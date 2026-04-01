Sports on TV for Thursday, April 2

The Associated Press

April 1, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, April 2

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:30 a.m.

FS2 — AFL: Collingwood at Brisbane

4 a.m. (Friday)

FS1 — AFL: Fremantle at Adelaide

COLLEGE BASEBALL

5 p.m.

ACCN— Florida St. at Virginia

7 p.m.

ESPN2 — Arkansas at Auburn

SECN — Texas at South Carolina

8 p.m.

ACCN — Louisville at Duke

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — NIT Tournament: New Mexico vs. Tulsa, Semifinal, Indianapolis

8 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Stanford vs. West Virginia, Quarterfinal, Las Vegas

9:30 p.m.

ESPN — NIT Tournament: Illinois St. vs. Auburn, Semifinal, Indianapolis

10:30 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Rutgers vs. Creighton, Quarterfinal, Las Vegas

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

7 p.m.

BTN — Ohio St. at Michigan

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

BTN — Wisconsin at Purdue

GOLF

1:30 p.m.

GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Second Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, First Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, First Round, Shadow Creek, Las Vegas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

2 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: Montverde Academy (Fla.) vs. Prolific Prep (Fla.), Quarterfinal, Fishers, Ind.

4 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: CIA Bella Vista Prep (Ariz.) vs. Paul VI (Va.), Quarterfinal, Fishers, Ind.

6 p.m.

ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. AZ Compass Prep (Ariz.), Quarterfinal, Fishers, Ind.

8 p.m.

ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. Dynamic Prep (Texas), Quarterfinal, Fishers, Ind.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

10 a.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: DME Academy (Fla.) vs. Long Island Lutheran (N.Y.), Opening Round, Fishers, Ind.

Noon

ESPN2 — Chipotle Nationals: Bishop Gorman High School (Nev.) vs. Bullis School (Md.), Opening Round, Fishers, Ind.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Minnesota at Kansas City (2:10 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — N.Y. Mets at San Francisco (9:45 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Detroit

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Oklahoma City

RUGBY (MEN’S)

4:55 a.m. (Friday)

FS2 — NRL: Melbourne at Penrith

SOCCER (WOMEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Real Madrid at Barcelona, Quarterfinal – Leg 2

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Wolfsburg at Lyonnes, Quarterfinal – Leg 2

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds

4 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals

