 37

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

