NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at TAMPA BAY 5½ 4½ (44½) Atlanta Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|5½
|4½
|(44½)
|Atlanta
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|5½
|4½
|(42½)
|LA Chargers
|at PHILADELPHIA
|12½
|11½
|(38½)
|Las Vegas
|at NY GIANTS
|2½
|2½
|(46½)
|Washington
|Baltimore
|3
|2½
|(51½)
|at CINCINNATI
|at HOUSTON
|6½
|9½
|(42½)
|Arizona
|at JACKSONVILLE
|8½
|12½
|(41½)
|NY Jets
|Buffalo
|1½
|1½
|(49½)
|at NEW ENGLAND
|at CHICAGO
|7½
|7½
|(39½)
|Cleveland
|at SEATTLE
|3½
|13½
|(42½)
|Indianapolis
|Green Bay
|1½
|2½
|(42½)
|at DENVER
|at SAN FRANCISCO
|12½
|12½
|(44½)
|Tennessee
|at LA RAMS
|4½
|5½
|(54½)
|Detroit
|Carolina
|2½
|2½
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at DALLAS
|7½
|6½
|(47½)
|Minnesota
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|3½
|3½
|(42½)
|Miami
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NAVY
|3½
|6½
|(37½)
|Army
Saturday
LA Bowl
Inglewood, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Washington
|7½
|9½
|(52½)
|Boise State
Tuesday, Dec. 16
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Troy
|1½
|3½
|(46½)
|Jacksonville State
Wednesday, Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|6½
|(55½)
|Old Dominion
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana
|2½
|3½
|(57½)
|Delaware
Thursday, Dec. 18
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri State
|2½
|1½
|(56½)
|Arkansas State
Friday, Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|4½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|6½
|(58½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday, Dec. 20
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(50½)
|James Madison
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|3½
|(52½)
|Washington State
Tuesday, Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|2½
|(55½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|6½
|(59½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|3½
|(50½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|3½
|(43½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|3½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|3½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|2½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|7½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|5½
|(61½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|5½
|(59½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|6½
|(49½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|2½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|5½
|(46½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|15½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|9½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|3½
|(55½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(52½)
|SMU
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at OKLAHOMA CITY
|14½
|(225½)
|Phoenix
|at LA LAKERS
|6
|(236½)
|San Antonio
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at BAYLOR
|26½
|Norfolk State
|at YALE
|17½
|Albany (NY)
|at PRINCETON
|3½
|Merrimack
|Miami (OH)
|4½
|at UNC ASHEVILLE
|at PURDUE
|19½
|Minnesota
|at SOUTH FLORIDA
|14½
|Charleston (SC)
|at NOTRE DAME
|11½
|Idaho
|at SAINT BONAVENTURE
|11½
|Colgate
|at BOSTON UNIVERSITY
|7½
|Maine
|at GEORGE WASHINGTON
|21½
|Delaware
|at MARSHALL
|1½
|Western Kentucky
|at NC STATE
|12½
|Liberty
|at VCU
|9½
|New Mexico
|Boston College
|2½
|at UMASS
|at FORDHAM
|13½
|Fairleigh Dickinson
|at IONA
|10½
|Bryant
|at SOUTHERN ILLINOIS
|10½
|UT Martin
|at HOUSTON
|38½
|Jackson State
|Weber State
|4½
|at UMKC
|at PURDUE FORT WAYNE
|2½
|Eastern Michigan
|at UTAH VALLEY
|10½
|Idaho State
|Eastern Kentucky
|4½
|at EASTERN ILLINOIS
|at TULSA
|22½
|UAPB
|at TEXAS STATE
|2½
|Southern
|Wisconsin
|1½
|at NEBRASKA
|at BOISE STATE
|13½
|Duquesne
|at SAN DIEGO STATE
|18½
|Lamar
|at CSU NORTHRIDGE
|1½
|Fresno State
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|New York
|-140
|at CHICAGO
|+116
|at CALGARY
|OFF
|Detroit
|OFF
|Florida
|-114
|at UTAH
|-105
|Los Angeles
|-146
|at SEATTLE
|+122
