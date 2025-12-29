Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 29, 2025, 12:56 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at JACKSONVILLE OFF OFF (OFF) Tennessee
at TAMPA BAY OFF OFF (OFF) Carolina
at LA RAMS OFF OFF (OFF) Arizona
at CHICAGO OFF OFF (OFF) Detroit
at MINNESOTA OFF OFF (OFF) Green Bay
at NY GIANTS OFF OFF (OFF) Dallas
at ATLANTA OFF OFF (OFF) New Orleans
at NEW ENGLAND OFF OFF (OFF) Miami
at DENVER OFF OFF (OFF) LA Chargers
at SAN FRANCISCO OFF OFF (OFF) Seattle
at PHILADELPHIA OFF OFF (OFF) Washington
at CINCINNATI OFF OFF (OFF) Cleveland
at BUFFALO OFF OFF (OFF) NY Jets
at PITTSBURGH OFF OFF (OFF) Baltimore
at HOUSTON OFF OFF (OFF) Indianapolis
at LAS VEGAS OFF OFF (OFF) Kansas City

College Football

Monday

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (51½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (61½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (55½) TCU

Wednesday

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt 4 (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke 3 (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (48½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 13½ 14 (50½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (42½) Miami (FL)

Thursday

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (52½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 7 (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (56½) Ole Miss

Friday

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 13 (58½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy 7 (54½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State 3 (53½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona 3 (51½) SMU

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Milwaukee (227½) at CHARLOTTE
Phoenix 10½ (233½) at WASHINGTON
Golden State (220½) at BROOKLYN
Denver (245) at MIAMI
Orlando (222½) at TORONTO
at SAN ANTONIO (241½) Cleveland
Minnesota (239½) at CHICAGO
New York (243½) at NEW ORLEANS
at HOUSTON 14½ (221½) Indiana
at OKLAHOMA CITY 16½ (235½) Atlanta
at PORTLAND (236½) Dallas

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at PENN STATE 22½ North Carolina Central
at DELAWARE Missouri State
at SACRED HEART Merrimack
at ILLINOIS 31½ Southern
at QUINNIPIAC Marist
at IOWA 31½ UMass-Lowell
Towson at WILLIAM & MARY
at FLORIDA 35½ Dartmouth
UMBC 11½ at COPPIN STATE
at YOUNGSTOWN STATE Detroit Mercy
at MICHIGAN STATE 27½ Cornell
at MICHIGAN 23½ McNeese
at GEORGIA 29½ LIU
at PURDUE 25 Kent State
at RUTGERS 21 Delaware State
Manhattan at RIDER
Western Kentucky at JACKSONVILLE STATE
UNC Wilmington at N.C. A&T
at VANDERBILT 41½ New Haven
at CINCINNATI 13½ Lipscomb
at CLEVELAND STATE IU Indianapolis
at ELON Northeastern
at CHARLESTON (SC) Drexel
at ROBERT MORRIS Northern Kentucky
Iona at MOUNT ST. MARY’S
at FAIRFIELD 4 Saint Peter’s
at HOFSTRA Campbell
at HAMPTON Stony Brook
at MURRAY STATE Southern Illinois
Belmont at INDIANA STATE
at WRIGHT STATE Oakland
at UT RIO GRANDE VALLEY New Orleans
Lamar at NORTHWESTERN STATE
at MISSISSIPPI STATE 19½ Alabama State
at LOUISIANA TECH UTEP
SFA at EAST TEXAS A&M
at ARKANSAS 25½ James Madison
at LSU 18½ Southern Miss
at TCU 32½ Jackson State
at OLE MISS 27½ Alcorn State
at HOUSTON 27½ Middle Tennessee
at BRADLEY 12½ Evansville
at TEXAS A&M 31½ Prairie View A&M
at IOWA STATE 36½ Houston Christian
at ALABAMA 16½ Yale
at NORTHERN IOWA 11½ Valparaiso
at UT ARLINGTON Tarleton State
at UTAH VALLEY Cal Baptist
at OKLAHOMA STATE 18½ Bethune-Cookman
at MILWAUKEE Purdue Fort Wayne
at OKLAHOMA 44½ Mississippi Valley State
at TEXAS A&M-CC Nicholls State
Illinois State at DRAKE
at UTAH TECH Southern Utah
at ARIZONA 32½ South Dakota State
at MINNESOTA 23½ Fairleigh Dickinson
at AUBURN 24½ Queens
at WASHINGTON 11½ Utah

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -182 N.Y Rangers +151
at OTTAWA -209 Columbus +172
at FLORIDA -131 Washington +110
Edmonton -126 at WINNIPEG +105
Buffalo -114 at ST. LOUIS -106
at COLORADO -242 Los Angeles +197
at CALGARY -136 Boston +115
at UTAH -155 Nashville +128
at ANAHEIM -198 San Jose +164
Vancouver -118 at SEATTLE -102
at VEGAS -123 Minnesota +103

