Australian Open Results

Thursday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Thursday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Semifinals
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Elina Svitolina (12), Ukraine, 6-2, 6-3.
Men’s Doubles
Semifinals
Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, 6-2, 3-6, 6-3.
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (6), Britain, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (3), Argentina, 6-3, 7-6 (7).
Women’s Doubles
Semifinals
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (7), Kazakhstan, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (5), Brazil, 7-6 (2), 3-6, 6-4.
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Vera Zvonareva, Russia, and Ena Shibahara, Japan, 6-3, 6-2.
