Sports on TV for Thursday, Nov. 20

The Associated Press

November 19, 2025, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Nov. 20

AUTO RACING

7:25 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

10:55 p.m.

ESPN2 — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Lindenwood at Indiana

CBSSN — Memphis vs. Purdue, Nassau, Bahamas

7 p.m.

ESPN2 — Pittsburgh vs. UCF, Daytona Beach, Fla.

PEACOCK — New Mexico vs. Nebraska, Kansas City, Neb.

TNT — Bucknell at St. John’s

TRUTV — Bucknell at St. John’s

8 p.m.

BTN — W. Michigan at Ohio St.

8:30 p.m.

CBSSN — Wake Forest vs. Texas Tech, Nassau, Bahamas

9 p.m.

TNT — Rider at Houston

TRUTV — Rider at Houston

9:30 p.m.

PEACOCK — Mississippi St. vs. Kansas St., Kansas City, Mo.

10 p.m.

BTN — Troy at Southern Cal

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Longwood at Virginia

ESPNU — Davidson vs. Miami, Lake Buena Vista, Fla.

6:30 p.m.

SECN — Florida St. at Florida

8 p.m.

ACCN — NC Central at Wake Forest

ESPNU — Duke at South Florida

9 p.m.

ESPN2 — Iowa vs. Baylor, Lake Buena Vista, Fla.

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Louisiana-Lafayette at Arkansas St.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

FS1 — Iowa at Nebraska

10 p.m.

FS1 — Illinois at UCLA

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

Noon

GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, First Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The CME Group Tour Championship, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

3:30 a.m. (Friday)

GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

HORSE RACING

Noon

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Atlanta at San Antonio

NBL BASKETBALL

3:30 a.m. (Friday)

NBATV — Melbourne United vs. Illawarra Hawks

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Buffalo at Houston

SOCCER (WOMEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Atletico Madrid at FC Twente

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Paris Saint-Germain

TENNIS

4 a.m.

TENNIS — Davis Cup Finals Quarterfinals

11 a.m.

TENNIS — Davis Cup Finals Quarterfinals

