Sports Betting Line

The Associated Press

December 12, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NY GIANTS (46½) Washington
at KANSAS CITY (41½) LA Chargers
at JACKSONVILLE 13½ (41½) NY Jets
Buffalo (49½) at NEW ENGLAND
at HOUSTON (42½) Arizona
Baltimore 3 (51½) at CINCINNATI
at CHICAGO (38½) Cleveland
at PHILADELPHIA 12½ 11½ (38½) Las Vegas
Green Bay (42½) at DENVER
at SEATTLE 13½ (42½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO 12½ 12½ (44½) Tennessee
at LA RAMS (54½) Detroit
Carolina (40½) at NEW ORLEANS
at DALLAS (47½) Minnesota

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH 3 (41½) Miami

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NAVY (38½) Army

Saturday

LA Bowl

Inglewood, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Washington 10½ (52½) Boise State

Tuesday

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Troy (46½) Jacksonville State

Wednesday

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (53½) Old Dominion

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana (60½) Delaware

Thursday

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arkansas State (56½) Missouri State

Friday, Dec. 19

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (57½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday, Dec. 20

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (50½) James Madison

Monday, Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday, Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (59½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (50½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (59½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (46½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (55½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
New York 5 (223½) at ORLANDO
at OKLAHOMA CITY 10½ (224½) San Antonio

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Michigan State 13½ at PENN STATE
at ST. JOHN’S 26½ Iona
at STONY BROOK Central Michigan
at FLORIDA STATE 11½ UMass
at TEXAS TECH Arkansas
at FLORIDA ATLANTIC 15½ Albany (NY)
at WICHITA STATE DePaul
at MIAMI (FL) 36½ UL Monroe
at GEORGE MASON 16½ Old Dominion
at ELON 12½ Northern Illinois
at DELAWARE CSU Northridge
Toledo at ROBERT MORRIS
at OKLAHOMA Oklahoma State
Sacred Heart at NJIT
at DARTMOUTH Boston University
at NOTRE DAME 16½ Evansville
Jacksonville State at GEORGIA STATE
at DRAKE North Dakota State
at FORDHAM 9 Manhattan
at NORTH DAKOTA Western Illinois
at DAVIDSON 13½ Mercyhurst
at MAINE Canisius
Northern Kentucky at BELLARMINE
at QUINNIPIAC 12½ UMass-Lowell
at SOUTH DAKOTA Prairie View A&M
St. Thomas 3 at UNC ASHEVILLE
at UTAH VALLEY UCSB
at PURDUE 18½ Marquette
at BUTLER Providence
at NORTH CAROLINA 27½ South Carolina Upstate
at NORTHWESTERN 26½ Jackson State
at GEORGIA Cincinnati
at FLORIDA 14½ George Washington
at GEORGETOWN 18½ Saint Peter’s
at CLEMSON 21½ Mercer
Miami (OH) at EASTERN KENTUCKY
at LONGWOOD 11½ Delaware State
Hampton at HOWARD
Arkansas State 3 at RICE
at HOUSTON 32½ New Orleans
at CREIGHTON Kansas State
at TULSA New Mexico State
UNC Wilmington at VALPARAISO
at OLE MISS 13½ Southern Miss
at LOUISIANA TECH 11½ Louisiana
at LOUISVILLE 15½ Memphis
at LIU La Salle
at MORGAN STATE Niagara
at BELMONT 13½ UIC
at COLORADO 22½ UTSA
at MARSHALL Wright State
at OREGON 12½ UC Davis
Cent. Conn. St. at BINGHAMTON
at SYRACUSE 10½ Hofstra
at AKRON Murray State
at DENVER CSU Fullerton
at ILLINOIS 10½ Nebraska
Marist at BRYANT
at VILLANOVA Pittsburgh
at HOUSTON CHRISTIAN SE Louisiana
at AUBURN 21½ Chattanooga
Saint Bonaventure at OHIO
at CAL 19½ Northwestern State
at OREGON STATE Montana State
at UTAH STATE Illinois State
at NC STATE Kansas
Mount St. Mary’s at LOYOLA (MD)
at WASHINGTON 26½ Southern Utah
at SAN DIEGO Northern Arizona
at RICHMOND Southern Illinois
at NORTHERN IOWA Oakland
at VANDERBILT 34½ Central Arkansas
Santa Clara at ARIZONA STATE
at SOUTH CAROLINA 24 Citadel
Stanford at SAN JOSE STATE
Georgia Southern at WEST GEORGIA
at DAYTON 29½ North Florida
at KENTUCKY Indiana
Michigan 20½ at MARYLAND
at SAINT LOUIS 10½ San Francisco
at GRAND CANYON 16 Coastal Carolina
at SETON HALL 10½ Rutgers
at OHIO STATE West Virginia
SMU at LSU
at BYU 34½ UC Riverside
at CSU BAKERSFIELD Pepperdine
at UNLV 11½ Tennessee State
Arizona at ALABAMA
at NEVADA Duquesne
Mississippi State at UTAH
at GONZAGA 10½ UCLA
at HAWAII 12½ UTEP
at UCSD Tulane

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -120 Anaheim +100
at MINNESOTA -120 Ottawa +100
at PITTSBURGH -170 San Jose +140
Tampa Bay -140 at N.Y ISLANDERS +116
at N.Y RANGERS -134 Montreal +112
Edmonton -118 at TORONTO -102
Carolina -152 at PHILADELPHIA +126
Washington -126 at WINNIPEG +105
Vegas -150 at COLUMBUS +125
at DALLAS -134 Florida +112
Detroit -200 at CHICAGO +164
at COLORADO -330 Nashville +260
at LOS ANGELES -182 Calgary +150

