Women’s College Basketball Scores

Saturday, Nov. 29
EAST
Fairleigh Dickinson 63, Monmouth 50
George Washington 81, Charlotte 67
Iona 52, UIC 50
Liberty 67, Duquesne 60
Maine 69, St. Francis (PA) 46
Miami (OH) 63, Marist 37
Murray State 82, Boston College 77
Navy 59, Manhattan 52
North Carolina 80, Columbia 63
Pittsburgh 67, Chicago State 53
Saint Joseph’s 57, Drexel 55
SOUTH
Air Force 59, Wright State 49
Eastern Illinois 68, Bellarmine 63
Eastern Kentucky 74, Army 64
Florida 65, Georgia Tech 56
Fresno State 61, Louisiana 48
Furman 74, UNC Asheville 67
Hampton 58, Buffalo 56
High Point 70, Charleston 59
Jackson State 76, Gardner-Webb 55
LSU 112, Washington State 35
Longwood 68, Stephen F. Austin 60
Louisville 88, East Tennessee State 50
North Dakota State 85, Bethune-Cookman 36
North Florida 56, Campbell 53
Oklahoma State 87, Miami (FL) 84
Ole Miss 81, George Mason 67
St. John’s 84, Memphis 73
Vanderbilt 84, BYU 71
William & Mary 64, Tennessee State 53
MIDWEST
Austin Peay 66, Kansas City 46
Ball State 70, Alabama A&M 38
Cincinnati 63, New Mexico 60
Cleveland State 62, Radford 59, OT
Dayton 59, Kansas 58
Georgia 80, Butler 54
James Madison 69, Wisconsin 50
Missouri 85, Northwestern 70
South Dakota State 82, Kansas State 70
St. Bonaventure 87, Valparaiso 55
SOUTHWEST
Bradley 80, Abilene Christian 74
UTEP 69, Denver 52
FAR WEST
Arizona 78, Cal State Bakersfield 63
Arizona State 85, Southeast Missouri State 56
California Baptist 92, Sacramento State 49
Idaho 83, Wichita State 61
Lindenwood 68, Hawai’i 59
Loyola Marymount 73, Cal State Fullerton 62
Pacific 70, Jacksonville State 63
Portland 65, Nevada 52
San Diego 51, Little Rock 37
Southern Utah 111, Warriors 41
Stanford 62, Colorado State 60
UC Davis 81, Milwaukee 72
UC Irvine 82, Colgate 48
UC Riverside 64, California Lutheran 47
UC Santa Barbara 66, Chattanooga 64
Utah 78, Montana 38
Utah Tech 81, Westminster (UT) 70
Vermont 63, Santa Clara 51
Virginia Tech 78, Oregon State 67
Wyoming 66, South Dakota 59
___
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.