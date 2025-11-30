Live Radio
Sports on TV for Monday, Dec. 1

The Associated Press

November 30, 2025, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Dec. 1

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Temple at Villanova

7 p.m.

TRUTV — St. Francis (Pa.) at Xavier

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Chicago at Orlando

10 p.m.

PEACOCK — Phoenix at L.A. Lakers

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — N.Y. Giants at New England

ESPN2 — N.Y. Giants at New England (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Pittsburgh at Philadelphia

SOCCER (WOMEN’S)

7 p.m.

TBS — International Friendly: U.S. vs. Italy, Fort Lauderdale, Fla.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — 2026 Athletes Unlimited Draft Show

_____

