NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 1½ 1½ (44½) at SEATTLE Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|1½
|1½
|(44½)
|at SEATTLE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|4½
|6½
|(44½)
|at WASHINGTON
|Green Bay
|3
|1½
|(46½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|2½
|(43½)
|at NY GIANTS
|Kansas City
|11½
|3½
|(37½)
|at TENNESSEE
|Cincinnati
|2½
|1½
|(50½)
|at MIAMI
|Tampa Bay
|2½
|3
|(45½)
|at CAROLINA
|Buffalo
|8½
|10½
|(42½)
|at CLEVELAND
|at DALLAS
|2½
|1½
|(49½)
|LA Chargers
|at NEW ORLEANS
|2½
|4½
|(40½)
|NY Jets
|Atlanta
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at DENVER
|3
|3
|(45½)
|Jacksonville
|at HOUSTON
|11½
|14½
|(37½)
|Las Vegas
|at DETROIT
|6½
|6½
|(50½)
|Pittsburgh
|at BALTIMORE
|2½
|2½
|(47½)
|New England
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|San Francisco
|6½
|5½
|(46½)
|at INDIANAPOLIS
College Football
Wednesday
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|2½
|(53½)
|Old Dominion
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana
|2½
|2½
|(61½)
|Delaware
Thursday
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arkansas State
|2½
|1½
|(54½)
|Missouri State
Friday
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|3½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|4½
|(58½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(49½)
|James Madison
Monday
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday, Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|7½
|(57½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|8½
|(46½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|4½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|2½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|4½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|4½
|(57½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(45½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|6½
|(53½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|7½
|(236½)
|Memphis
|Cleveland
|5
|(240½)
|at CHICAGO
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Northern Iowa
|3½
|at UIC
|at NEW HAMPSHIRE
|3½
|Stonehill
|at FLORIDA
|44½
|Saint Francis (PA)
|at XAVIER
|3
|Creighton
|Vanderbilt
|7½
|at MEMPHIS
|at UCF
|14½
|Mercer
|at NC STATE
|33½
|Texas Southern
|Quinnipiac
|1½
|at MONMOUTH
|Chattanooga
|1½
|at BELLARMINE
|at ROBERT MORRIS
|1½
|Youngstown State
|at EAST CAROLINA
|2½
|Presbyterian
|at JACKSONVILLE STATE
|4½
|Eastern Kentucky
|at VERMONT
|1½
|Siena
|at STONY BROOK
|10½
|Albany (NY)
|at NORTHERN KENTUCKY
|2½
|Oakland
|UCSB
|4½
|at GREEN BAY
|at PITTSBURGH
|21½
|Binghamton
|at SYRACUSE
|20½
|Mercyhurst
|at WAKE FOREST
|26½
|Longwood
|at CHARLESTON (SC)
|16½
|Citadel
|Richmond
|4½
|at ELON
|at WAGNER
|4½
|Maryland-Eastern Shore
|at CINCINNATI
|21½
|Alabama State
|Jacksonville
|1½
|at FLORIDA A&M
|at NICHOLLS STATE
|3½
|Houston Christian
|South Alabama
|11½
|at UL MONROE
|at MIDDLE TENNESSEE
|3½
|Kennesaw State
|at WICHITA STATE
|11½
|Wofford
|at UAB
|18½
|Cleveland State
|at TULANE
|4½
|Louisiana Tech
|at ALABAMA
|14½
|South Florida
|at SAINT LOUIS
|23½
|Bethune-Cookman
|at UTAH VALLEY
|13½
|Weber State
|at OLE MISS
|19½
|Alabama A&M
|at OLD DOMINION
|1½
|James Madison
|Arkansas State
|2½
|at TEXAS STATE
|at MARQUETTE
|4½
|Georgetown
|at SANTA CLARA
|11½
|North Texas
|at USC
|23½
|UTSA
|at GONZAGA
|36½
|Campbell
|Seattle U
|4½
|at UC DAVIS
|at COLORADO
|16½
|Portland State
|at SFA
|7½
|Texas A&M-CC
|at OREGON STATE
|2½
|Sam Houston
|at STANFORD
|12½
|UT Arlington
|at WASHINGTON STATE
|7½
|Eastern Washington
|at SAN FRANCISCO
|12½
|Loyola Chicago
|at SAN DIEGO STATE
|23½
|Air Force
|at UCLA
|9½
|Arizona State
|at OREGON
|17½
|Portland
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at FLORIDA
|-142
|Los Angeles
|+119
|at DETROIT
|-126
|Utah
|+105
|Carolina
|-182
|at NASHVILLE
|+150
|Winnipeg
|-148
|at ST. LOUIS
|+124
|at VEGAS
|-182
|New Jersey
|+151
