NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 9½ 10½ (45½) at CAROLINA at MIAMI 4½ 5½ (42½) New…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|9½
|10½
|(45½)
|at CAROLINA
|at MIAMI
|4½
|5½
|(42½)
|New Orleans
|at TAMPA BAY
|5½
|3½
|(44½)
|Arizona
|San Francisco
|7
|5½
|(35½)
|at CLEVELAND
|at INDIANAPOLIS
|3½
|3½
|(44½)
|Houston
|Atlanta
|1½
|3
|(37½)
|at NY JETS
|Jacksonville
|7
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at SEATTLE
|7
|11½
|(41½)
|Minnesota
|Buffalo
|3½
|3
|(45½)
|at PITTSBURGH
|at LA CHARGERS
|8½
|9½
|(40½)
|Las Vegas
|Denver
|6½
|6½
|(43½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|7
|7½
|(46½)
|NY Giants
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HAWAII
|10½
|7½
|(44½)
|Wyoming
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|12½
|(235½)
|at UTAH
|at NEW YORK
|7½
|(232½)
|Toronto
|Oklahoma City
|12½
|(230½)
|at PORTLAND
|at CLEVELAND
|7½
|(232½)
|Boston
|at PHILADELPHIA
|1
|(233½)
|Atlanta
|at MINNESOTA
|3½
|(232½)
|San Antonio
|Memphis
|3
|(231½)
|at SACRAMENTO
|at LA LAKERS
|14½
|(233½)
|New Orleans
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Saint Joseph’s (PA)
|3½
|at PRINCETON
|at UNC ASHEVILLE
|2½
|Appalachian State
|at CHATTANOOGA
|8½
|Tennessee State
|at FAIRFIELD
|10½
|New Hampshire
|at QUINNIPIAC
|14½
|Stonehill
|Yale
|6½
|at VERMONT
|South Alabama
|1½
|at UTSA
|at WILLIAM & MARY
|6½
|Old Dominion
|at TEXAS TECH
|19½
|Wyoming
|at WEST VIRGINIA
|22½
|Mercyhurst
|Belmont
|3½
|at CHARLESTON (SC)
|at FLORIDA ATLANTIC
|3½
|Saint Bonaventure
|at COASTAL CAROLINA
|6½
|Alabama A&M
|at PRESBYTERIAN
|6½
|Citadel
|at NORTH TEXAS
|14½
|Prairie View A&M
|UC Irvine
|1½
|at SAN JOSE STATE
|San Diego
|1½
|at LONG BEACH STATE
|at FRESNO STATE
|10½
|CSU Bakersfield
|at LOYOLA (MD)
|11½
|Coppin State
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Washington
|-130
|at N.Y ISLANDERS
|+108
|Anaheim
|-128
|at CHICAGO
|+106
|at CAROLINA
|-245
|Calgary
|+198
|at DALLAS
|-142
|Ottawa
|+118
