All Times EDT
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Peoria
|56
|38
|16
|2
|0
|78
|157
|106
|Huntsville
|56
|30
|20
|5
|1
|66
|168
|143
|Roanoke
|56
|30
|21
|3
|2
|65
|171
|155
|Evansville
|56
|29
|20
|1
|6
|65
|139
|132
|Pensacola
|56
|28
|19
|6
|3
|65
|159
|165
|Birmingham
|56
|26
|23
|2
|5
|59
|161
|169
|Knoxville
|56
|27
|25
|1
|3
|58
|144
|161
|Quad City
|56
|25
|26
|4
|1
|55
|148
|166
|Macon
|55
|24
|25
|3
|3
|54
|125
|148
|Fayetteville
|55
|22
|26
|5
|2
|51
|132
|159
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Macon at Fayetteville, 7 p.m.
Friday’s Games
Macon at Fayetteville, 7 p.m.
Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.
Pensacola at Evansville, 8 p.m.
Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.
Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.
Saturday’s Games
Birmingham at Knoxville, 6 p.m.
Macon at Fayetteville, 6 p.m.
Pensacola at Evansville, 8 p.m.
Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.
Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.
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