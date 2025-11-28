NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 9½ 10½ (45½) at CAROLINA at MIAMI 4½ 5½ (42½) New…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|9½
|10½
|(45½)
|at CAROLINA
|at MIAMI
|4½
|5½
|(42½)
|New Orleans
|at TAMPA BAY
|5½
|4½
|(45½)
|Arizona
|San Francisco
|7
|4½
|(36½)
|at CLEVELAND
|at INDIANAPOLIS
|3½
|3½
|(44½)
|Houston
|Atlanta
|1½
|2½
|(39½)
|at NY JETS
|Jacksonville
|7
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at SEATTLE
|7
|11½
|(41½)
|Minnesota
|at LA CHARGERS
|8½
|9½
|(40½)
|Las Vegas
|Buffalo
|3½
|3
|(45½)
|at PITTSBURGH
|Denver
|6½
|5½
|(43½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|7
|7½
|(46½)
|NY Giants
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (FL)
|6½
|6½
|(49½)
|at PITTSBURGH
|at LOUISVILLE
|4½
|2½
|(46½)
|Kentucky
|Iowa State
|15½
|13½
|(46½)
|at OKLAHOMA STATE
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(57½)
|Houston
|at KANSAS STATE
|17½
|17½
|(50½)
|Colorado
|East Carolina
|5½
|6½
|(66½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|Toledo
|8½
|11½
|(45½)
|at CENTRAL MICHIGAN
|at MIAMI (OH)
|15½
|17½
|(41½)
|Ball State
|Texas Tech
|21½
|23½
|(52½)
|at WEST VIRGINIA
|at SOUTH CAROLINA
|4½
|2½
|(47½)
|Clemson
|Ohio State
|6½
|10½
|(43½)
|at MICHIGAN
|at DELAWARE
|5½
|3½
|(55½)
|UTEP
|at BYU
|16½
|17½
|(47½)
|UCF
|Florida International
|11½
|11½
|(51½)
|at SAM HOUSTON
|at MARSHALL
|4½
|10½
|(63½)
|Georgia Southern
|at OLD DOMINION
|23½
|27½
|(58½)
|Georgia State
|at MISSOURI STATE
|3½
|2½
|(47½)
|Louisiana Tech
|Western Kentucky
|2½
|2½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|1½
|(54½)
|Arkansas State
|Boston College
|4½
|2½
|(54½)
|at SYRACUSE
|at NEW MEXICO STATE
|4½
|3½
|(52½)
|Middle Tennessee
|at TULSA
|7½
|9½
|(58½)
|UAB
|at TEXAS STATE
|6½
|8½
|(62½)
|South Alabama
|at LOUISIANA
|13½
|8½
|(47½)
|UL Monroe
|Kennesaw State
|3½
|1½
|(55½)
|at LIBERTY
|Wisconsin
|2½
|2½
|(38½)
|at MINNESOTA
|Oregon
|6½
|6½
|(51½)
|at WASHINGTON
|at TCU
|4½
|3½
|(57½)
|Cincinnati
|at OKLAHOMA
|8½
|10½
|(36½)
|LSU
|at DUKE
|3½
|1½
|(53½)
|Wake Forest
|Missouri
|1½
|3½
|(55½)
|at ARKANSAS
|Penn State
|9½
|13½
|(55½)
|at RUTGERS
|at TENNESSEE
|3½
|2½
|(66½)
|Vanderbilt
|at SOUTHERN MISS
|6½
|6½
|(50½)
|Troy
|at UTSA
|6½
|7½
|(51½)
|Army
|James Madison
|21½
|21½
|(53½)
|at COASTAL CAROLINA
|at FLORIDA
|4½
|1½
|(48½)
|Florida State
|at WASHINGTON STATE
|12½
|13½
|(42½)
|Oregon State
|at MICHIGAN STATE
|4½
|3½
|(48½)
|Maryland
|at SOUTH FLORIDA
|23½
|28½
|(58½)
|Rice
|at VIRGINIA
|11½
|8½
|(52½)
|Virginia Tech
|at ILLINOIS
|6½
|7½
|(45½)
|Northwestern
|at NC STATE
|2½
|7½
|(48½)
|North Carolina
|Alabama
|5½
|5½
|(46½)
|at AUBURN
|at USC
|21½
|21½
|(59½)
|UCLA
|at TULANE
|28½
|30½
|(52½)
|Charlotte
|SMU
|10½
|13½
|(53½)
|at CAL
|UNLV
|9½
|7½
|(53½)
|at NEVADA
|Fresno State
|2½
|3½
|(47½)
|at SAN JOSE STATE
|Notre Dame
|28½
|32½
|(49½)
|at STANFORD
|at HAWAII
|10½
|7½
|(44½)
|Wyoming
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|7½
|(226½)
|Boston
|Toronto
|8½
|(230½)
|at CHARLOTTE
|Chicago
|4½
|(243½)
|at INDIANA
|at MIAMI
|3
|(237½)
|Detroit
|at MILWAUKEE
|9
|(224½)
|Brooklyn
|at GOLDEN STATE
|8½
|(223½)
|New Orleans
|Denver
|6
|(233½)
|at PHOENIX
|at LA CLIPPERS
|6½
|(222½)
|Dallas
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at NAVY
|5½
|SE Louisiana
|at INDIANA
|25½
|Bethune-Cookman
|Detroit Mercy
|1½
|at NIAGARA
|at NORTHERN KENTUCKY
|5½
|Boston University
|Manhattan
|1½
|at ARMY
|at UCF
|23½
|VMI
|Southern
|2
|at NORTHWESTERN STATE
|at GEORGE MASON
|11½
|James Madison
|at GEORGIA
|33½
|Tennessee Tech
|at HIGH POINT
|18½
|Western Carolina
|at UMBC
|11½
|Delaware State
|at IU INDIANAPOLIS
|2½
|Morehead State
|at NEBRASKA
|25½
|South Carolina Upstate
|Dartmouth
|1½
|at SAINT PETER’S
|at HARVARD
|8½
|Bryant
|Lipscomb
|1½
|at SOUTHEAST MISSOURI STATE
|at VALPARAISO
|5½
|Western Michigan
|SFA
|1½
|at UT ARLINGTON
|at GEORGIA SOUTHERN
|6½
|Houston Christian
|at MOUNT ST. MARY’S
|3½
|Howard
|at UTAH STATE
|19½
|Montana State
|at ARIZONA
|34½
|Norfolk State
|at SOUTH DAKOTA
|3½
|Air Force
|at WEBER STATE
|11
|UMKC
|at EAST TENNESSEE STATE
|10½
|Central Arkansas
|at ELON
|2½
|Mercer
|at WINTHROP
|20½
|South Carolina State
|at PENNSYLVANIA
|3½
|La Salle
|Pepperdine
|3½
|at CSU FULLERTON
|at EASTERN KENTUCKY
|1½
|Wofford
|at UTAH TECH
|4½
|UC Riverside
|Buffalo
|7½
|at CANISIUS
|at PENN STATE
|14½
|Sacred Heart
|at AKRON
|14½
|Milwaukee
|at SOUTHERN ILLINOIS
|11½
|Little Rock
|at FORDHAM
|5½
|Albany (NY)
|at OREGON STATE
|1½
|Cal Baptist
|at PACIFIC
|9½
|Sacramento State
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-114
|at N.Y RANGERS
|-105
|at COLORADO
|-240
|Montreal
|+195
|Edmonton
|-156
|at SEATTLE
|+130
|Detroit
|-152
|at BOSTON
|+126
|Toronto
|-118
|at PITTSBURGH
|-102
|at NEW JERSEY
|-152
|Philadelphia
|+126
|Winnipeg
|-120
|at NASHVILLE
|+100
|at ST. LOUIS
|-113
|Utah
|-106
|at MINNESOTA
|-156
|Buffalo
|+130
|at VEGAS
|-310
|San Jose
|+245
|at LOS ANGELES
|-184
|Vancouver
|+152
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
