UFL Glance

The Associated Press

April 30, 2026, 11:29 PM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
DC 4 1 0 .800 172 99
Orlando 4 1 0 .800 104 77
St. Louis 4 2 0 .667 128 119
Arlington 3 2 0 .600 134 130
Houston 2 3 0 .400 85 138
Louisville 2 4 0 .333 123 126
Columbus 1 4 0 .200 106 126
Birmingham 1 4 0 .200 93 130

Sunday, April 26

Houston 17, Columbus 13

Louisville 47, Arlington 25

Thursday, April 30

St. Louis 16, Louisville 3

Friday, May 1

Houston at Columbus, 8 p.m.

Saturday, May 2

Arlington at DC, 12 p.m.

Sunday, May 3

Birmingham at Orlando, 4 p.m.

Friday, May 8

Columbus at St. Louis, 8 p.m.

