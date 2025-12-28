Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Monday, Dec. 29

The Associated Press

December 28, 2025, 4:21 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Dec. 29

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

BTN — NC Central at Penn St.

3 p.m.

BTN — Southern U. at Illinois

5 p.m.

BTN — Mass.-Lowell at Iowa

6 p.m.

SECN — Dartmouth at Florida

7 p.m.

BTN — Delaware St. at Rutgers

CBSSN — UNC-Wilmington at NC A&T

FS1 — Cornell at Michigan St.

8 p.m.

SECN — Alcorn St. at Mississippi

9 p.m.

BTN — Fairleigh Dickinson at Minnesota

10 p.m.

SECN — Queens (NC) at Auburn

11 p.m.

FS1 — Utah at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Notre Dame

8 p.m.

ACCN — North Carolina at Boston College

9 p.m.

FS1 — Michigan at Oregon

COLLEGE FOOTBALL

2 p.m.

ESPN — JLab Birmingham Bowl: Georgia Southern vs. Appalachian St., Birmingham, Ala.

IIHF HOCKEY (BOY’S)

1 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Germany vs. Sweden, Group A, Saint Paul, Minn.

3:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Finland vs. Czechia, Group B, Minneapolis

6 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Slovakia vs. U.S., Group A, Saint Paul, Minn.

8:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Canada vs. Denmark, Group B, Minneapolis

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Cleveland at San Antonio

PEACOCK — Cleveland at San Antonio

10:30 p.m.

NBC — Dallas at Portland

PEACOCK — Dallas at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — L.A. Rams at Atlanta

ESPN2 — L.A. Rams at Atlanta (MNF Playbook with Next Gen Stats)

SOCCER (MEN’S)

2:45 p.m.

CBSSN — Serie A: Genoa at AS Roma

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up