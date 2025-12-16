Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

December 16, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams (44½) at SEATTLE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (44½) at WASHINGTON
Green Bay 3 (46½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at NY GIANTS
Kansas City 11½ (37½) at TENNESSEE
Cincinnati (50½) at MIAMI
Tampa Bay 3 (45½) at CAROLINA
Buffalo 10½ (42½) at CLEVELAND
at DALLAS (49½) LA Chargers
at NEW ORLEANS (40½) NY Jets
Atlanta (47½) at ARIZONA
at DENVER 3 3 (45½) Jacksonville
at HOUSTON 11½ 14½ (37½) Las Vegas
at DETROIT (50½) Pittsburgh
at BALTIMORE (47½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (46½) at INDIANAPOLIS

College Football

Wednesday

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (53½) Old Dominion

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana (61½) Delaware

Thursday

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arkansas State (54½) Missouri State

Friday

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (58½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (49½) James Madison

Monday

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday, Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (57½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at MINNESOTA (236½) Memphis
Cleveland 5 (240½) at CHICAGO

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Northern Iowa at UIC
at NEW HAMPSHIRE Stonehill
at FLORIDA 44½ Saint Francis (PA)
at XAVIER 3 Creighton
Vanderbilt at MEMPHIS
at UCF 14½ Mercer
at NC STATE 33½ Texas Southern
Quinnipiac at MONMOUTH
Chattanooga at BELLARMINE
at ROBERT MORRIS Youngstown State
at EAST CAROLINA Presbyterian
at JACKSONVILLE STATE Eastern Kentucky
at VERMONT Siena
at STONY BROOK 10½ Albany (NY)
at NORTHERN KENTUCKY Oakland
UCSB at GREEN BAY
at PITTSBURGH 21½ Binghamton
at SYRACUSE 20½ Mercyhurst
at WAKE FOREST 26½ Longwood
at CHARLESTON (SC) 16½ Citadel
Richmond at ELON
at WAGNER Maryland-Eastern Shore
at CINCINNATI 21½ Alabama State
Jacksonville at FLORIDA A&M
at NICHOLLS STATE Houston Christian
South Alabama 11½ at UL MONROE
at MIDDLE TENNESSEE Kennesaw State
at WICHITA STATE 11½ Wofford
at UAB 18½ Cleveland State
at TULANE Louisiana Tech
at ALABAMA 14½ South Florida
at SAINT LOUIS 23½ Bethune-Cookman
at UTAH VALLEY 13½ Weber State
at OLE MISS 19½ Alabama A&M
at OLD DOMINION James Madison
Arkansas State at TEXAS STATE
at MARQUETTE Georgetown
at SANTA CLARA 11½ North Texas
at USC 23½ UTSA
at GONZAGA 36½ Campbell
Seattle U at UC DAVIS
at COLORADO 16½ Portland State
at SFA Texas A&M-CC
at OREGON STATE Sam Houston
at STANFORD 12½ UT Arlington
at WASHINGTON STATE Eastern Washington
at SAN FRANCISCO 12½ Loyola Chicago
at SAN DIEGO STATE 23½ Air Force
at UCLA Arizona State
at OREGON 17½ Portland

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -142 Los Angeles +119
at DETROIT -126 Utah +105
Carolina -182 at NASHVILLE +150
Winnipeg -148 at ST. LOUIS +124
at VEGAS -182 New Jersey +151

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up