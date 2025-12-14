NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (9-0) beat No. 12 Alabama 96-75. Next: vs. Abilene Christian, Tuesday.
No. 2 Michigan (10-0) beat Maryland 101-83. Next: vs. La Salle, Sunday, Dec. 21.
No. 3 Duke (10-0) did not play. Next: vs. Lipscomb, Tuesday.
No. 4 Iowa State (10-0) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Sunday.
No. 5 UConn (10-1) did not play. Next: vs. Butler, Tuesday.
No. 6 Purdue (10-1) beat Marquette 79-59. Next: vs. No. 21 Auburn, Saturday.
No. 7 Houston (10-1) beat New Orleans 99-57. Next: at No. 17 Arkansas, Saturday.
No. 8 Gonzaga (10-1) beat No. 25 UCLA 82-72. Next: vs. Campbell, Wednesday.
No. 9 Michigan State (9-1) beat Penn State 76-72. Next: vs. Toledo, Tuesday.
No. 10 BYU (9-1) beat UC Riverside 100-53. Next: vs. Pacific, Tuesday.
No. 11 Louisville (9-1) beat Memphis 99-73. Next: at No. 20 Tennessee, Tuesday.
No. 12 Alabama (7-3) lost to No. 1 Arizona 96-75. Next: vs. South Florida, Wednesday.
No. 13 Illinois (8-3) lost to No. 23 Nebraska 83-80. Next: TBA.
No. 14 North Carolina (9-1) beat USC Upstate 80-62. Next: vs. East Tennessee State, Tuesday.
No. 15 Vanderbilt (10-0) beat Central Arkansas 83-72. Next: at Memphis, Wednesday.
No. 16 Texas Tech (7-3) lost to No. 17 Arkansas 93-86. Next: vs. Northern Colorado, Tuesday.
No. 17 Arkansas (8-2) beat No. 16 Texas Tech 93-86. Next: vs. Queens, Tuesday.
No. 18 Florida (6-4) beat George Washington 80-70. Next: vs. St. Francis (PA), Wednesday.
No. 19 Kansas (8-3) beat North Carolina State 77-76, OT. Next: vs. Towson, Tuesday.
No. 20 Tennessee (7-3) did not play. Next: vs. No. 11 Louisville, Tuesday.
No. 21 Auburn (8-3) beat Chattanooga 92-78. Next: at No. 6 Purdue, Saturday.
No. 22 St. John’s (6-3) beat Iona 91-64. Next: vs. DePaul, Tuesday.
No. 23 Nebraska (11-0) beat No. 13 Illinois 83-80. Next: vs. North Dakota, Sunday, Dec. 21.
No. 24 Virginia (9-1) did not play. Next: vs. Maryland, Saturday.
No. 25 UCLA (7-3) lost to No. 8 Gonzaga 82-72. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.