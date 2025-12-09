Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

December 9, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TAMPA BAY (44½) Atlanta

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY (42½) LA Chargers
at PHILADELPHIA 12½ 11½ (38½) Las Vegas
at NY GIANTS (46½) Washington
Baltimore 3 (51½) at CINCINNATI
at HOUSTON (42½) Arizona
at JACKSONVILLE 12½ (41½) NY Jets
Buffalo (49½) at NEW ENGLAND
at CHICAGO (39½) Cleveland
at SEATTLE 13½ (42½) Indianapolis
Green Bay (42½) at DENVER
at SAN FRANCISCO 12½ 12½ (44½) Tennessee
at LA RAMS (54½) Detroit
Carolina (40½) at NEW ORLEANS
at DALLAS (47½) Minnesota

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (42½) Miami

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NAVY (37½) Army

Saturday

LA Bowl

Inglewood, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Washington (52½) Boise State

Tuesday, Dec. 16

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Troy (46½) Jacksonville State

Wednesday, Dec. 17

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (55½) Old Dominion

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana (57½) Delaware

Thursday, Dec. 18

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri State (56½) Arkansas State

Friday, Dec. 19

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (58½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday, Dec. 20

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (50½) James Madison

Monday, Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday, Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (55½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (59½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (50½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (43½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (61½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (59½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (49½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (46½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 15½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (55½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (52½) SMU

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA CITY 14½ (225½) Phoenix
at LA LAKERS 6 (236½) San Antonio

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at BAYLOR 26½ Norfolk State
at YALE 17½ Albany (NY)
at PRINCETON Merrimack
Miami (OH) at UNC ASHEVILLE
at PURDUE 19½ Minnesota
at SOUTH FLORIDA 14½ Charleston (SC)
at NOTRE DAME 11½ Idaho
at SAINT BONAVENTURE 11½ Colgate
at BOSTON UNIVERSITY Maine
at GEORGE WASHINGTON 21½ Delaware
at MARSHALL Western Kentucky
at NC STATE 12½ Liberty
at VCU New Mexico
Boston College at UMASS
at FORDHAM 13½ Fairleigh Dickinson
at IONA 10½ Bryant
at SOUTHERN ILLINOIS 10½ UT Martin
at HOUSTON 38½ Jackson State
Weber State at UMKC
at PURDUE FORT WAYNE Eastern Michigan
at UTAH VALLEY 10½ Idaho State
Eastern Kentucky at EASTERN ILLINOIS
at TULSA 22½ UAPB
at TEXAS STATE Southern
Wisconsin at NEBRASKA
at BOISE STATE 13½ Duquesne
at SAN DIEGO STATE 18½ Lamar
at CSU NORTHRIDGE Fresno State

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
New York -140 at CHICAGO +116
at CALGARY OFF Detroit OFF
Florida -114 at UTAH -105
Los Angeles -146 at SEATTLE +122

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up