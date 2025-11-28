Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

November 28, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 10½ (45½) at CAROLINA
at MIAMI (42½) New Orleans
at TAMPA BAY (45½) Arizona
San Francisco 7 (36½) at CLEVELAND
at INDIANAPOLIS (44½) Houston
Atlanta (39½) at NY JETS
Jacksonville 7 (41½) at TENNESSEE
at SEATTLE 7 11½ (41½) Minnesota
at LA CHARGERS (40½) Las Vegas
Buffalo 3 (45½) at PITTSBURGH
Denver (43½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 7 (46½) NY Giants

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (FL) (49½) at PITTSBURGH
at LOUISVILLE (46½) Kentucky
Iowa State 15½ 13½ (46½) at OKLAHOMA STATE
at BAYLOR (57½) Houston
at KANSAS STATE 17½ 17½ (50½) Colorado
East Carolina (66½) at FLORIDA ATLANTIC
Toledo 11½ (45½) at CENTRAL MICHIGAN
at MIAMI (OH) 15½ 17½ (41½) Ball State
Texas Tech 21½ 23½ (52½) at WEST VIRGINIA
at SOUTH CAROLINA (47½) Clemson
Ohio State 10½ (43½) at MICHIGAN
at DELAWARE (55½) UTEP
at BYU 16½ 17½ (47½) UCF
Florida International 11½ 11½ (51½) at SAM HOUSTON
at MARSHALL 10½ (63½) Georgia Southern
at OLD DOMINION 23½ 27½ (58½) Georgia State
at MISSOURI STATE (47½) Louisiana Tech
Western Kentucky (55½) at JACKSONVILLE STATE
at APPALACHIAN STATE (54½) Arkansas State
Boston College (54½) at SYRACUSE
at NEW MEXICO STATE (52½) Middle Tennessee
at TULSA (58½) UAB
at TEXAS STATE (62½) South Alabama
at LOUISIANA 13½ (47½) UL Monroe
Kennesaw State (55½) at LIBERTY
Wisconsin (38½) at MINNESOTA
Oregon (51½) at WASHINGTON
at TCU (57½) Cincinnati
at OKLAHOMA 10½ (36½) LSU
at DUKE (53½) Wake Forest
Missouri (55½) at ARKANSAS
Penn State 13½ (55½) at RUTGERS
at TENNESSEE (66½) Vanderbilt
at SOUTHERN MISS (50½) Troy
at UTSA (51½) Army
James Madison 21½ 21½ (53½) at COASTAL CAROLINA
at FLORIDA (48½) Florida State
at WASHINGTON STATE 12½ 13½ (42½) Oregon State
at MICHIGAN STATE (48½) Maryland
at SOUTH FLORIDA 23½ 28½ (58½) Rice
at VIRGINIA 11½ (52½) Virginia Tech
at ILLINOIS (45½) Northwestern
at NC STATE (48½) North Carolina
Alabama (46½) at AUBURN
at USC 21½ 21½ (59½) UCLA
at TULANE 28½ 30½ (52½) Charlotte
SMU 10½ 13½ (53½) at CAL
UNLV (53½) at NEVADA
Fresno State (47½) at SAN JOSE STATE
Notre Dame 28½ 32½ (49½) at STANFORD
at HAWAII 10½ (44½) Wyoming

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at MINNESOTA (226½) Boston
Toronto (230½) at CHARLOTTE
Chicago (243½) at INDIANA
at MIAMI 3 (237½) Detroit
at MILWAUKEE 9 (224½) Brooklyn
at GOLDEN STATE (223½) New Orleans
Denver 6 (233½) at PHOENIX
at LA CLIPPERS (222½) Dallas

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at NAVY SE Louisiana
at INDIANA 25½ Bethune-Cookman
Detroit Mercy at NIAGARA
at NORTHERN KENTUCKY Boston University
Manhattan at ARMY
at UCF 23½ VMI
Southern 2 at NORTHWESTERN STATE
at GEORGE MASON 11½ James Madison
at GEORGIA 33½ Tennessee Tech
at HIGH POINT 18½ Western Carolina
at UMBC 11½ Delaware State
at IU INDIANAPOLIS Morehead State
at NEBRASKA 25½ South Carolina Upstate
Dartmouth at SAINT PETER’S
at HARVARD Bryant
Lipscomb at SOUTHEAST MISSOURI STATE
at VALPARAISO Western Michigan
SFA at UT ARLINGTON
at GEORGIA SOUTHERN Houston Christian
at MOUNT ST. MARY’S Howard
at UTAH STATE 19½ Montana State
at ARIZONA 34½ Norfolk State
at SOUTH DAKOTA Air Force
at WEBER STATE 11 UMKC
at EAST TENNESSEE STATE 10½ Central Arkansas
at ELON Mercer
at WINTHROP 20½ South Carolina State
at PENNSYLVANIA La Salle
Pepperdine at CSU FULLERTON
at EASTERN KENTUCKY Wofford
at UTAH TECH UC Riverside
Buffalo at CANISIUS
at PENN STATE 14½ Sacred Heart
at AKRON 14½ Milwaukee
at SOUTHERN ILLINOIS 11½ Little Rock
at FORDHAM Albany (NY)
at OREGON STATE Cal Baptist
at PACIFIC Sacramento State

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -114 at N.Y RANGERS -105
at COLORADO -240 Montreal +195
Edmonton -156 at SEATTLE +130
Detroit -152 at BOSTON +126
Toronto -118 at PITTSBURGH -102
at NEW JERSEY -152 Philadelphia +126
Winnipeg -120 at NASHVILLE +100
at ST. LOUIS -113 Utah -106
at MINNESOTA -156 Buffalo +130
at VEGAS -310 San Jose +245
at LOS ANGELES -184 Vancouver +152

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up