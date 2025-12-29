Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

December 29, 2025, 10:16 PM

Monday

No. 1 UConn (13-0) did not play. Next: at Providence, Wednesday.

No. 2 Texas (15-0) did not play. Next: at Missouri, Thursday.

No. 3 South Carolina (13-1) did not play. Next: vs. Alabama, Thursday.

No. 4 UCLA (12-1) did not play. Next: at Penn State, Wednesday.

No. 5 LSU (14-0) did not play. Next: vs. No. 11 Kentucky, Thursday.

No. 6 Michigan (10-1) at Oregon. Next: at Washington, Thursday.

No. 7 Maryland (14-0) beat Wisconsin 97-59. Next: at Illinois, Thursday.

No. 8 Oklahoma (12-1) did not play. Next: at Texas A&M, Thursday.

No. 8 TCU (13-0) did not play. Next: at BYU, Wednesday.

No. 10 Iowa State (13-0) did not play. Next: at Houston, Wednesday.

No. 11 Kentucky (13-1) did not play. Next: at No. 5 LSU, Thursday.

No. 12 Vanderbilt (13-0) did not play. Next: at Arkansas, Thursday.

No. 13 Louisville (12-3) did not play. Next: vs. SMU, Thursday.

No. 14 Iowa (11-2) did not play. Next: vs. No. 20 Nebraska, Thursday.

No. 15 Ole Miss (13-2) did not play. Next: vs. Georgia, Thursday.

No. 16 North Carolina (12-3) beat Boston College 90-39. Next: vs. California, Thursday.

No. 17 USC (10-3) beat No. 20 Nebraska 74-66. Next: at No. 4 UCLA, Saturday.

No. 18 Notre Dame (10-2) beat Pittsburgh 94-59. Next: at Georgia Tech, Thursday.

No. 19 Ohio State (11-2) did not play. Next: at Purdue, Wednesday.

No. 20 Nebraska (12-1) lost to No. 17 USC 74-66. Next: at No. 14 Iowa, Thursday.

No. 21 Texas Tech (14-0) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.

No. 22 Baylor (11-3) did not play. Next: at Oklahoma State, Wednesday.

No. 23 Tennessee (8-3) did not play. Next: vs. Florida, Thursday.

No. 24 Michigan State (12-1) did not play. Next: at Indiana, Thursday.

No. 25 Princeton (12-1) did not play. Next: at Penn, Saturday.

