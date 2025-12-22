NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 8 Oklahoma (11-1) vs. North Carolina Central (2-9), 1 p.m.
No. 15 Ole Miss (12-1) vs. No. 24 Michigan State (10-1), Championship Game at Cherokee, N.C., 7:30 p.m.
No. 19 Ohio State (10-1) vs. Western Michigan (3-6), 6:30 p.m.
No. 23 Tennessee (7-3) vs. Southern Indiana (8-2), 6:30 p.m.
No. 25 Princeton (12-1) vs. Temple (6-6), 11:30 a.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (12-0) at Butler (7-6), 4 p.m.
No. 2 Texas (14-0) vs. Southeastern Louisiana (2-7), 2 p.m.
No. 3 South Carolina (12-1) vs. Providence (8-5), Noon
No. 4 UCLA (11-1) at No. 19 Ohio State (10-1), 2 p.m.
No. 5 LSU (13-0) vs. Alabama State (3-7), 4 p.m.
No. 11 Kentucky (12-1) vs. Hofstra (2-8), 2 p.m.
No. 12 Vanderbilt (12-0) vs. Stonehill (4-6), 3 p.m.
No. 14 Iowa (10-2) vs. Penn State (7-5), 4 p.m.
No. 15 Ole Miss (12-1) vs. Alcorn State (3-7), 3 p.m.
No. 24 Michigan State (10-1) vs. Rutgers (8-4), 2 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.