NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NY GIANTS 2½ 2½ (46½) Washington at KANSAS CITY 5½ 5½ (41½)…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NY GIANTS
|2½
|2½
|(46½)
|Washington
|at KANSAS CITY
|5½
|5½
|(41½)
|LA Chargers
|at JACKSONVILLE
|8½
|13½
|(41½)
|NY Jets
|Buffalo
|1½
|1½
|(49½)
|at NEW ENGLAND
|at HOUSTON
|6½
|9½
|(42½)
|Arizona
|Baltimore
|3
|2½
|(51½)
|at CINCINNATI
|at CHICAGO
|7½
|7½
|(38½)
|Cleveland
|at PHILADELPHIA
|12½
|11½
|(38½)
|Las Vegas
|Green Bay
|1½
|2½
|(42½)
|at DENVER
|at SEATTLE
|3½
|13½
|(42½)
|Indianapolis
|at SAN FRANCISCO
|12½
|12½
|(44½)
|Tennessee
|at LA RAMS
|4½
|5½
|(54½)
|Detroit
|Carolina
|2½
|2½
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at DALLAS
|7½
|6½
|(47½)
|Minnesota
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|3½
|3
|(41½)
|Miami
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NAVY
|3½
|6½
|(38½)
|Army
Saturday
LA Bowl
Inglewood, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Washington
|7½
|10½
|(52½)
|Boise State
Tuesday
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Troy
|1½
|2½
|(46½)
|Jacksonville State
Wednesday
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|3½
|(53½)
|Old Dominion
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana
|2½
|3½
|(60½)
|Delaware
Thursday
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arkansas State
|2½
|1½
|(56½)
|Missouri State
Friday, Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|3½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|5½
|(57½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday, Dec. 20
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(50½)
|James Madison
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday, Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|8½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|2½
|(54½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|4½
|(59½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|4½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|6½
|(50½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|3½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|3½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|3½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|3½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|4½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|5½
|(59½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|5½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(46½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|4½
|(55½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|New York
|5
|(223½)
|at ORLANDO
|at OKLAHOMA CITY
|10½
|(224½)
|San Antonio
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Michigan State
|13½
|at PENN STATE
|at ST. JOHN’S
|26½
|Iona
|at STONY BROOK
|8½
|Central Michigan
|at FLORIDA STATE
|11½
|UMass
|at TEXAS TECH
|1½
|Arkansas
|at FLORIDA ATLANTIC
|15½
|Albany (NY)
|at WICHITA STATE
|5½
|DePaul
|at MIAMI (FL)
|36½
|UL Monroe
|at GEORGE MASON
|16½
|Old Dominion
|at ELON
|12½
|Northern Illinois
|at DELAWARE
|2½
|CSU Northridge
|Toledo
|1½
|at ROBERT MORRIS
|at OKLAHOMA
|2½
|Oklahoma State
|Sacred Heart
|5½
|at NJIT
|at DARTMOUTH
|2½
|Boston University
|at NOTRE DAME
|16½
|Evansville
|Jacksonville State
|5½
|at GEORGIA STATE
|at DRAKE
|5½
|North Dakota State
|at FORDHAM
|9
|Manhattan
|at NORTH DAKOTA
|7½
|Western Illinois
|at DAVIDSON
|13½
|Mercyhurst
|at MAINE
|6½
|Canisius
|Northern Kentucky
|4½
|at BELLARMINE
|at QUINNIPIAC
|12½
|UMass-Lowell
|at SOUTH DAKOTA
|8½
|Prairie View A&M
|St. Thomas
|3
|at UNC ASHEVILLE
|at UTAH VALLEY
|4½
|UCSB
|at PURDUE
|18½
|Marquette
|at BUTLER
|5½
|Providence
|at NORTH CAROLINA
|27½
|South Carolina Upstate
|at NORTHWESTERN
|26½
|Jackson State
|at GEORGIA
|9½
|Cincinnati
|at FLORIDA
|14½
|George Washington
|at GEORGETOWN
|18½
|Saint Peter’s
|at CLEMSON
|21½
|Mercer
|Miami (OH)
|7½
|at EASTERN KENTUCKY
|at LONGWOOD
|11½
|Delaware State
|Hampton
|3½
|at HOWARD
|Arkansas State
|3
|at RICE
|at HOUSTON
|32½
|New Orleans
|at CREIGHTON
|4½
|Kansas State
|at TULSA
|4½
|New Mexico State
|UNC Wilmington
|4½
|at VALPARAISO
|at OLE MISS
|13½
|Southern Miss
|at LOUISIANA TECH
|11½
|Louisiana
|at LOUISVILLE
|15½
|Memphis
|at LIU
|2½
|La Salle
|at MORGAN STATE
|1½
|Niagara
|at BELMONT
|13½
|UIC
|at COLORADO
|22½
|UTSA
|at MARSHALL
|4½
|Wright State
|at OREGON
|12½
|UC Davis
|Cent. Conn. St.
|6½
|at BINGHAMTON
|at SYRACUSE
|10½
|Hofstra
|at AKRON
|6½
|Murray State
|at DENVER
|4½
|CSU Fullerton
|at ILLINOIS
|10½
|Nebraska
|Marist
|3½
|at BRYANT
|at VILLANOVA
|9½
|Pittsburgh
|at HOUSTON CHRISTIAN
|2½
|SE Louisiana
|at AUBURN
|21½
|Chattanooga
|Saint Bonaventure
|5½
|at OHIO
|at CAL
|19½
|Northwestern State
|at OREGON STATE
|2½
|Montana State
|at UTAH STATE
|8½
|Illinois State
|at NC STATE
|2½
|Kansas
|Mount St. Mary’s
|1½
|at LOYOLA (MD)
|at WASHINGTON
|26½
|Southern Utah
|at SAN DIEGO
|3½
|Northern Arizona
|at RICHMOND
|3½
|Southern Illinois
|at NORTHERN IOWA
|7½
|Oakland
|at VANDERBILT
|34½
|Central Arkansas
|Santa Clara
|2½
|at ARIZONA STATE
|at SOUTH CAROLINA
|24
|Citadel
|Stanford
|7½
|at SAN JOSE STATE
|Georgia Southern
|4½
|at WEST GEORGIA
|at DAYTON
|29½
|North Florida
|at KENTUCKY
|3½
|Indiana
|Michigan
|20½
|at MARYLAND
|at SAINT LOUIS
|10½
|San Francisco
|at GRAND CANYON
|16
|Coastal Carolina
|at SETON HALL
|10½
|Rutgers
|at OHIO STATE
|4½
|West Virginia
|SMU
|1½
|at LSU
|at BYU
|34½
|UC Riverside
|at CSU BAKERSFIELD
|1½
|Pepperdine
|at UNLV
|11½
|Tennessee State
|Arizona
|1½
|at ALABAMA
|at NEVADA
|8½
|Duquesne
|Mississippi State
|1½
|at UTAH
|at GONZAGA
|10½
|UCLA
|at HAWAII
|12½
|UTEP
|at UCSD
|5½
|Tulane
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-120
|Anaheim
|+100
|at MINNESOTA
|-120
|Ottawa
|+100
|at PITTSBURGH
|-170
|San Jose
|+140
|Tampa Bay
|-140
|at N.Y ISLANDERS
|+116
|at N.Y RANGERS
|-134
|Montreal
|+112
|Edmonton
|-118
|at TORONTO
|-102
|Carolina
|-152
|at PHILADELPHIA
|+126
|Washington
|-126
|at WINNIPEG
|+105
|Vegas
|-150
|at COLUMBUS
|+125
|at DALLAS
|-134
|Florida
|+112
|Detroit
|-200
|at CHICAGO
|+164
|at COLORADO
|-330
|Nashville
|+260
|at LOS ANGELES
|-182
|Calgary
|+150
