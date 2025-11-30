Sports on TV for Monday, Dec. 1

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Dec. 1
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Temple at Villanova
7 p.m.
TRUTV — St. Francis (Pa.) at Xavier
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Chicago at Orlando
10 p.m.
PEACOCK — Phoenix at L.A. Lakers
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — N.Y. Giants at New England
ESPN2 — N.Y. Giants at New England (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Pittsburgh at Philadelphia
SOCCER (WOMEN’S)
7 p.m.
TBS — International Friendly: U.S. vs. Italy, Fort Lauderdale, Fla.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — 2026 Athletes Unlimited Draft Show
