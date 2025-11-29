Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 29, 2025, 10:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 10½ (45½) at CAROLINA
at MIAMI (42½) New Orleans
at TAMPA BAY (44½) Arizona
San Francisco 7 (35½) at CLEVELAND
at INDIANAPOLIS (44½) Houston
Atlanta 3 (37½) at NY JETS
Jacksonville 7 (41½) at TENNESSEE
at SEATTLE 7 11½ (41½) Minnesota
Buffalo 3 (45½) at PITTSBURGH
at LA CHARGERS (40½) Las Vegas
Denver (43½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 7 (46½) NY Giants

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII 10½ (44½) Wyoming

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Houston 12½ (235½) at UTAH
at NEW YORK (232½) Toronto
Oklahoma City 12½ (230½) at PORTLAND
at CLEVELAND (232½) Boston
at PHILADELPHIA 1 (233½) Atlanta
at MINNESOTA (232½) San Antonio
Memphis 3 (231½) at SACRAMENTO
at LA LAKERS 14½ (233½) New Orleans

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Saint Joseph’s (PA) at PRINCETON
at UNC ASHEVILLE Appalachian State
at CHATTANOOGA Tennessee State
at FAIRFIELD 10½ New Hampshire
at QUINNIPIAC 14½ Stonehill
Yale at VERMONT
South Alabama at UTSA
at WILLIAM & MARY Old Dominion
at TEXAS TECH 19½ Wyoming
at WEST VIRGINIA 22½ Mercyhurst
Belmont at CHARLESTON (SC)
at FLORIDA ATLANTIC Saint Bonaventure
at COASTAL CAROLINA Alabama A&M
at PRESBYTERIAN Citadel
at NORTH TEXAS 14½ Prairie View A&M
UC Irvine at SAN JOSE STATE
San Diego at LONG BEACH STATE
at FRESNO STATE 10½ CSU Bakersfield
at LOYOLA (MD) 11½ Coppin State

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Washington -130 at N.Y ISLANDERS +108
Anaheim -128 at CHICAGO +106
at CAROLINA -245 Calgary +198
at DALLAS -142 Ottawa +118

