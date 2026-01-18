Australian Open Results

Sunday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Sunday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
First Round
Arthur Fery, Britain, def. Flavio Cobolli (20), Italy, 7-6 (1), 6-4, 6-1.
Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4.
Corentin Moutet (32), France, def. Tristan Schoolkate, Australia, 6-4, 7-6 (1), 6-3.
Francisco Cerundolo (18), Argentina, def. Zhang Zhizhen, China, 6-3, 7-6 (0), 6-3.
Alexander Zverev (3), Germany, def. Gabriel Diallo, Canada, 6-7 (1), 6-1, 6-4, 6-2.
Francisco Comesana, Argentina, def. Patrick Kypson, United States, 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.
Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Liam Draxl, Canada, 7-5, 6-0, 6-4.
Emilio Nava, United States, def. Kyrian Jacquet, France, 6-2, 7-5, 6-7 (5), 4-6, 7-6 (6).
Frances Tiafoe (29), United States, def. Jason Kubler, Australia, 7-6 (4), 6-3, 6-2.
Michael Zheng, United States, def. Sebastian Korda, United States, 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0), 6-3.
Marton Fucsovics, Hungary, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 7-6 (5), 6-1, 6-2.
Jaime Faria, Portugal, def. Alexander Blockx, Belgium, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.
Yannick Hanfmann, Germany, def. Zachary Svajda, United States, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (3).
Alexander Bublik (10), Kazakhstan, def. Jenson Brooksby, United States, 6-4, 6-4, 6-4.
Women’s Singles
First Round
Talia Gibson, Australia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-1, 6-3.
Jasmine Paolini (7), Italy, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-1, 6-2.
Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Dayana Yastremska (26), Ukraine, 6-4, 7-5.
Maria Sakkari, Greece, def. Leolia Jeanjean, France, 6-4, 6-2.
Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 3-6, 7-5, 6-3.
Caty McNally, United States, def. Himeno Sakatsume, Japan, 6-3, 6-1.
Elina Svitolina (12), Ukraine, def. Cristina Bucsa, Spain, 6-4, 6-1.
Hailey Baptiste, United States, def. Taylor Townsend, United States, 6-3, 6-7 (3), 6-3.
Elsa Jacquemot, France, def. Marta Kostyuk (20), Ukraine, 6-7 (4), 7-6 (4), 7-6 (7).
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Ekaterina Alexandrova (11), Russia, 7-5, 4-6, 6-4.
Polina Kudermetova, Russia, def. Guiomar Maristany Zuleta de Reales, Spain, 6-2, 6-3.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, France, 6-4, 6-1.
