Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 30
EAST
Canisius 75, Mercyhurst 67
Delaware 91, Towson 80
Duquesne 69, Navy 67, OT
Fordham 72, LIU 51
Holy Cross 64, New Hampshire 45
Lehigh 58, Brown 54
Liberty 68, Manhattan 56
NJIT 71, Lafayette 60
Penn State 82, Yale 64
Princeton 71, DePaul 41
Providence 62, Bryant 53
Rutgers 57, Saint Peter’s 39
Syracuse 78, Howard 62
UMass Lowell 82, Maine-Fort Kent 36
Wagner 67, Cornell 54
SOUTH
Coastal Carolina 108, Gardner-Webb 57
Davidson 64, Ohio 59
East Tennessee State 60, Eastern Illinois 54
Florida International 64, Seattle 59
Georgia Southern 58, Wofford 52
Gonzaga 65, Marquette 61
Iowa State 106, Indiana 95
Louisville 100, Bellarmine 37
Mississippi State 66, Louisiana-Monroe 54
Missouri State 77, Coppin State 56
Morehead State 66, Marshall 56
Northern Kentucky 77, Southern Indiana 71, OT
Oregon 58, Auburn 53
South Alabama 75, Florida A&M 54
South Florida 90, New Orleans 58
Temple 84, Western Carolina 64
Tennessee-Martin 78, Oakwood 53
UMBC 68, Presbyterian 48
UNC Wilmington 69, Queens 59
Virginia 92, Maryland-Eastern Shore 59
Winthrop 66, South Carolina State 45
MIDWEST
Arkansas State 74, Kent State 54
Bowling Green 56, Purdue Fort Wayne 53
Central Michigan 57, Purdue 55
Eastern Michigan 64, Detroit Mercy 55
Evansville 65, Northern Illinois 52
Illinois 100, Le Moyne 28
Iowa 86, Fairfield 72
Ohio State 130, Niagara 32
St. Thomas 77, Wisconsin-Stout 40
UConn 104, Xavier 39
Western Kentucky 60, Southern Illinois 52
Youngstown State 90, Akron 63
SOUTHWEST
Baylor 76, Grambling State 35
Harvard 69, Arkansas 51
Houston 66, Tulsa 61
Texas 81, Penn 63
Texas State 93, Prairie View A&M 52
FAR WEST
Lindenwood 58, Vermont 54
Montana State 71, Colorado 70
San Diego 65, Southeast Missouri State 55
San Francisco 92, Cal State Monterey Bay 52
UC San Diego 94, Portland State 64
UCLA 99, Tennessee 77
