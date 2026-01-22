Australian Open Results

Thursday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Thursday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Second Round
Jakub Mensik (16), Czechia, def. Rafael Jodar, Spain, 6-2, 6-4, 6-4.
Karen Khachanov (15), Russia, def. Nishesh Basavareddy, United States, 6-1, 6-4, 6-3.
Valentin Vacherot (30), Monaco, def. Rinky Hijikata, Australia, 6-1, 6-3, 4-6, 6-2.
Luciano Darderi (22), Italy, def. Sebastian Baez, Argentina, 6-3, 1-6, 6-4, 6-3.
Ben Shelton (8), United States, def. Dane Sweeny, Australia, 6-3, 6-2, 6-2.
Lorenzo Musetti (5), Italy, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-3, 6-3, 6-4.
Ethan Quinn, United States, def. Hubert Hurkacz, Poland, 6-4, 7-6 (5), 6-1.
Novak Djokovic (4), Serbia, def. Francesco Maestrelli, Italy, 6-3, 6-2, 6-2.
Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Juncheng Shang, China, 7-6 (6), 6-2, 6-3.
Eliot Spizzirri, United States, def. Yibing Wu, China, 6-2, 6-4, 6-7 (4), 4-6, 6-3.
Marin Cilic, Croatia, def. Denis Shapovalov (21), Canada, 6-4, 6-3, 6-2.
Tomas Machac, Czechia, def. Stefanos Tsitsipas (31), Greece, 6-4, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (5).
Stan Wawrinka, Switzerland, def. Arthur Gea, France, 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (3).
Taylor Fritz (9), United States, def. Vit Kopriva, Czechia, 6-1, 6-4, 7-6 (4).
Jannik Sinner (2), Italy, def. James Duckworth, Australia, 6-1, 6-4, 6-2.
Casper Ruud (12), Norway, def. Jaume Munar, Spain, 6-3, 7-5, 6-4.
Women’s Singles
Second Round
Madison Keys (9), United States, def. Ashlyn Krueger, United States, 6-1, 7-5.
Jessica Pegula (6), United States, def. McCartney Kessler, United States, 6-0, 6-2.
Oksana Selekhmeteva, Russia, def. Paula Badosa (25), Spain, 6-4, 6-4.
Karolina Pliskova, Czechia, def. Janice Tjen, Indonesia, 6-4, 6-4.
Anna Kalinskaya (31), Russia, def. Julia Grabher, Austria, 6-3, 6-3.
Peyton Stearns, United States, def. Petra Marcinko, Croatia, 6-2, 7-5.
Linda Noskova (13), Czechia, def. Taylah Preston, Australia, 6-2, 4-6, 6-2.
Wang Xinyu, China, def. Jelena Ostapenko (24), Latvia, 4-6, 6-4, 6-4.
Amanda Anisimova (4), United States, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-1, 6-4.
Maddison Inglis, Australia, def. Laura Siegemund, Germany, 6-4, 6-7 (3), 7-6 (7).
Elise Mertens (21), Belgium, def. Moyuka Uchijima, Japan, 6-3, 6-1.
Iga Swiatek (2), Poland, def. Marie Bouzkova, Czechia, 6-2, 6-3.
Tereza Valentova, Czechia, def. Linda Fruhvirtova, Czechia, 7-5, 2-6, 6-3.
Naomi Osaka (16), Japan, def. Sorana Cirstea, Romania, 6-3, 4-6, 6-2.
Elena Rybakina (5), Kazakhstan, def. Varvara Gracheva, Russia, 7-5, 6-2.
Nikola Bartunkova, Czechia, def. Belinda Bencic (10), Switzerland, 6-3, 0-6, 6-4.
Men’s Doubles
First Round
Marcus Willis, Britain, and Jakub Paul, Switzerland, def. Evan King, United States, and John Peers (15), Australia, 7-6 (4), 6-3.
Vasil Kirkov, United States, and Bart Stevens, Netherlands, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, 6-1, 6-4.
Hendrik Jebens, Germany, and Ray Ho, Taiwan, def. Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, 6-7 (6), 7-6 (2), 6-4.
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (4), El Salvador, def. Tomislav Brkic and Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-2, 6-3.
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Diego Hidalgo, Ecuador, and Patrik Trhac, United States, 6-4, 7-6 (2).
Santiago Gonzalez, Mexico, and David Pel, Netherlands, def. Marcelo Melo and Fernando Romboli, Brazil, 6-4, 5-7, 7-5.
Fabien Reboul and Sadio Doumbia (12), France, def. Romain Arneodo, Monaco, and Sander Arends, Netherlands, 4-6, 7-5, 7-5.
Alexander Erler, Austria, and Robert Galloway, United States, def. Matthew Christopher Romios, Australia, and Ryan Seggerman, United States, 6-2, 6-3.
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (3), Argentina, def. Sebastian Baez and Francisco Comesana, Argentina, 6-2, 6-3.
Corentin Moutet and Luca Sanchez, France, def. Alex Bolt and Dane Sweeny, Australia, 6-4, 3-6, 6-3.
N. Sriram Balaji, India, and Neil Oberleitner, Austria, def. Pierre-Hugues Herbert, France, and Jordan Thompson, Australia, 7-6 (4), 3-6, 7-6 (8).
Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, def. Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-4, 4-6, 7-6 (4).
Men’s Doubles
Second Round
Tomas Martin Etcheverry and Camilo Ugo Carabelli, Argentina, def. Francisco Cerundolo and Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-4, 4-6, 6-2.
Women’s Doubles
First Round
Vera Zvonareva, Russia, and Ena Shibahara, Japan, def. Liudmila Samsonova and Diana Shnaider (10), Russia, 7-6 (4), 6-1.
Kimberly Birrell and Talia Gibson, Australia, def. Momoko Kobori and Ayano Shimizu, Japan, 6-3, 7-6 (3).
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (7), Kazakhstan, def. Quinn Gleason, United States, and Elena Pridankina, Russia, 7-5, 4-6, 6-0.
Anna Blinkova and Kamilla Rakhimova, Russia, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Xinyu Jiang (14), China, 3-6, 7-5, 7-6 (1).
Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (16), China, def. Dayana Yastremska, Ukraine, and Alycia Parks, United States, 6-4, 6-3.
Nadiia Kichenok, Ukraine, and Makoto Ninomiya, Japan, def. Astra Sharma and Emerson Jones, Australia, 6-4, 6-2.
Miyu (1994) Kato, Japan, and Fanny Stollar (15), Hungary, def. Viktorija Golubic, Switzerland, and Ann Li, United States, 6-4, 6-3.
Storm Hunter and Maya Joint, Australia, def. Priscilla Hon, Australia, and Ashlyn Krueger, United States, 1-6, 6-1, 6-3.
Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Alexandra Panova and Irina Khromacheva (11), Russia, 6-1, 4-6, 6-4.
Hailey Baptiste and Peyton Stearns, United States, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, and Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-3, 7-5.
Laura Siegemund, Germany, and Sofia Kenin (13), United States, def. Caty McNally, United States, and Camila Osorio, Colombia, 7-5, 6-3.
Mixed Doubles
Second Round
Zhang Shuai, China, and Tim Putz (6), Germany, def. Yuki Bhambri, India, and Nicole Melichar-Martinez, United States, 6-4, 7-6 (3).
John Peers and Olivia Gadecki, Australia, def. Vera Zvonareva, Russia, and Lucas Miedler, Austria, 6-3, 6-2.
Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash (3), Britain, def. John-Patrick Smith and Kimberly Birrell, Australia, 6-3, 6-4.
Asia Muhammad and Evan King, United States, def. Gabriella Da Silva Fick and Blake Bayldon, Australia, 6-3, 3-6, 10-6.
