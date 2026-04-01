Sports on TV for Thursday, April 2

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, April 2
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:30 a.m.
FS2 — AFL: Collingwood at Brisbane
4 a.m. (Friday)
FS1 — AFL: Fremantle at Adelaide
COLLEGE BASEBALL
5 p.m.
ACCN— Florida St. at Virginia
7 p.m.
ESPN2 — Arkansas at Auburn
SECN — Texas at South Carolina
8 p.m.
ACCN — Louisville at Duke
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — NIT Tournament: New Mexico vs. Tulsa, Semifinal, Indianapolis
8 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Stanford vs. West Virginia, Quarterfinal, Las Vegas
9:30 p.m.
ESPN — NIT Tournament: Illinois St. vs. Auburn, Semifinal, Indianapolis
10:30 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Rutgers vs. Creighton, Quarterfinal, Las Vegas
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
7 p.m.
BTN — Ohio St. at Michigan
COLLEGE SOFTBALL
5 p.m.
BTN — Wisconsin at Purdue
GOLF
1:30 p.m.
GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Second Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, First Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, First Round, Shadow Creek, Las Vegas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
2 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: Montverde Academy (Fla.) vs. Prolific Prep (Fla.), Quarterfinal, Fishers, Ind.
4 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: CIA Bella Vista Prep (Ariz.) vs. Paul VI (Va.), Quarterfinal, Fishers, Ind.
6 p.m.
ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. AZ Compass Prep (Ariz.), Quarterfinal, Fishers, Ind.
8 p.m.
ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. Dynamic Prep (Texas), Quarterfinal, Fishers, Ind.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
10 a.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: DME Academy (Fla.) vs. Long Island Lutheran (N.Y.), Opening Round, Fishers, Ind.
Noon
ESPN2 — Chipotle Nationals: Bishop Gorman High School (Nev.) vs. Bullis School (Md.), Opening Round, Fishers, Ind.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Minnesota at Kansas City (2:10 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at San Francisco (9:45 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Detroit
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Oklahoma City
RUGBY (MEN’S)
4:55 a.m. (Friday)
FS2 — NRL: Melbourne at Penrith
SOCCER (WOMEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Real Madrid at Barcelona, Quarterfinal – Leg 2
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Wolfsburg at Lyonnes, Quarterfinal – Leg 2
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds
4 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.