All Times EDT GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 56 38 16 2 0 78 157 106…

All Times EDT

GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 56 38 16 2 0 78 157 106 Huntsville 56 30 20 5 1 66 168 143 Roanoke 56 30 21 3 2 65 171 155 Evansville 56 29 20 1 6 65 139 132 Pensacola 56 28 19 6 3 65 159 165 Birmingham 56 26 23 2 5 59 161 169 Knoxville 56 27 25 1 3 58 144 161 Quad City 56 25 26 4 1 55 148 166 Macon 55 24 25 3 3 54 125 148 Fayetteville 55 22 26 5 2 51 132 159

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

Macon at Fayetteville, 7 p.m.

Friday’s Games

Macon at Fayetteville, 7 p.m.

Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.

Pensacola at Evansville, 8 p.m.

Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.

Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.

Saturday’s Games

Birmingham at Knoxville, 6 p.m.

Macon at Fayetteville, 6 p.m.

Pensacola at Evansville, 8 p.m.

Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.

Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.