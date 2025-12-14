Live Radio
Home » Sports » Alfred Dunhill Championship Par Scores

Alfred Dunhill Championship Par Scores

The Associated Press

December 14, 2025, 6:31 AM

Sunday

Johannesburg

a-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course (Host Course)

7,656 yards; Par 72

b-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – (Par 70)

7,253 yards; Par 70

Purse: $1.8 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

(x-won on first playoff hole)

x-Jayden Trey Schaper, South Africa (500), $299,141 67a-64a-67b—198 -16
Shaun Norris, South Africa (334), $193,562 67a-69a-62b—198 -16
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (188), $110,858 63a-66a-70b—199 -15
Oliver Bekker, South Africa (0), $74,726 66a-67a-68b—201 -13
Christiaan Burke, South Africa (0), $74,726 63a-71a-67b—201 -13
Louis Oosthuizen, South Africa (0), $74,726 67a-68a-66b—201 -13
Martin Couvra, France (82), $48,390 70a-69a-63b—202 -12
John Parry, England (82), $48,390 66a-66a-70b—202 -12
Christiaan Bezuidenhout, South Africa (56), $33,117 67a-69a-67b—203 -11
Branden Grace, South Africa (56), $33,117 65a-67a-71b—203 -11
Michael Hollick, South Africa (56), $33,117 70a-63a-70b—203 -11
Aldrich Potgieter, South Africa (0), $33,117 67a-69a-67b—203 -11
Samuel Simpson, South Africa (0), $33,117 65a-71a-67b—203 -11
Dylan Frittelli, South Africa (39), $23,031 68a-67a-69b—204 -10
Joel Girrbach, Switzerland (39), $23,031 69a-66a-69b—204 -10
Thriston Lawrence, South Africa (39), $23,031 64a-71a-69b—204 -10
Mikael Lindberg, Sweden (39), $23,031 67a-69a-68b—204 -10
Antoine Rozner, France (39), $23,031 68a-67a-69b—204 -10
Hugo Townsend, Sweden (39), $23,031 70a-70a-64b—204 -10
Daniel Van Tonder, South Africa (39), $23,031 65a-69a-70b—204 -10
Herman Loubser, South Africa (0), $23,031 70a-69a-65b—204 -10
Haydn Porteous, South Africa (0), $23,031 69a-68a-67b—204 -10
Jonathan Broomhead, South Africa (29), $17,245 69a-68a-68b—205 -9
Jorge Campillo, Spain (29), $17,245 67a-73a-65b—205 -9
James Morrison, England (29), $17,245 70a-68a-67b—205 -9
Marcel Schneider, Germany (29), $17,245 70a-66a-69b—205 -9
Brandon Stone, South Africa (29), $17,245 64a-74a-67b—205 -9
Jeff Winther, Denmark (29), $17,245 72a-67a-66b—205 -9
Luke Brown, South Africa (0), $17,245 69a-70a-66b—205 -9
Karabo Mokoena, South Africa (0), $17,245 66a-69a-70b—205 -9
Justin Walters, South Africa (0), $17,245 69a-69a-67b—205 -9
Dean Burmester, South Africa (23), $12,890 67a-69a-70b—206 -8
Calum Hill, Scotland (23), $12,890 68a-69a-69b—206 -8
Casey Jarvis, South Africa (23), $12,890 67a-71a-68b—206 -8
Nathan Kimsey, England (23), $12,890 69a-72a-65b—206 -8
Niklas Lemke, Sweden (23), $12,890 68a-71a-67b—206 -8
JC Ritchie, South Africa (23), $12,890 67a-66a-73b—206 -8
Brandon Robinson-Thompson, England (23), $12,890 65a-71a-70b—206 -8
Ockie Strydom, South Africa (23), $12,890 70a-67a-69b—206 -8
Marcus Armitage, England (18), $10,206 67a-70a-70b—207 -7
Alejandro Del Rey, Spain (18), $10,206 70a-71a-66b—207 -7
Jacob Skov Olesen, Denmark (18), $10,206 69a-68a-70b—207 -7
Jamie Rutherford, England (18), $10,206 71a-67a-69b—207 -7
Daniel Young, Scotland (18), $10,206 69a-71a-67b—207 -7
Pierre Viallaneix, France (0), $10,206 68a-68a-71b—207 -7
Angel Ayora Fanegas, Spain (14), $7,408 68a-71a-69b—208 -6
Manuel Elvira, Spain (14), $7,408 72a-69a-67b—208 -6
Nacho Elvira, Spain (14), $7,408 71a-68a-69b—208 -6
Oihan Guillamoundeguy, France (14), $7,408 73a-68a-67b—208 -6
Oliver Lindell, Finland (14), $7,408 70a-66a-72b—208 -6
Yurav Premlall, South Africa (14), $7,408 73a-67a-68b—208 -6
Benjamin Schmidt, England (14), $7,408 66a-74a-68b—208 -6
Darius Van Driel, Netherlands (14), $7,408 67a-72a-69b—208 -6
Jaco Ahlers, South Africa (0), $7,408 70a-71a-67b—208 -6
Jaco Prinsloo, South Africa (0), $7,408 68a-71a-69b—208 -6
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $5,367 70a-69a-70b—209 -5
Deon Germishuys, South Africa (9), $5,367 71a-70a-68b—209 -5
David Ravetto, France (9), $5,367 69a-71a-69b—209 -5
Marcel Siem, Germany (9), $5,367 67a-73a-69b—209 -5
Daniel Cronje, South Africa (0), $5,367 69a-72a-68b—209 -5
MJ Viljoen, South Africa (0), $5,367 67a-73a-69b—209 -5
Dan Bradbury, England (8), $4,663 68a-73a-69b—210 -4
Zander Lombard, South Africa (8), $4,663 71a-70a-69b—210 -4
Hennie Du Plessis, South Africa (7), $4,135 69a-70a-72b—211 -3
Andrea Pavan, Italy (7), $4,135 68a-67a-76b—211 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain (7), $4,135 69a-71a-71b—211 -3
Luis Carrera, Mexico (0), $4,135 70a-71a-70b—211 -3
Ryggs Johnston, United States (5), $3,014 71a-69a-72b—212 -2
Junghwan Lee, South Korea (5), $3,014 70a-69a-73b—212 -2
Ruan Korb, South Africa (0), $3,014 68a-73a-71b—212 -2
Stuart Krog, Zimbabwe (0), $3,014 72a-69a-71b—212 -2
JJ Senekal, South Africa (0), $3,014 69a-71a-72b—212 -2
Altin Van Der Merwe, South Africa (0), $3,014 74a-67a-71b—212 -2
Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $3,014 72a-68a-72b—212 -2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (4), $2,622 70a-71a-72b—213 -1
Romain Langasque, France (4), $2,622 67a-71a-75b—213 -1
Pablo Larrazabal, Spain (4), $2,622 67a-74a-72b—213 -1
Aaron Cockerill, Canada (3), $2,615 68a-72a-75b—215 +1
Daniel Bennett, South Africa 69a-72a-74b—215 +1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up