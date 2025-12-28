Sports on TV for Monday, Dec. 29

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Dec. 29
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
BTN — NC Central at Penn St.
3 p.m.
BTN — Southern U. at Illinois
5 p.m.
BTN — Mass.-Lowell at Iowa
6 p.m.
SECN — Dartmouth at Florida
7 p.m.
BTN — Delaware St. at Rutgers
CBSSN — UNC-Wilmington at NC A&T
FS1 — Cornell at Michigan St.
8 p.m.
SECN — Alcorn St. at Mississippi
9 p.m.
BTN — Fairleigh Dickinson at Minnesota
10 p.m.
SECN — Queens (NC) at Auburn
11 p.m.
FS1 — Utah at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Notre Dame
8 p.m.
ACCN — North Carolina at Boston College
9 p.m.
FS1 — Michigan at Oregon
COLLEGE FOOTBALL
2 p.m.
ESPN — JLab Birmingham Bowl: Georgia Southern vs. Appalachian St., Birmingham, Ala.
IIHF HOCKEY (BOY’S)
1 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Germany vs. Sweden, Group A, Saint Paul, Minn.
3:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Finland vs. Czechia, Group B, Minneapolis
6 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Slovakia vs. U.S., Group A, Saint Paul, Minn.
8:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Canada vs. Denmark, Group B, Minneapolis
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Cleveland at San Antonio
PEACOCK — Cleveland at San Antonio
10:30 p.m.
NBC — Dallas at Portland
PEACOCK — Dallas at Portland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — L.A. Rams at Atlanta
ESPN2 — L.A. Rams at Atlanta (MNF Playbook with Next Gen Stats)
SOCCER (MEN’S)
2:45 p.m.
CBSSN — Serie A: Genoa at AS Roma
_____
