NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at TAMPA BAY 5½ 4½ (44½) Atlanta Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|5½
|4½
|(44½)
|Atlanta
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|6½
|9½
|(42½)
|Arizona
|at KANSAS CITY
|5½
|4½
|(43½)
|LA Chargers
|at CHICAGO
|7½
|7½
|(40½)
|Cleveland
|at PHILADELPHIA
|12½
|12½
|(38½)
|Las Vegas
|at NY GIANTS
|2½
|2½
|(47½)
|Washington
|Baltimore
|3
|2½
|(51½)
|at CINCINNATI
|Buffalo
|1½
|1½
|(49½)
|at NEW ENGLAND
|at JACKSONVILLE
|8½
|11½
|(41½)
|NY Jets
|at SEATTLE
|3½
|13½
|(42½)
|Indianapolis
|at SAN FRANCISCO
|12½
|12½
|(44½)
|Tennessee
|Green Bay
|1½
|2½
|(42½)
|at DENVER
|at LA RAMS
|4½
|5½
|(54½)
|Detroit
|Carolina
|2½
|2½
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at DALLAS
|7½
|6½
|(47½)
|Minnesota
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|3½
|3½
|(42½)
|Miami
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NAVY
|3½
|6½
|(38½)
|Army
Saturday
LA Bowl
Inglewood, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Washington
|7½
|8½
|(51½)
|Boise State
Tuesday, Dec. 16
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Troy
|1½
|3½
|(46½)
|Jacksonville State
Wednesday, Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|6½
|(56½)
|Old Dominion
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana
|2½
|2½
|(57½)
|Delaware
Thursday, Dec. 18
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arkansas State
|2½
|2½
|(56½)
|Missouri State
Friday, Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|4½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|5½
|(58½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday, Dec. 20
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(50½)
|James Madison
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|3½
|(53½)
|Washington State
Tuesday, Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|8½
|(45½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|2½
|(55½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|12½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|3½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|9½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|5½
|(59½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|2½
|(50½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|3½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|3½
|(43½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|3½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|7½
|(49½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|3½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|2½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|7½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|5½
|(61½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|6½
|(59½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(50½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|1½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|5½
|(46½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|13½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|9½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|1½
|(55½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|3½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|1
|(234½)
|Miami
|New York
|4½
|(225½)
|at TORONTO
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Buffalo
|2½
|at UMBC
|at VMI
|1
|Loyola (MD)
|at MICHIGAN
|15½
|Villanova
|at BYU
|7½
|Clemson
|McNeese
|1½
|at RHODE ISLAND
|South Dakota State
|6½
|at BALL STATE
|Bucknell
|1
|at RIDER
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|21
|Coppin State
|at VIRGINIA
|35
|Maryland-Eastern Shore
|at WEST VIRGINIA
|26½
|Little Rock
|Columbia
|4½
|at STONY BROOK
|at KENTUCKY
|38½
|North Carolina Central
|Illinois
|3½
|at OHIO STATE
|at PROVIDENCE
|17½
|Brown
|at DEPAUL
|22½
|Morgan State
|at INDIANA
|15½
|Penn State
|at WYOMING
|13½
|South Dakota
|USC
|16½
|at SAN DIEGO
|at UCONN
|4½
|Florida
|at COLORADO STATE
|19½
|Dartmouth
|at ARIZONA STATE
|17½
|Northern Arizona
|at SAN JOSE STATE
|7½
|Long Beach State
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MONTREAL
|-125
|Tampa Bay
|+104
|at OTTAWA
|-140
|New Jersey
|+116
|Vegas
|-144
|at N.Y ISLANDERS
|+120
|at PITTSBURGH
|-120
|Anaheim
|+100
|at PHILADELPHIA
|-172
|San Jose
|+142
|at CAROLINA
|-220
|Columbus
|+180
|Dallas
|-134
|at WINNIPEG
|+112
|at ST. LOUIS
|-166
|Boston
|+138
|at EDMONTON
|-235
|Buffalo
|+190
|Colorado
|-240
|at NASHVILLE
|+195
