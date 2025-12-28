Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 28, 2025, 12:56 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tampa Bay 1 (44½) at MIAMI
Jacksonville (48½) at INDIANAPOLIS
Seattle 7 (42½) at CAROLINA
New England 13½ (42½) at NY JETS
at CINCINNATI 4 7 (53½) Arizona
Pittsburgh (34½) at CLEVELAND
New Orleans (39½) at TENNESSEE
NY Giants (41½) at LAS VEGAS
at BUFFALO (44½) Philadelphia
at SAN FRANCISCO 3 (52½) Chicago

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams (50) at ATLANTA

College Football

Monday

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (51½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (61½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (55½) TCU

Wednesday

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke 3 (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (48½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 13½ 14½ (50½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (42½) Miami (FL)

Thursday

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (52½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 7 (48) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (56½) Ole Miss

Friday

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 12½ (58½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy 7 (54½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (53½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona 3 (51½) SMU

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Golden State (224) at TORONTO
at OKLAHOMA CITY 14½ (225½) Philadelphia
Boston (229) at PORTLAND
Memphis (238½) at WASHINGTON
Detroit (224½) at LA CLIPPERS
at LA LAKERS 12 (232½) Sacramento

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at COLGATE Harvard
at BOSTON COLLEGE 13½ Le Moyne
Columbia 14 at NORTH FLORIDA
at KANSAS STATE 33½ UL Monroe
Liberty at FLORIDA INTERNATIONAL
at TEXAS TECH 17½ Winthrop
at GEORGIA TECH 18½ Florida A&M
at COLORADO 14½ Northern Colorado
at SMU 21½ CSU Fullerton
at LOUISIANA Norfolk State
at RICHMOND 13½ Charleston Southern
Washington State at PORTLAND
at GEORGE MASON 15½ Pennsylvania
Santa Clara at OREGON STATE
at MARYLAND 13½ Old Dominion
Pacific at SAN DIEGO
Saint Mary’s (CA) at LOYOLA MARYMOUNT
at OREGON 19½ Omaha
at SEATTLE U San Francisco
Gonzaga 28½ at PEPPERDINE

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -152 Montreal +127
at COLUMBUS -143 N.Y Islanders +121
at DETROIT -143 Toronto +120
Pittsburgh -166 at CHICAGO +139
Philadelphia -130 at SEATTLE +109

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

