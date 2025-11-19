Sports on TV for Thursday, Nov. 20

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Nov. 20
AUTO RACING
7:25 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
10:55 p.m.
ESPN2 — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Lindenwood at Indiana
CBSSN — Memphis vs. Purdue, Nassau, Bahamas
7 p.m.
ESPN2 — Pittsburgh vs. UCF, Daytona Beach, Fla.
PEACOCK — New Mexico vs. Nebraska, Kansas City, Neb.
TNT — Bucknell at St. John’s
TRUTV — Bucknell at St. John’s
8 p.m.
BTN — W. Michigan at Ohio St.
8:30 p.m.
CBSSN — Wake Forest vs. Texas Tech, Nassau, Bahamas
9 p.m.
TNT — Rider at Houston
TRUTV — Rider at Houston
9:30 p.m.
PEACOCK — Mississippi St. vs. Kansas St., Kansas City, Mo.
10 p.m.
BTN — Troy at Southern Cal
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Longwood at Virginia
ESPNU — Davidson vs. Miami, Lake Buena Vista, Fla.
6:30 p.m.
SECN — Florida St. at Florida
8 p.m.
ACCN — NC Central at Wake Forest
ESPNU — Duke at South Florida
9 p.m.
ESPN2 — Iowa vs. Baylor, Lake Buena Vista, Fla.
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Louisiana-Lafayette at Arkansas St.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
FS1 — Iowa at Nebraska
10 p.m.
FS1 — Illinois at UCLA
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
Noon
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, First Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The CME Group Tour Championship, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
3:30 a.m. (Friday)
GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
HORSE RACING
Noon
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Atlanta at San Antonio
NBL BASKETBALL
3:30 a.m. (Friday)
NBATV — Melbourne United vs. Illawarra Hawks
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Buffalo at Houston
SOCCER (WOMEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Atletico Madrid at FC Twente
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Paris Saint-Germain
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Davis Cup Finals Quarterfinals
11 a.m.
TENNIS — Davis Cup Finals Quarterfinals
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.