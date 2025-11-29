Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 29, 2025, 10:30 PM

Saturday, Nov. 29

EAST

Fairleigh Dickinson 63, Monmouth 50

George Washington 81, Charlotte 67

Iona 52, UIC 50

Liberty 67, Duquesne 60

Maine 69, St. Francis (PA) 46

Miami (OH) 63, Marist 37

Murray State 82, Boston College 77

Navy 59, Manhattan 52

North Carolina 80, Columbia 63

Pittsburgh 67, Chicago State 53

Saint Joseph’s 57, Drexel 55

SOUTH

Air Force 59, Wright State 49

Eastern Illinois 68, Bellarmine 63

Eastern Kentucky 74, Army 64

Florida 65, Georgia Tech 56

Fresno State 61, Louisiana 48

Furman 74, UNC Asheville 67

Hampton 58, Buffalo 56

High Point 70, Charleston 59

Jackson State 76, Gardner-Webb 55

LSU 112, Washington State 35

Longwood 68, Stephen F. Austin 60

Louisville 88, East Tennessee State 50

North Dakota State 85, Bethune-Cookman 36

North Florida 56, Campbell 53

Oklahoma State 87, Miami (FL) 84

Ole Miss 81, George Mason 67

St. John’s 84, Memphis 73

Vanderbilt 84, BYU 71

William & Mary 64, Tennessee State 53

MIDWEST

Austin Peay 66, Kansas City 46

Ball State 70, Alabama A&M 38

Cincinnati 63, New Mexico 60

Cleveland State 62, Radford 59, OT

Dayton 59, Kansas 58

Georgia 80, Butler 54

James Madison 69, Wisconsin 50

Missouri 85, Northwestern 70

South Dakota State 82, Kansas State 70

St. Bonaventure 87, Valparaiso 55

SOUTHWEST

Bradley 80, Abilene Christian 74

UTEP 69, Denver 52

FAR WEST

Arizona 78, Cal State Bakersfield 63

Arizona State 85, Southeast Missouri State 56

California Baptist 92, Sacramento State 49

Idaho 83, Wichita State 61

Lindenwood 68, Hawai’i 59

Loyola Marymount 73, Cal State Fullerton 62

Pacific 70, Jacksonville State 63

Portland 65, Nevada 52

San Diego 51, Little Rock 37

Southern Utah 111, Warriors 41

Stanford 62, Colorado State 60

UC Davis 81, Milwaukee 72

UC Irvine 82, Colgate 48

UC Riverside 64, California Lutheran 47

UC Santa Barbara 66, Chattanooga 64

Utah 78, Montana 38

Utah Tech 81, Westminster (UT) 70

Vermont 63, Santa Clara 51

Virginia Tech 78, Oregon State 67

Wyoming 66, South Dakota 59

