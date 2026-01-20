Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

January 20, 2026, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 35 25 9 1 0 51 114 80
Reading 38 19 15 4 0 42 106 110
Adirondack 34 18 11 4 1 41 90 88
Maine 33 16 10 5 2 39 93 85
Worcester 35 16 16 2 1 35 91 103
Trois-Rivieres 33 15 15 0 3 33 85 89
Norfolk 34 13 19 2 0 28 96 119
Greensboro 34 9 19 5 1 24 79 118

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 35 24 7 3 1 52 119 75
South Carolina 37 23 13 1 0 47 106 102
Atlanta 32 23 9 0 0 46 98 65
Savannah 35 18 14 2 1 39 111 94
Jacksonville 33 15 16 2 0 32 90 109
Greenville 34 14 16 4 0 32 88 95
Orlando 37 13 19 4 1 31 92 114

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 34 21 8 2 3 47 121 85
Fort Wayne 35 19 10 6 0 44 114 91
Bloomington 35 18 13 2 2 40 108 105
Indy 35 17 13 4 1 39 92 98
Cincinnati 33 16 14 3 0 35 106 125
Kalamazoo 34 15 15 2 2 34 100 118
Iowa 35 10 23 2 0 22 88 126

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 36 27 7 1 1 56 125 83
Idaho 37 23 11 3 0 49 135 116
Tahoe 38 22 13 1 2 47 139 120
Allen 36 20 13 3 0 43 129 115
Rapid City 35 16 16 3 0 35 106 115
Wichita 35 14 14 3 4 35 109 114
Utah 36 13 20 3 0 29 107 134
Tulsa 35 12 23 0 0 24 89 135

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

Orlando 3, Jacksonville 2

Reading 3, Greensboro 2

Atlanta 2, Greenville 1

Kalamazoo 6, Cincinnati 5

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack at Greensboro, 7 p.m.

Fort Wayne at Indy, 7 p.m.

Iowa at Orlando, 7 p.m.

Savannah at Jacksonville, 7 p.m.

Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.

Florida at Greenville, 7:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.

Reading at Wheeling, 7:10 p.m.

Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 7:15 p.m.

Cincinnati at Bloomington, 8 p.m.

Tahoe at Kansas City, 8:05 p.m.

Utah at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Idaho, 9:10 p.m.

