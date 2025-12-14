NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (10-0) did not play. Next: vs. Marquette, Wednesday.
No. 2 Texas (12-0) beat No. 13 Baylor 89-54. Next: vs. Northwestern State, Wednesday.
No. 3 South Carolina (10-1) beat Penn State 95-55. Next: at South Florida, Thursday.
No. 4 UCLA (9-1) did not play. Next: vs. Cal Poly, Tuesday.
No. 5 LSU (11-0) did not play. Next: vs. Morgan State, Tuesday.
No. 6 Michigan (9-1) did not play. Next: vs. Oakland, Sunday.
No. 7 Maryland (12-0) did not play. Next: vs. Central Connecticut, Friday.
No. 8 TCU (11-0) beat Jacksonville 89-49. Next: vs. Arkansas-Pine Bluff, Tuesday.
No. 9 Oklahoma (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 10 Iowa State (12-0) beat Northern Iowa 81-53. Next: vs. Kansas, Sunday.
No. 11 Iowa (10-1) did not play. Next: at No. 1 UConn, Saturday.
No. 12 North Carolina (9-3) lost to No. 22 Louisville 76-66, OT. Next: vs. UNC Wilmington, Wednesday.
No. 13 Baylor (10-2) lost to No. 2 Texas 89-54. Next: vs. Southern University, Thursday.
No. 14 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. South Florida, Monday.
No. 15 Kentucky (11-1) beat Belmont 77-69. Next: vs. Wright State, Friday.
No. 16 USC (7-3) did not play. Next: vs. Cal Poly, Thursday.
No. 17 Ole Miss (10-1) beat South Carolina State 91-32. Next: vs. Mississippi Valley State, Wednesday.
No. 18 Tennessee (7-2) beat Winthrop 112-40. Next: at No. 22 Louisville, Saturday.
No. 19 Notre Dame (8-2) beat James Madison 78-65. Next: vs. Bellarmine, Sunday.
No. 20 Washington (9-1) did not play. Next: at Stanford, Friday.
No. 21 Ohio State (9-1) beat Toledo 85-60. Next: vs. Norfolk State, Thursday.
No. 22 Louisville (10-3) beat No. 12 North Carolina 76-66, OT. Next: vs. Eastern Kentucky, Wednesday.
No. 23 Oklahoma State (10-2) did not play. Next: vs. Tulsa, Monday.
No. 24 Nebraska (11-0) beat Illinois State 85-44. Next: vs. California Baptist, Sunday.
No. 25 Michigan State (9-1) beat DePaul 90-46. Next: vs. Indiana State, Sunday.
