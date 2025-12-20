NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Minnesota 1½ 2½ (43½) at NY GIANTS at NEW ORLEANS 2½ 4½ (40½)…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|2½
|(43½)
|at NY GIANTS
|at NEW ORLEANS
|2½
|4½
|(40½)
|NY Jets
|Cincinnati
|2½
|1½
|(50½)
|at MIAMI
|Tampa Bay
|2½
|3
|(45½)
|at CAROLINA
|Kansas City
|11½
|3½
|(37½)
|at TENNESSEE
|Buffalo
|8½
|10½
|(42½)
|at CLEVELAND
|at DALLAS
|2½
|1½
|(49½)
|LA Chargers
|at DENVER
|3
|3
|(45½)
|Jacksonville
|Atlanta
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at DETROIT
|6½
|6½
|(50½)
|Pittsburgh
|at HOUSTON
|11½
|14½
|(37½)
|Las Vegas
|at BALTIMORE
|2½
|2½
|(47½)
|New England
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|San Francisco
|6½
|5½
|(46½)
|at INDIANAPOLIS
College Football
Monday
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
Friday
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|7½
|(57½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|8½
|(46½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|4½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|2½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|4½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|4½
|(57½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(45½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(42½)
|Miami (FL)
Thursday, Jan. 1
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|6½
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|6½
|(56½)
|Ole Miss
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|6½
|(53½)
|Cincinnati
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ATLANTA
|4½
|(246½)
|Chicago
|at NEW YORK
|8½
|(236½)
|Miami
|Toronto
|3½
|(219½)
|at BROOKLYN
|at MINNESOTA
|12
|(223½)
|Milwaukee
|San Antonio
|15½
|(239½)
|at WASHINGTON
|Houston
|12½
|(228½)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at BOSTON UNIVERSITY
|3½
|UMass-Lowell
|at PITTSBURGH
|1½
|Penn State
|at NORTHERN KENTUCKY
|2½
|Charleston (SC)
|at FLORIDA
|29½
|Colgate
|at MARIST
|4½
|Stony Brook
|at MONMOUTH
|6½
|Lehigh
|Vanderbilt
|4½
|at WAKE FOREST
|at NC STATE
|6½
|Ole Miss
|at HOFSTRA
|6½
|Quinnipiac
|at BAYLOR
|25½
|Southern
|at FURMAN
|9½
|Charleston Southern
|at BRADLEY
|6½
|Southern Illinois
|Murray State
|5½
|at VALPARAISO
|at GEORGE MASON
|23½
|Loyola (MD)
|Presbyterian
|2
|at MANHATTAN
|at DREXEL
|8
|Maine
|at NOTRE DAME
|14
|Purdue Fort Wayne
|at CHARLOTTE
|2½
|UIC
|at SMU
|22½
|Central Arkansas
|at ALABAMA
|21½
|Kennesaw State
|at OKLAHOMA STATE
|20½
|CSU Fullerton
|at RADFORD
|10½
|VMI
|Chattanooga
|1½
|at ALABAMA A&M
|at CLEMSON
|6½
|Cincinnati
|at SAINT LOUIS
|31½
|New Hampshire
|at TENNESSEE
|42½
|Gardner-Webb
|at INCARNATE WORD
|7½
|Northern Arizona
|at UAB
|14½
|UNC Asheville
|at ARIZONA STATE
|12½
|Oregon State
|at SOUTH FLORIDA
|22½
|UMBC
|Cornell
|5½
|at ALBANY (NY)
|at NEW MEXICO STATE
|2½
|Sam Houston
|at TCU
|30½
|Florida A&M
|Drake
|3½
|at EVANSVILLE
|at MIAMI (FL)
|36½
|North Florida
|at MICHIGAN
|39½
|La Salle
|at TEXAS A&M
|26½
|East Texas A&M
|UConn
|14½
|at DEPAUL
|at CAL
|8½
|Columbia
|at ILLINOIS STATE
|11½
|Indiana State
|at WICHITA STATE
|13½
|Eastern Kentucky
|Milwaukee
|6½
|at CLEVELAND STATE
|at MINNESOTA
|14½
|Campbell
|Gonzaga
|12½
|at OREGON
|at IDAHO STATE
|5½
|UC Davis
|Austin Peay
|7½
|at UMKC
|at IOWA STATE
|36½
|Long Beach State
|at SAN FRANCISCO
|26½
|Morgan State
|Idaho
|2½
|at CAL POLY
|UC Irvine
|1½
|at NORTH DAKOTA STATE
|at PACIFIC
|9½
|Nicholls State
|at NEBRASKA
|30½
|North Dakota
|at UTEP
|7½
|Norfolk State
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-112
|Washington
|-108
|Colorado
|-156
|at MINNESOTA
|+130
|at PITTSBURGH
|-115
|Montreal
|-105
|at NEW JERSEY
|-142
|Buffalo
|+120
|New York
|-122
|at NASHVILLE
|+102
|Ottawa
|-137
|at BOSTON
|+115
|at DALLAS
|-204
|Toronto
|+168
|at UTAH
|-121
|Winnipeg
|+101
|at EDMONTON
|-155
|Vegas
|+130
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
