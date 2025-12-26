Sports on TV for Dec. 27 – 28

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Dec. 27
COLLEGE FOOTBALL
11 a.m.
ESPN — Go Bowling Military Bowl: Pittsburgh vs. East Carolina, Annapolis, Md.
Noon
ABC — Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl: Penn St. vs. Clemson, New York
2:15 p.m.
ESPN — Wasabi Fenway Bowl: UConn vs. Army, Boston
3:30 p.m.
ABC — Pop-Tarts Bowl: Georgia Tech vs. BYU, Orlando, Fla.
4:30 p.m.
CW — Snoop Dogg Arizona Bowl: Miami (Ohio) vs. Fresno St., Tucson, Ariz.
5:45 p.m.
ESPN — Isleta New Mexico Bowl: North Texas vs. San Diego, St., Albuquerque, N.M.
7:30 p.m.
ABC — TaxSlayer Gator Bowl: Virginia vs. Missouri, Jacksonville, Fla.
9:15 p.m.
ESPN — Kinder’s Texas Bowl: LSU vs. Houston, Houston
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
2 p.m.
NBATV — Dynamic Prep (Texas) vs. Roman Catholic (Pa.)
3:30 p.m.
NBATV — Montverde (Fla.) vs. Stepinac (N.Y.)
HORSE RACING
2:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (BOY’S)
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Slovakia vs. Germany, Group A, Saint Paul, Minn.
6 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: U.S. vs. Switzerland, Group A, Saint Paul, Minn.
8:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Denmark vs. Czechia, Group B, Minneapolis
LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ESPNU — NLL: Saskatchewan at Halifax
9 p.m.
ESPNU — NLL: Georgia at Colorado
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Dallas at Sacramento
8 p.m.
NBATV — New York at Atlanta
NFL FOOTBALL
4:30 p.m.
NFLN — Houston at L.A. Chargers
8 p.m.
PEACOCK — Baltimore at Green Bay
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Heart of Midlothian at Hibernian
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester City at Nottingham Forest
9:35 a.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Okhdood at Al Nassr
9:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Livingston
10 a.m.
USA — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Arsenal
Noon
CBSSN — Serie A: Lazio at Udinese
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Shabab at Al Ittihad
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Aston Villa at Chelsea
2:45 p.m.
CBSSN — Serie A: Juventus at Pisa SC
_____
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Dec. 28
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
TNT — Winthrop at Texas Tech
TRUTV — Winthrop at Texas Tech
6 p.m.
BTN — Old Dominion at Maryland
8 p.m.
BTN — Omaha at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Wofford at Georgia Tech
BTN — Illinois at Purdue
SECN — Providence at South Carolina
2 p.m.
ACCN — Stetson at Miami
BTN — UCLA at Ohio St.
SECN — SE Louisiana at Texas
4 p.m.
ACCN — Duke at Syracuse
BTN — Penn St. at Iowa
SECN — Alabama St. at LSU
TNT — UConn at Butler
TRUTV — UConn at Butler
6 p.m.
TRUTV — Creighton at Georgetown
GOLF
3 p.m.
ABC — TGL: New York Golf Club vs. Atlanta Drive GC
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
10 a.m.
NBATV — Mt. Zion (Md.) vs. Link Academy (Mo.)
11:30 a.m.
NBATV — Montverde (Fla.) vs. Dynamic Prep (Texas)
1 p.m.
NBATV — LuHi (N.Y.) vs. Paul VI Catholic (Va.)
HORSE RACING
2:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (BOY’S)
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Sweden vs. Switzerland, Group A, Saint Paul, Minn.
4:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Finland vs. Latvia, Group B, Minneapolis
LACROSSE (MEN’S)
8 p.m.
ESPNU — NLL: Buffalo at Calgary
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Long Island at College Park
5 p.m.
NBATV — Grand Rapids at Noblesville
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Cleveland, New Orleans at Tennessee, Seattle at Carolina
FOX — Regional Coverage: Arizona at Cincinnati, Jacksonville at Indianapolis, New England at N.Y. Jets
4:05 p.m.
CBS — N.Y. Giants at Vegas
4:25 p.m.
FOX — Philadelphia at Buffalo
8:20 p.m.
NBC — Chicago at San Francisco
PEACOCK — Chicago at San Francisco
NHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — Philadelphia at Seattle
SKIING/SNOWBOARDING
3 p.m.
NBC — FIS: World Cup, Copper Mountain, Colo.
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Leeds United at Sunderland
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Crystal Palace
TENNIS
11 a.m.
TENNIS — Battle of the Sexes: Aryna Sabalenka vs. Nick Kyrgios, Dubai, United Arab Emirates
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.