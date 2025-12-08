Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 8, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TAMPA BAY (44½) Atlanta

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (42½) Arizona
at KANSAS CITY (43½) LA Chargers
at CHICAGO (40½) Cleveland
at PHILADELPHIA 12½ 12½ (38½) Las Vegas
at NY GIANTS (47½) Washington
Baltimore 3 (51½) at CINCINNATI
Buffalo (49½) at NEW ENGLAND
at JACKSONVILLE 11½ (41½) NY Jets
at SEATTLE 13½ (42½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO 12½ 12½ (44½) Tennessee
Green Bay (42½) at DENVER
at LA RAMS (54½) Detroit
Carolina (40½) at NEW ORLEANS
at DALLAS (47½) Minnesota

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (42½) Miami

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NAVY (38½) Army

Saturday

LA Bowl

Inglewood, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Washington (51½) Boise State

Tuesday, Dec. 16

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Troy (46½) Jacksonville State

Wednesday, Dec. 17

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (56½) Old Dominion

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana (57½) Delaware

Thursday, Dec. 18

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arkansas State (56½) Missouri State

Friday, Dec. 19

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (58½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday, Dec. 20

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (50½) James Madison

Monday, Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (53½) Washington State

Tuesday, Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (45½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (55½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 12½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (59½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (50½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (43½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (49½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (61½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (59½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (50½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (46½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 13½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (55½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO 1 (234½) Miami
New York (225½) at TORONTO

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Buffalo at UMBC
at VMI 1 Loyola (MD)
at MICHIGAN 15½ Villanova
at BYU Clemson
McNeese at RHODE ISLAND
South Dakota State at BALL STATE
Bucknell 1 at RIDER
at SAINT JOSEPH’S (PA) 21 Coppin State
at VIRGINIA 35 Maryland-Eastern Shore
at WEST VIRGINIA 26½ Little Rock
Columbia at STONY BROOK
at KENTUCKY 38½ North Carolina Central
Illinois at OHIO STATE
at PROVIDENCE 17½ Brown
at DEPAUL 22½ Morgan State
at INDIANA 15½ Penn State
at WYOMING 13½ South Dakota
USC 16½ at SAN DIEGO
at UCONN Florida
at COLORADO STATE 19½ Dartmouth
at ARIZONA STATE 17½ Northern Arizona
at SAN JOSE STATE Long Beach State

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MONTREAL -125 Tampa Bay +104
at OTTAWA -140 New Jersey +116
Vegas -144 at N.Y ISLANDERS +120
at PITTSBURGH -120 Anaheim +100
at PHILADELPHIA -172 San Jose +142
at CAROLINA -220 Columbus +180
Dallas -134 at WINNIPEG +112
at ST. LOUIS -166 Boston +138
at EDMONTON -235 Buffalo +190
Colorado -240 at NASHVILLE +195

