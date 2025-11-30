Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 30, 2025, 7:00 PM

Sunday, Nov. 30

EAST

Canisius 75, Mercyhurst 67

Delaware 91, Towson 80

Duquesne 69, Navy 67, OT

Fordham 72, LIU 51

Holy Cross 64, New Hampshire 45

Lehigh 58, Brown 54

Liberty 68, Manhattan 56

NJIT 71, Lafayette 60

Penn State 82, Yale 64

Princeton 71, DePaul 41

Providence 62, Bryant 53

Rutgers 57, Saint Peter’s 39

Syracuse 78, Howard 62

UMass Lowell 82, Maine-Fort Kent 36

Wagner 67, Cornell 54

SOUTH

Coastal Carolina 108, Gardner-Webb 57

Davidson 64, Ohio 59

East Tennessee State 60, Eastern Illinois 54

Florida International 64, Seattle 59

Georgia Southern 58, Wofford 52

Gonzaga 65, Marquette 61

Iowa State 106, Indiana 95

Louisville 100, Bellarmine 37

Mississippi State 66, Louisiana-Monroe 54

Missouri State 77, Coppin State 56

Morehead State 66, Marshall 56

Northern Kentucky 77, Southern Indiana 71, OT

Oregon 58, Auburn 53

South Alabama 75, Florida A&M 54

South Florida 90, New Orleans 58

Temple 84, Western Carolina 64

Tennessee-Martin 78, Oakwood 53

UMBC 68, Presbyterian 48

UNC Wilmington 69, Queens 59

Virginia 92, Maryland-Eastern Shore 59

Winthrop 66, South Carolina State 45

MIDWEST

Arkansas State 74, Kent State 54

Bowling Green 56, Purdue Fort Wayne 53

Central Michigan 57, Purdue 55

Eastern Michigan 64, Detroit Mercy 55

Evansville 65, Northern Illinois 52

Illinois 100, Le Moyne 28

Iowa 86, Fairfield 72

Ohio State 130, Niagara 32

St. Thomas 77, Wisconsin-Stout 40

UConn 104, Xavier 39

Western Kentucky 60, Southern Illinois 52

Youngstown State 90, Akron 63

SOUTHWEST

Baylor 76, Grambling State 35

Harvard 69, Arkansas 51

Houston 66, Tulsa 61

Texas 81, Penn 63

Texas State 93, Prairie View A&M 52

FAR WEST

Lindenwood 58, Vermont 54

Montana State 71, Colorado 70

San Diego 65, Southeast Missouri State 55

San Francisco 92, Cal State Monterey Bay 52

UC San Diego 94, Portland State 64

UCLA 99, Tennessee 77

___

