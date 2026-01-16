Live Radio
Home » Sports » Dubai Invitational Par Scores

Dubai Invitational Par Scores

The Associated Press

January 16, 2026, 8:21 AM

Friday

At Dubai Creek

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,059; Par: 71

Second Round

Nacho Elvira, Spain 69-68—137 -5
Shane Lowry, Ireland 69-68—137 -5
Marcus Armitage, England 69-70—139 -3
David Puig, Spain 67-72—139 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72—140 -2
Thriston Lawrence, South Africa 69-71—140 -2
Rory McIlroy, Northern Ireland 66-74—140 -2
Antoine Rozner, France 68-72—140 -2
Grant Forrest, Scotland 71-70—141 -1
Dylan Frittelli, South Africa 70-71—141 -1
Daniel Hillier, New Zealand 69-72—141 -1
Marcel Siem, Germany 72-69—141 -1
Connor Syme, Scotland 67-74—141 -1
Matt Wallace, England 68-73—141 -1
Ewen Ferguson, Scotland 72-70—142 E
Ryggs Johnston, United States 70-72—142 E
Joost Luiten, Netherlands 72-70—142 E
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-73—142 E
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-73—143 +1
Shaun Norris, South Africa 72-71—143 +1
Thorbjorn Olesen, Denmark 73-70—143 +1
Patrick Reed, United States 69-74—143 +1
Paul Waring, England 72-71—143 +1
Ryan Fox, New Zealand 72-72—144 +2
Julien Guerrier, France 68-76—144 +2
Calum Hill, Scotland 70-74—144 +2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-75—144 +2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-73—144 +2
Danny Willett, England 70-74—144 +2
Dan Bradbury, England 70-75—145 +3
Martin Couvra, France 72-73—145 +3
Frederic Lacroix, France 71-74—145 +3
Joakim Lagergren, Sweden 71-74—145 +3
Junghwan Lee, South Korea 73-72—145 +3
Daniel Gavins, England 74-72—146 +4
Yuto Katsuragawa, Japan 70-76—146 +4
Oliver Lindell, Finland 68-78—146 +4
Guido Migliozzi, Italy 72-74—146 +4
Tommy Fleetwood, England 69-78—147 +5
Padraig Harrington, Ireland 72-75—147 +5
Tom McKibbin, Northern Ireland 74-73—147 +5
Francesco Molinari, Italy 71-76—147 +5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-72—147 +5
Andy Sullivan, England 73-74—147 +5
Jacob Skov Olesen, Denmark 78-70—148 +6
Darius Van Driel, Netherlands 74-74—148 +6
Angel Hidalgo, Spain 72-77—149 +7
Matteo Manassero, Italy 71-78—149 +7
Rikuya Hoshino, Japan 74-76—150 +8
Pablo Larrazabal, Spain 69-81—150 +8
Alejandro Del Rey, Spain 76-76—152 +10
Nicolai Hojgaard, Denmark 74-78—152 +10
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-76—152 +10
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-77—152 +10
Ockie Strydom, South Africa 80-73—153 +11
Dylan Naidoo, South Africa 75-79—154 +12
David Ravetto, France 75-79—154 +12
Johannes Veerman, United States 75-79—154 +12
Ashun Wu, China 74-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up