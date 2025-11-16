Live Radio
The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Par Scores

The Associated Press

November 16, 2025, 5:31 PM

Sunday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

Final Round

Linn Grant, $487,500 68-63-65-65—261 -19
Jennifer Kupcho, $303,994 66-66-65-67—264 -16
Gaby Lopez, $220,526 69-64-67-65—265 -15
Charley Hull, $140,082 67-68-68-63—266 -14
Auston Kim, $140,082 69-65-69-63—266 -14
Lucy Li, $140,082 70-65-65-66—266 -14
Nataliya Guseva, $88,211 69-67-63-68—267 -13
Hae-Ran Ryu, $88,211 64-68-68-67—267 -13
Grace Kim, $70,735 65-66-68-69—268 -12
Brooke Matthews, $70,735 70-69-64-65—268 -12
Pauline Roussin, $60,331 69-71-65-64—269 -11
Mao Saigo, $60,331 67-70-67-65—269 -11
Karis Davidson, $52,925 73-63-68-66—270 -10
Lindy Duncan, $52,925 72-67-67-64—270 -10
Celine Boutier, $42,718 71-66-69-65—271 -9
Hannah Green, $42,718 70-66-68-67—271 -9
Esther Henseleit, $42,718 69-66-67-69—271 -9
Nanna Koerstz Madsen, $42,718 71-68-65-67—271 -9
Nelly Korda, $42,718 71-63-68-69—271 -9
Rio Takeda, $42,718 69-68-69-65—271 -9
Lauren Coughlin, $34,319 68-66-69-69—272 -8
Gurleen Kaur, $34,319 70-66-71-65—272 -8
Yuna Nishimura, $34,319 72-64-67-69—272 -8
Ina Yoon, $34,319 69-68-70-65—272 -8
Rose Zhang, $34,319 68-67-71-66—272 -8
In Gee Chun, $29,459 70-70-64-69—273 -7
Brianna Do, $29,459 69-72-67-65—273 -7
Brooke Henderson, $29,459 70-66-68-69—273 -7
Hye Jin Choi, $25,631 69-68-70-67—274 -6
Somi Lee, $25,631 67-73-67-67—274 -6
Julia Lopez Ramirez, $25,631 73-67-67-67—274 -6
Gabriela Ruffels, $25,631 69-68-69-68—274 -6
Allisen Corpuz, $22,191 68-69-70-68—275 -5
Kristen Gillman, $22,191 69-70-70-66—275 -5
Patty Tavatanakit, $22,191 70-67-71-67—275 -5
Manon De Roey, $20,056 71-68-70-67—276 -4
Alexa Pano, $20,056 70-69-65-72—276 -4
Robyn Choi, $15,761 71-67-70-69—277 -3
Carlota Ciganda, $15,761 69-65-70-73—277 -3
Stephanie Kyriacou, $15,761 71-70-69-67—277 -3
Caley McGinty, $15,761 71-70-68-68—277 -3
Bianca Pagdanganan, $15,761 69-71-68-69—277 -3
Paula Reto, $15,761 70-70-65-72—277 -3
Madelene Sagstrom, $15,761 68-69-70-70—277 -3
Jasmine Suwannapura, $15,761 71-69-69-68—277 -3
Amy Yang, $15,761 71-70-67-69—277 -3
Yuri Yoshida, $15,761 72-68-68-69—277 -3
Jenny Bae, $11,941 70-71-69-68—278 -2
Olivia Cowan, $11,941 68-72-69-69—278 -2
A Lim Kim, $11,941 70-70-68-70—278 -2
Bailey Tardy, $11,941 74-66-68-70—278 -2
Lauren Hartlage, $10,485 68-71-70-70—279 -1
Chisato Iwai, $10,485 69-71-71-68—279 -1
Leona Maguire, $10,485 67-72-70-70—279 -1
Jenny Shin, $10,485 69-72-69-69—279 -1
Pajaree Anannarukarn, $8,987 70-70-69-71—280 E
Celine Borge, $8,987 75-65-70-70—280 E
Anne-Sterre Den Dunnen, $0 72-68-70-70—280 E
Anna Nordqvist, $8,987 74-65-70-71—280 E
Cassie Porter, $8,987 69-69-70-72—280 E
Linnea Strom, $8,987 69-72-69-70—280 E
Minami Katsu, $7,989 72-69-70-70—281 +1
Mi Hyang Lee, $7,989 69-71-73-68—281 +1
Sarah Schmelzel, $7,989 72-67-70-72—281 +1
Kate Smith-Stroh, $7,573 73-66-71-72—282 +2
Albane Valenzuela, $7,573 68-67-72-75—282 +2
Ashleigh Buhai, $7,323 70-71-69-73—283 +3
Miyu Yamashita, $7,158 69-71-70-75—285 +5
Caroline Inglis, $6,989 72-69-76-75—292 +12

