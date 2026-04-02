All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|65
|43
|16
|3
|3
|92
|210
|154
|Maine
|63
|38
|17
|6
|2
|84
|199
|150
|Reading
|64
|34
|21
|7
|2
|77
|183
|179
|Adirondack
|63
|34
|21
|7
|1
|76
|180
|176
|Trois-Rivieres
|64
|30
|27
|3
|4
|67
|176
|185
|Worcester
|63
|27
|29
|5
|2
|61
|161
|194
|Norfolk
|64
|26
|34
|4
|0
|56
|185
|219
|Greensboro
|63
|18
|38
|6
|1
|43
|164
|231
South Division
|Florida
|65
|43
|13
|6
|3
|95
|220
|133
|Atlanta
|64
|42
|19
|2
|1
|87
|189
|155
|South Carolina
|65
|41
|20
|1
|3
|86
|200
|184
|Savannah
|66
|31
|31
|3
|1
|66
|193
|192
|Jacksonville
|64
|26
|30
|7
|1
|60
|161
|204
|Greenville
|62
|24
|30
|7
|1
|56
|160
|185
|Orlando
|65
|25
|35
|4
|1
|55
|163
|205
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|Toledo
|65
|39
|15
|6
|5
|89
|224
|176
|Fort Wayne
|62
|39
|16
|9
|0
|87
|221
|168
|Indy
|64
|30
|25
|9
|1
|70
|165
|172
|Kalamazoo
|63
|31
|26
|3
|3
|68
|204
|218
|Cincinnati
|64
|32
|28
|4
|0
|68
|196
|222
|Bloomington
|63
|32
|28
|2
|3
|65
|196
|201
|Iowa
|64
|21
|37
|4
|2
|48
|167
|227
Mountain Division
|Kansas City
|65
|51
|10
|2
|2
|106
|234
|140
|Idaho
|66
|40
|19
|6
|1
|87
|230
|200
|Allen
|63
|35
|23
|5
|0
|75
|225
|189
|Tahoe
|66
|32
|28
|3
|3
|70
|237
|240
|Wichita
|64
|25
|29
|5
|4
|60
|175
|201
|Rapid City
|65
|27
|32
|5
|1
|60
|201
|229
|Utah
|66
|25
|32
|8
|1
|59
|214
|240
|Tulsa
|64
|23
|36
|5
|0
|51
|166
|230
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
Savannah 1, Greenville 0
Wednesday’s Games
Toledo 5, Indy 4
Trois-Rivieres 3, Maine 2
Wheeling 8, Fort Wayne 5
Tulsa 5, Rapid City 0
Idaho 4, Kansas City 3
Utah 6, Wichita 3
Cincinnati 4, Tahoe 3
Adirondack at Maine, ppd
Thursday’s Games
Greensboro at Allen, 11:30 a.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.
Reading at Worcester, 7:05 p.m.
Friday’s Games
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.
Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.
Reading at Worcester, 7:05 p.m.
Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.
Savannah at Atlanta, ppd
Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Indy at Bloomington, 8 p.m.
Greensboro at Allen, 8:10 p.m.
Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Utah, 9:10 p.m.
Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Kalamazoo at Indy, 4 p.m.
Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.
Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Greensboro at Allen, 8:10 p.m.
Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Utah, 9:10 p.m.
Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.
