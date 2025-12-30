NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at TAMPA BAY 3 2½ (44) Carolina Seattle 4½ 1½ (49½) at SAN…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|3
|2½
|(44)
|Carolina
|Seattle
|4½
|1½
|(49½)
|at SAN FRANCISCO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|1½
|6½
|(36½)
|Green Bay
|Dallas
|1½
|4½
|(52½)
|at NY GIANTS
|at CINCINNATI
|8½
|7½
|(44½)
|Cleveland
|at ATLANTA
|5½
|3
|(43½)
|New Orleans
|at JACKSONVILLE
|4½
|12½
|(47½)
|Tennessee
|at HOUSTON
|4½
|10
|(40½)
|Indianapolis
|at BUFFALO
|9½
|7
|(38½)
|NY Jets
|Kansas City
|6
|5½
|(36½)
|at LAS VEGAS
|at LA RAMS
|4½
|7½
|(46½)
|Arizona
|at CHICAGO
|1½
|2½
|(50½)
|Detroit
|at NEW ENGLAND
|2½
|11½
|(45½)
|Miami
|at DENVER
|2½
|12½
|(37½)
|LA Chargers
|at PHILADELPHIA
|4½
|7½
|(41½)
|Washington
|Baltimore
|3
|3½
|(41)
|at PITTSBURGH
College Football
Tuesday
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|6½
|10½
|(49½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|3½
|(61½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|5½
|6½
|(55½)
|TCU
Wednesday
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|3½
|5½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|4½
|7
|(48½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|13½
|14
|(51½)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(40½)
|Miami (FL)
Thursday
Orange Bowl
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|1½
|2½
|(51½)
|Texas Tech
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|7
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|6½
|(55½)
|Ole Miss
Friday
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|6½
|14½
|(57½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|6½
|7
|(54½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|3
|(53½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(52½)
|SMU
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|1
|(232½)
|at MEMPHIS
|Boston
|7½
|(240½)
|at UTAH
|Detroit
|2½
|(231½)
|at LA LAKERS
|at LA CLIPPERS
|10
|(222½)
|Sacramento
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Vermont
|1½
|at PRINCETON
|Ohio
|5½
|at CENTRAL MICHIGAN
|Wyoming
|12½
|at AIR FORCE
|at NORTHWESTERN
|20½
|Howard
|at INCARNATE WORD
|8½
|SE Louisiana
|East Tennessee State
|12½
|at CITADEL
|at SOUTH CAROLINA
|20½
|Albany (NY)
|at TOLEDO
|10½
|Western Michigan
|at BOWLING GREEN
|4½
|Miami (OH)
|Seton Hall
|2½
|at MARQUETTE
|at CHARLOTTE
|1½
|Temple
|at DAVIDSON
|3½
|Duquesne
|at WISCONSIN
|21½
|Milwaukee
|at NORTH CAROLINA
|14½
|Florida State
|at MIAMI (FL)
|10½
|Pittsburgh
|at EASTERN MICHIGAN
|1½
|UMass
|Buffalo
|6½
|at NORTHERN ILLINOIS
|at TENNESSEE
|46½
|South Carolina State
|at TENNESSEE TECH
|2½
|Tennessee State
|Utah State
|14½
|at FRESNO STATE
|at COLORADO STATE
|3½
|Nevada
|at NEBRASKA
|30½
|New Hampshire
|Louisville
|7½
|at CAL
|at STANFORD
|5½
|Notre Dame
|at CREIGHTON
|5½
|Butler
|Saint Mary’s (CA)
|18½
|at PEPPERDINE
|Gonzaga
|28½
|at SAN DIEGO
|Santa Clara
|12½
|at PORTLAND
|San Diego State
|10½
|at SAN JOSE STATE
|San Francisco
|4½
|at OREGON STATE
|at SEATTLE U
|4½
|Washington State
|at LOYOLA MARYMOUNT
|5½
|Pacific
|at BOISE STATE
|5½
|New Mexico
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Carolina
|-131
|at PITTSBURGH
|+110
|at FLORIDA
|-145
|Montreal
|+121
|New Jersey
|-116
|at TORONTO
|-104
|New York
|-152
|at CHICAGO
|+127
|Philadelphia
|-128
|at VANCOUVER
|+107
