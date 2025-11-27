Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 27, 2025, 11:56 PM

NFL

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA 7 (44½) Chicago

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TAMPA BAY (43½) Arizona
San Francisco 7 5 (36½) at CLEVELAND
at INDIANAPOLIS (44½) Houston
at MIAMI (42½) New Orleans
LA Rams 10½ (45½) at CAROLINA
Jacksonville 7 (41½) at TENNESSEE
Atlanta (39½) at NY JETS
at SEATTLE 7 11½ (41½) Minnesota
at LA CHARGERS (41½) Las Vegas
Buffalo (46½) at PITTSBURGH
Denver (43½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 7 (46½) NY Giants

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 12½ 10½ (60½) at KANSAS
Iowa (39½) at NEBRASKA
Ole Miss 10½ (62½) at MISSISSIPPI STATE
at NORTHERN ILLINOIS (46½) Kent State
Ohio (44½) at BUFFALO
Air Force (46½) at COLORADO STATE
Georgia 12½ 14½ (59½) at GEORGIA TECH
San Diego State (41½) at NEW MEXICO
at NORTH TEXAS 18½ 19½ (65½) Temple
Boise State (55½) at UTAH STATE
Texas A&M 10½ (52½) at TEXAS
Indiana 26½ 28½ (53½) at PURDUE
Arizona (47½) at ARIZONA STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo 11½ (44½) at CENTRAL MICHIGAN
at BAYLOR (58½) Houston
Miami (FL) (49½) at PITTSBURGH
at LOUISVILLE (45½) Kentucky
East Carolina (65½) at FLORIDA ATLANTIC
Iowa State 15½ 13½ (46½) at OKLAHOMA STATE
Texas Tech 21½ 23½ (52½) at WEST VIRGINIA
at KANSAS STATE 17½ 17½ (50½) Colorado
at MIAMI (OH) 15½ 17½ (41½) Ball State
Ohio State 10½ (43½) at MICHIGAN
at SOUTH CAROLINA (46½) Clemson
at DELAWARE (55½) UTEP
at BYU 16½ 17½ (47½) UCF
Florida International 11½ 11½ (51½) at SAM HOUSTON
at MARSHALL 10½ (62½) Georgia Southern
at MISSOURI STATE (47½) Louisiana Tech
Western Kentucky (55½) at JACKSONVILLE STATE
at OLD DOMINION 23½ 27½ (58½) Georgia State
at APPALACHIAN STATE (54½) Arkansas State
at TULSA (58½) UAB
at NEW MEXICO STATE (52½) Middle Tennessee
at LOUISIANA 13½ (47½) UL Monroe
Boston College (52½) at SYRACUSE
at TEXAS STATE (62½) South Alabama
Penn State 13½ (55½) at RUTGERS
Wisconsin (37½) at MINNESOTA
at OKLAHOMA 10½ (36½) LSU
at UTSA (51½) Army
at TCU (57½) Cincinnati
Missouri (55½) at ARKANSAS
at SOUTHERN MISS (50½) Troy
at DUKE (53½) Wake Forest
at TENNESSEE (65½) Vanderbilt
Oregon (51½) at WASHINGTON
Kennesaw State (55½) at LIBERTY
James Madison 21½ 21½ (53½) at COASTAL CAROLINA
at FLORIDA (48½) Florida State
at WASHINGTON STATE 12½ 13½ (42½) Oregon State
at SOUTH FLORIDA 23½ 28½ (59½) Rice
at MICHIGAN STATE (48½) Maryland
at VIRGINIA 11½ (52½) Virginia Tech
at NC STATE (47½) North Carolina
at USC 21½ 21½ (59½) UCLA
Alabama (46½) at AUBURN
at TULANE 28½ 30½ (52½) Charlotte
at ILLINOIS (44½) Northwestern
SMU 10½ 13½ (53½) at CAL
UNLV (53½) at NEVADA
Notre Dame 28½ 32½ (49½) at STANFORD
Fresno State (45½) at SAN JOSE STATE
at HAWAII 10½ (44½) Wyoming

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Philadelphia (225½) at BROOKLYN
Cleveland (240½) at ATLANTA
Chicago (247½) at CHARLOTTE
at INDIANA 6 (240½) Washington
at DETROIT (234½) Orlando
at NEW YORK (234½) Milwaukee
at UTAH 1 (239½) Sacramento
at DENVER (236½) San Antonio
at OKLAHOMA CITY 16 (227½) Phoenix
at LA LAKERS 11 (230½) Dallas
at LA CLIPPERS 6 (226½) Memphis

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at PURDUE 40½ Eastern Illinois
at WAKE FOREST 18½ Northeastern
SE Louisiana at GARDNER-WEBB
at UCONN Illinois
Siena at LONGWOOD
at ROBERT MORRIS Southern Utah
at BUTLER 16½ Wright State
at INDIANA STATE Alcorn State
at MISSOURI 29½ Cleveland State
at MONMOUTH Ball State
Hofstra at LA SALLE
at SEATTLE U 6 Texas State
Oklahoma at MARQUETTE
at ARKANSAS STATE North Dakota State
at TULANE Nicholls State
at UNC WILMINGTON Navy
at YOUNGSTOWN STATE 15½ Chicago State
at EASTERN MICHIGAN 14½ NJIT
at DAVIDSON 14½ N.C. A&T
at SOUTH CAROLINA 17½ Charleston Southern
at VIRGINIA 23½ Queens
at AMERICAN Maine
at LAFAYETTE Le Moyne
UCSB 11½ at LEHIGH
at PENNSYLVANIA Merrimack
at FLORIDA STATE Texas A&M
at XAVIER 15½ Texas A&M-CC
at IDAHO STATE CSU Northridge
at CLEMSON 28½ Alabama A&M
SMU at MISSISSIPPI STATE
DePaul at GEORGIA TECH
Ohio State at PITTSBURGH
Colgate at ALBANY (NY)
at LOUISIANA Jackson State
Sam Houston at IDAHO
at LSU 11½ Drake
at LOYOLA MARYMOUNT Stony Brook
at HAWAII 16½ North Dakota

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -120 at DETROIT +100
New York -137 at BOSTON +114
Colorado -176 at MINNESOTA +146
at VEGAS -182 Montreal +150
at FLORIDA -200 Calgary +164
Los Angeles -120 at ANAHEIM +100
New Jersey OFF at BUFFALO OFF
Vancouver -120 at SAN JOSE +100
at N.Y ISLANDERS -140 Philadelphia +116
at ST. LOUIS OFF Ottawa OFF
at WASHINGTON -146 Toronto +122
at CAROLINA -220 Winnipeg +180
at COLUMBUS -154 Pittsburgh +128
at DALLAS -144 Utah +120
Nashville OFF at CHICAGO OFF

