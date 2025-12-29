NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at JACKSONVILLE OFF OFF (OFF) Tennessee at TAMPA BAY OFF OFF (OFF) Carolina…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at JACKSONVILLE
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Tennessee
|at TAMPA BAY
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Carolina
|at LA RAMS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Arizona
|at CHICAGO
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at MINNESOTA
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Green Bay
|at NY GIANTS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Dallas
|at ATLANTA
|OFF
|OFF
|(OFF)
|New Orleans
|at NEW ENGLAND
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Miami
|at DENVER
|OFF
|OFF
|(OFF)
|LA Chargers
|at SAN FRANCISCO
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Seattle
|at PHILADELPHIA
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Washington
|at CINCINNATI
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Cleveland
|at BUFFALO
|OFF
|OFF
|(OFF)
|NY Jets
|at PITTSBURGH
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Baltimore
|at HOUSTON
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Indianapolis
|at LAS VEGAS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Kansas City
College Football
Monday
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|7½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|6½
|9½
|(51½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(61½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|5½
|6½
|(55½)
|TCU
Wednesday
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|3½
|4
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|4½
|7½
|(48½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|13½
|14
|(50½)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(42½)
|Miami (FL)
Thursday
Orange Bowl
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|1½
|2½
|(52½)
|Texas Tech
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|7
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|6½
|(56½)
|Ole Miss
Friday
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|6½
|13
|(58½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|6½
|7
|(54½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|3
|(53½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|3
|(51½)
|SMU
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Milwaukee
|2½
|(227½)
|at CHARLOTTE
|Phoenix
|10½
|(233½)
|at WASHINGTON
|Golden State
|3½
|(220½)
|at BROOKLYN
|Denver
|2½
|(245)
|at MIAMI
|Orlando
|1½
|(222½)
|at TORONTO
|at SAN ANTONIO
|4½
|(241½)
|Cleveland
|Minnesota
|5½
|(239½)
|at CHICAGO
|New York
|8½
|(243½)
|at NEW ORLEANS
|at HOUSTON
|14½
|(221½)
|Indiana
|at OKLAHOMA CITY
|16½
|(235½)
|Atlanta
|at PORTLAND
|1½
|(236½)
|Dallas
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at PENN STATE
|22½
|North Carolina Central
|at DELAWARE
|1½
|Missouri State
|at SACRED HEART
|2½
|Merrimack
|at ILLINOIS
|31½
|Southern
|at QUINNIPIAC
|3½
|Marist
|at IOWA
|31½
|UMass-Lowell
|Towson
|1½
|at WILLIAM & MARY
|at FLORIDA
|35½
|Dartmouth
|UMBC
|11½
|at COPPIN STATE
|at YOUNGSTOWN STATE
|9½
|Detroit Mercy
|at MICHIGAN STATE
|27½
|Cornell
|at MICHIGAN
|23½
|McNeese
|at GEORGIA
|29½
|LIU
|at PURDUE
|25
|Kent State
|at RUTGERS
|21
|Delaware State
|Manhattan
|2½
|at RIDER
|Western Kentucky
|4½
|at JACKSONVILLE STATE
|UNC Wilmington
|9½
|at N.C. A&T
|at VANDERBILT
|41½
|New Haven
|at CINCINNATI
|13½
|Lipscomb
|at CLEVELAND STATE
|3½
|IU Indianapolis
|at ELON
|5½
|Northeastern
|at CHARLESTON (SC)
|8½
|Drexel
|at ROBERT MORRIS
|1½
|Northern Kentucky
|Iona
|4½
|at MOUNT ST. MARY’S
|at FAIRFIELD
|4
|Saint Peter’s
|at HOFSTRA
|9½
|Campbell
|at HAMPTON
|1½
|Stony Brook
|at MURRAY STATE
|6½
|Southern Illinois
|Belmont
|8½
|at INDIANA STATE
|at WRIGHT STATE
|2½
|Oakland
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|4½
|New Orleans
|Lamar
|2½
|at NORTHWESTERN STATE
|at MISSISSIPPI STATE
|19½
|Alabama State
|at LOUISIANA TECH
|3½
|UTEP
|SFA
|6½
|at EAST TEXAS A&M
|at ARKANSAS
|25½
|James Madison
|at LSU
|18½
|Southern Miss
|at TCU
|32½
|Jackson State
|at OLE MISS
|27½
|Alcorn State
|at HOUSTON
|27½
|Middle Tennessee
|at BRADLEY
|12½
|Evansville
|at TEXAS A&M
|31½
|Prairie View A&M
|at IOWA STATE
|36½
|Houston Christian
|at ALABAMA
|16½
|Yale
|at NORTHERN IOWA
|11½
|Valparaiso
|at UT ARLINGTON
|2½
|Tarleton State
|at UTAH VALLEY
|7½
|Cal Baptist
|at OKLAHOMA STATE
|18½
|Bethune-Cookman
|at MILWAUKEE
|2½
|Purdue Fort Wayne
|at OKLAHOMA
|44½
|Mississippi Valley State
|at TEXAS A&M-CC
|5½
|Nicholls State
|Illinois State
|2½
|at DRAKE
|at UTAH TECH
|6½
|Southern Utah
|at ARIZONA
|32½
|South Dakota State
|at MINNESOTA
|23½
|Fairleigh Dickinson
|at AUBURN
|24½
|Queens
|at WASHINGTON
|11½
|Utah
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|-182
|N.Y Rangers
|+151
|at OTTAWA
|-209
|Columbus
|+172
|at FLORIDA
|-131
|Washington
|+110
|Edmonton
|-126
|at WINNIPEG
|+105
|Buffalo
|-114
|at ST. LOUIS
|-106
|at COLORADO
|-242
|Los Angeles
|+197
|at CALGARY
|-136
|Boston
|+115
|at UTAH
|-155
|Nashville
|+128
|at ANAHEIM
|-198
|San Jose
|+164
|Vancouver
|-118
|at SEATTLE
|-102
|at VEGAS
|-123
|Minnesota
|+103
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.