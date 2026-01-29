Live Radio
Australian Open Results

The Associated Press

January 29, 2026, 5:02 AM

Thursday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD111,500,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Thursday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Semifinals

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Elina Svitolina (12), Ukraine, 6-2, 6-3.

Men’s Doubles

Semifinals

Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, 6-2, 3-6, 6-3.

Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (6), Britain, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (3), Argentina, 6-3, 7-6 (7).

Women’s Doubles

Semifinals

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (7), Kazakhstan, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (5), Brazil, 7-6 (2), 3-6, 6-4.

Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Vera Zvonareva, Russia, and Ena Shibahara, Japan, 6-3, 6-2.

