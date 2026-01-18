Dubai Invitational Scores

Sunday
At Dubai Creek
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,059; Par: 71
Final Round
|Nacho Elvira, Spain (585), $400,527
|69-68-68-69—274
|Daniel Hillier, New Zealand (389), $258,404
|69-72-69-65—275
|Julien Guerrier, France (166), $113,267
|68-76-66-66—276
|Shane Lowry, Ireland (166), $113,267
|69-68-70-69—276
|Rory McIlroy, Northern Ireland (166), $113,267
|66-74-68-68—276
|David Puig, Spain (166), $113,267
|67-72-70-67—276
|Marcus Armitage, England (90), $61,443
|69-70-68-71—278
|Thorbjorn Olesen, Denmark (90), $61,443
|73-70-66-69—278
|Matt Wallace, England (90), $61,443
|68-73-69-68—278
|Dylan Frittelli, South Africa (64), $45,077
|70-71-66-72—279
|Thriston Lawrence, South Africa (64), $45,077
|69-71-72-67—279
|Antoine Rozner, France (64), $45,077
|68-72-70-69—279
|Angel Ayora Fanegas, Spain (54), $39,945
|68-72-73-67—280
|Marcel Siem, Germany (54), $39,945
|72-69-73-66—280
|Jacques Kruyswijk, South Africa (48), $34,562
|70-73-66-72—281
|Oliver Lindell, Finland (48), $34,562
|68-78-71-64—281
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (48), $34,562
|69-75-68-69—281
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (48), $34,562
|75-72-68-66—281
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (43), $31,009
|71-73-70-68—282
|Ewen Ferguson, Scotland (39), $28,424
|72-70-68-73—283
|Grant Forrest, Scotland (39), $28,424
|71-70-72-70—283
|Joost Luiten, Netherlands (39), $28,424
|72-70-68-73—283
|Shaun Norris, South Africa (39), $28,424
|72-71-68-72—283
|Jayden Trey Schaper, South Africa (39), $28,424
|69-73-70-71—283
|Tommy Fleetwood, England (36), $25,840
|69-78-66-71—284
|Patrick Reed, United States (35), $24,979
|69-74-70-72—285
|Ryan Fox, New Zealand (33), $23,256
|72-72-71-71—286
|Joakim Lagergren, Sweden (33), $23,256
|71-74-71-70—286
|Paul Waring, England (33), $23,256
|72-71-73-70—286
|Dan Bradbury, England (30), $20,888
|70-75-72-70—287
|Jacob Skov Olesen, Denmark (30), $20,888
|78-70-73-66—287
|Connor Syme, Scotland (30), $20,888
|67-74-70-76—287
|Ryggs Johnston, United States (27), $18,562
|70-72-71-75—288
|Frederic Lacroix, France (27), $18,562
|71-74-70-73—288
|Junghwan Lee, South Korea (27), $18,562
|73-72-75-68—288
|Guido Migliozzi, Italy (27), $18,562
|72-74-72-70—288
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (27), $18,562
|76-76-66-70—288
|Daniel Gavins, England (24), $15,881
|74-72-70-73—289
|Angel Hidalgo, Spain (24), $15,881
|72-77-67-73—289
|Matteo Manassero, Italy (24), $15,881
|71-78-72-68—289
|Tom McKibbin, Northern Ireland (24), $15,881
|74-73-72-70—289
|Martin Couvra, France (21), $14,212
|72-73-71-74—290
|Alejandro Del Rey, Spain (21), $14,212
|76-76-70-68—290
|Darius Van Driel, Netherlands (21), $14,212
|74-74-69-73—290
|Danny Willett, England (20), $13,351
|70-74-71-76—291
|Padraig Harrington, Ireland (19), $12,920
|72-75-75-70—292
|Calum Hill, Scotland (17), $11,628
|70-74-71-78—293
|Rikuya Hoshino, Japan (17), $11,628
|74-76-73-70—293
|Yuto Katsuragawa, Japan (17), $11,628
|70-76-76-71—293
|Francesco Molinari, Italy (17), $11,628
|71-76-72-74—293
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (17), $11,628
|75-77-73-68—293
|Nicolai Hojgaard, Denmark (15), $10,121
|74-78-69-74—295
|Andy Sullivan, England (15), $10,121
|73-74-74-74—295
|Pablo Larrazabal, Spain (13), $9,259
|69-81-75-72—297
|Johannes Veerman, United States (13), $9,259
|75-79-72-71—297
|Ockie Strydom, South Africa (12), $8,613
|80-73-74-72—299
|David Ravetto, France (11), $8,355
|75-79-73-74—301
|Dylan Naidoo, South Africa (11), $8,097
|75-79-77-75—306
