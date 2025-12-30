Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 30, 2025, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TAMPA BAY 3 (44) Carolina
Seattle (49½) at SAN FRANCISCO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MINNESOTA (36½) Green Bay
Dallas (52½) at NY GIANTS
at CINCINNATI (44½) Cleveland
at ATLANTA 3 (43½) New Orleans
at JACKSONVILLE 12½ (47½) Tennessee
at HOUSTON 10 (40½) Indianapolis
at BUFFALO 7 (38½) NY Jets
Kansas City 6 (36½) at LAS VEGAS
at LA RAMS (46½) Arizona
at CHICAGO (50½) Detroit
at NEW ENGLAND 11½ (45½) Miami
at DENVER 12½ (37½) LA Chargers
at PHILADELPHIA (41½) Washington
Baltimore 3 (41) at PITTSBURGH

College Football

Tuesday

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech 10½ (49½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (61½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (55½) TCU

Wednesday

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke 3 (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas 7 (48½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 13½ 14 (51½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (40½) Miami (FL)

Thursday

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (51½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 7 (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (55½) Ole Miss

Friday

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 14½ (57½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy 7 (54½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State 3 (53½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (52½) SMU

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Philadelphia 1 (232½) at MEMPHIS
Boston (240½) at UTAH
Detroit (231½) at LA LAKERS
at LA CLIPPERS 10 (222½) Sacramento

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Vermont at PRINCETON
Ohio at CENTRAL MICHIGAN
Wyoming 12½ at AIR FORCE
at NORTHWESTERN 20½ Howard
at INCARNATE WORD SE Louisiana
East Tennessee State 12½ at CITADEL
at SOUTH CAROLINA 20½ Albany (NY)
at TOLEDO 10½ Western Michigan
at BOWLING GREEN Miami (OH)
Seton Hall at MARQUETTE
at CHARLOTTE Temple
at DAVIDSON Duquesne
at WISCONSIN 21½ Milwaukee
at NORTH CAROLINA 14½ Florida State
at MIAMI (FL) 10½ Pittsburgh
at EASTERN MICHIGAN UMass
Buffalo at NORTHERN ILLINOIS
at TENNESSEE 46½ South Carolina State
at TENNESSEE TECH Tennessee State
Utah State 14½ at FRESNO STATE
at COLORADO STATE Nevada
at NEBRASKA 30½ New Hampshire
Louisville at CAL
at STANFORD Notre Dame
at CREIGHTON Butler
Saint Mary’s (CA) 18½ at PEPPERDINE
Gonzaga 28½ at SAN DIEGO
Santa Clara 12½ at PORTLAND
San Diego State 10½ at SAN JOSE STATE
San Francisco at OREGON STATE
at SEATTLE U Washington State
at LOYOLA MARYMOUNT Pacific
at BOISE STATE New Mexico

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Carolina -131 at PITTSBURGH +110
at FLORIDA -145 Montreal +121
New Jersey -116 at TORONTO -104
New York -152 at CHICAGO +127
Philadelphia -128 at VANCOUVER +107

