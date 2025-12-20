Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

December 20, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at NY GIANTS
at NEW ORLEANS (40½) NY Jets
Cincinnati (50½) at MIAMI
Tampa Bay 3 (45½) at CAROLINA
Kansas City 11½ (37½) at TENNESSEE
Buffalo 10½ (42½) at CLEVELAND
at DALLAS (49½) LA Chargers
at DENVER 3 3 (45½) Jacksonville
Atlanta (47½) at ARIZONA
at DETROIT (50½) Pittsburgh
at HOUSTON 11½ 14½ (37½) Las Vegas
at BALTIMORE (47½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (46½) at INDIANAPOLIS

College Football

Monday

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (57½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (42½) Miami (FL)

Thursday, Jan. 1

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (56½) Ole Miss

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ATLANTA (246½) Chicago
at NEW YORK (236½) Miami
Toronto (219½) at BROOKLYN
at MINNESOTA 12 (223½) Milwaukee
San Antonio 15½ (239½) at WASHINGTON
Houston 12½ (228½) at SACRAMENTO

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at BOSTON UNIVERSITY UMass-Lowell
at PITTSBURGH Penn State
at NORTHERN KENTUCKY Charleston (SC)
at FLORIDA 29½ Colgate
at MARIST Stony Brook
at MONMOUTH Lehigh
Vanderbilt at WAKE FOREST
at NC STATE Ole Miss
at HOFSTRA Quinnipiac
at BAYLOR 25½ Southern
at FURMAN Charleston Southern
at BRADLEY Southern Illinois
Murray State at VALPARAISO
at GEORGE MASON 23½ Loyola (MD)
Presbyterian 2 at MANHATTAN
at DREXEL 8 Maine
at NOTRE DAME 14 Purdue Fort Wayne
at CHARLOTTE UIC
at SMU 22½ Central Arkansas
at ALABAMA 21½ Kennesaw State
at OKLAHOMA STATE 20½ CSU Fullerton
at RADFORD 10½ VMI
Chattanooga at ALABAMA A&M
at CLEMSON Cincinnati
at SAINT LOUIS 31½ New Hampshire
at TENNESSEE 42½ Gardner-Webb
at INCARNATE WORD Northern Arizona
at UAB 14½ UNC Asheville
at ARIZONA STATE 12½ Oregon State
at SOUTH FLORIDA 22½ UMBC
Cornell at ALBANY (NY)
at NEW MEXICO STATE Sam Houston
at TCU 30½ Florida A&M
Drake at EVANSVILLE
at MIAMI (FL) 36½ North Florida
at MICHIGAN 39½ La Salle
at TEXAS A&M 26½ East Texas A&M
UConn 14½ at DEPAUL
at CAL Columbia
at ILLINOIS STATE 11½ Indiana State
at WICHITA STATE 13½ Eastern Kentucky
Milwaukee at CLEVELAND STATE
at MINNESOTA 14½ Campbell
Gonzaga 12½ at OREGON
at IDAHO STATE UC Davis
Austin Peay at UMKC
at IOWA STATE 36½ Long Beach State
at SAN FRANCISCO 26½ Morgan State
Idaho at CAL POLY
UC Irvine at NORTH DAKOTA STATE
at PACIFIC Nicholls State
at NEBRASKA 30½ North Dakota
at UTEP Norfolk State

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -112 Washington -108
Colorado -156 at MINNESOTA +130
at PITTSBURGH -115 Montreal -105
at NEW JERSEY -142 Buffalo +120
New York -122 at NASHVILLE +102
Ottawa -137 at BOSTON +115
at DALLAS -204 Toronto +168
at UTAH -121 Winnipeg +101
at EDMONTON -155 Vegas +130

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up