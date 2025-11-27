NFL Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at PHILADELPHIA 6½ 7 (44½) Chicago Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at…
NFL
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|7
|(44½)
|Chicago
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|5½
|2½
|(43½)
|Arizona
|San Francisco
|7
|5
|(36½)
|at CLEVELAND
|at INDIANAPOLIS
|3½
|3½
|(44½)
|Houston
|at MIAMI
|4½
|5½
|(42½)
|New Orleans
|LA Rams
|9½
|10½
|(45½)
|at CAROLINA
|Jacksonville
|7
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|Atlanta
|1½
|2½
|(39½)
|at NY JETS
|at SEATTLE
|7
|11½
|(41½)
|Minnesota
|at LA CHARGERS
|8½
|9½
|(41½)
|Las Vegas
|Buffalo
|3½
|3½
|(46½)
|at PITTSBURGH
|Denver
|6½
|5½
|(43½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|7
|7½
|(46½)
|NY Giants
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|12½
|10½
|(60½)
|at KANSAS
|Iowa
|2½
|6½
|(39½)
|at NEBRASKA
|Ole Miss
|10½
|7½
|(62½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at NORTHERN ILLINOIS
|5½
|5½
|(46½)
|Kent State
|Ohio
|5½
|6½
|(44½)
|at BUFFALO
|Air Force
|2½
|2½
|(46½)
|at COLORADO STATE
|Georgia
|12½
|14½
|(59½)
|at GEORGIA TECH
|San Diego State
|1½
|1½
|(41½)
|at NEW MEXICO
|at NORTH TEXAS
|18½
|19½
|(65½)
|Temple
|Boise State
|4½
|2½
|(55½)
|at UTAH STATE
|Texas A&M
|10½
|2½
|(52½)
|at TEXAS
|Indiana
|26½
|28½
|(53½)
|at PURDUE
|Arizona
|1½
|1½
|(47½)
|at ARIZONA STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Toledo
|8½
|11½
|(44½)
|at CENTRAL MICHIGAN
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(58½)
|Houston
|Miami (FL)
|6½
|6½
|(49½)
|at PITTSBURGH
|at LOUISVILLE
|4½
|2½
|(45½)
|Kentucky
|East Carolina
|5½
|6½
|(65½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|Iowa State
|15½
|13½
|(46½)
|at OKLAHOMA STATE
|Texas Tech
|21½
|23½
|(52½)
|at WEST VIRGINIA
|at KANSAS STATE
|17½
|17½
|(50½)
|Colorado
|at MIAMI (OH)
|15½
|17½
|(41½)
|Ball State
|Ohio State
|6½
|10½
|(43½)
|at MICHIGAN
|at SOUTH CAROLINA
|4½
|2½
|(46½)
|Clemson
|at DELAWARE
|5½
|3½
|(55½)
|UTEP
|at BYU
|16½
|17½
|(47½)
|UCF
|Florida International
|11½
|11½
|(51½)
|at SAM HOUSTON
|at MARSHALL
|4½
|10½
|(62½)
|Georgia Southern
|at MISSOURI STATE
|3½
|1½
|(47½)
|Louisiana Tech
|Western Kentucky
|2½
|2½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at OLD DOMINION
|23½
|27½
|(58½)
|Georgia State
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|1½
|(54½)
|Arkansas State
|at TULSA
|7½
|9½
|(58½)
|UAB
|at NEW MEXICO STATE
|4½
|3½
|(52½)
|Middle Tennessee
|at LOUISIANA
|13½
|8½
|(47½)
|UL Monroe
|Boston College
|4½
|3½
|(52½)
|at SYRACUSE
|at TEXAS STATE
|6½
|8½
|(62½)
|South Alabama
|Penn State
|9½
|13½
|(55½)
|at RUTGERS
|Wisconsin
|2½
|1½
|(37½)
|at MINNESOTA
|at OKLAHOMA
|8½
|10½
|(36½)
|LSU
|at UTSA
|6½
|7½
|(51½)
|Army
|at TCU
|4½
|3½
|(57½)
|Cincinnati
|Missouri
|1½
|2½
|(55½)
|at ARKANSAS
|at SOUTHERN MISS
|6½
|6½
|(50½)
|Troy
|at DUKE
|3½
|1½
|(53½)
|Wake Forest
|at TENNESSEE
|3½
|2½
|(65½)
|Vanderbilt
|Oregon
|6½
|6½
|(51½)
|at WASHINGTON
|Kennesaw State
|3½
|1½
|(55½)
|at LIBERTY
|James Madison
|21½
|21½
|(53½)
|at COASTAL CAROLINA
|at FLORIDA
|4½
|1½
|(48½)
|Florida State
|at WASHINGTON STATE
|12½
|13½
|(42½)
|Oregon State
|at SOUTH FLORIDA
|23½
|28½
|(59½)
|Rice
|at MICHIGAN STATE
|4½
|3½
|(48½)
|Maryland
|at VIRGINIA
|11½
|8½
|(52½)
|Virginia Tech
|at NC STATE
|2½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|21½
|21½
|(59½)
|UCLA
|Alabama
|5½
|5½
|(46½)
|at AUBURN
|at TULANE
|28½
|30½
|(52½)
|Charlotte
|at ILLINOIS
|6½
|7½
|(44½)
|Northwestern
|SMU
|10½
|13½
|(53½)
|at CAL
|UNLV
|9½
|7½
|(53½)
|at NEVADA
|Notre Dame
|28½
|32½
|(49½)
|at STANFORD
|Fresno State
|2½
|3½
|(45½)
|at SAN JOSE STATE
|at HAWAII
|10½
|7½
|(44½)
|Wyoming
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|7½
|(225½)
|at BROOKLYN
|Cleveland
|5½
|(240½)
|at ATLANTA
|Chicago
|2½
|(247½)
|at CHARLOTTE
|at INDIANA
|6
|(240½)
|Washington
|at DETROIT
|3½
|(234½)
|Orlando
|at NEW YORK
|7½
|(234½)
|Milwaukee
|at UTAH
|1
|(239½)
|Sacramento
|at DENVER
|8½
|(236½)
|San Antonio
|at OKLAHOMA CITY
|16
|(227½)
|Phoenix
|at LA LAKERS
|11
|(230½)
|Dallas
|at LA CLIPPERS
|6
|(226½)
|Memphis
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at PURDUE
|40½
|Eastern Illinois
|at WAKE FOREST
|18½
|Northeastern
|SE Louisiana
|8½
|at GARDNER-WEBB
|at UCONN
|2½
|Illinois
|Siena
|4½
|at LONGWOOD
|at ROBERT MORRIS
|9½
|Southern Utah
|at BUTLER
|16½
|Wright State
|at INDIANA STATE
|8½
|Alcorn State
|at MISSOURI
|29½
|Cleveland State
|at MONMOUTH
|4½
|Ball State
|Hofstra
|2½
|at LA SALLE
|at SEATTLE U
|6
|Texas State
|Oklahoma
|2½
|at MARQUETTE
|at ARKANSAS STATE
|1½
|North Dakota State
|at TULANE
|9½
|Nicholls State
|at UNC WILMINGTON
|8½
|Navy
|at YOUNGSTOWN STATE
|15½
|Chicago State
|at EASTERN MICHIGAN
|14½
|NJIT
|at DAVIDSON
|14½
|N.C. A&T
|at SOUTH CAROLINA
|17½
|Charleston Southern
|at VIRGINIA
|23½
|Queens
|at AMERICAN
|6½
|Maine
|at LAFAYETTE
|3½
|Le Moyne
|UCSB
|11½
|at LEHIGH
|at PENNSYLVANIA
|5½
|Merrimack
|at FLORIDA STATE
|1½
|Texas A&M
|at XAVIER
|15½
|Texas A&M-CC
|at IDAHO STATE
|1½
|CSU Northridge
|at CLEMSON
|28½
|Alabama A&M
|SMU
|1½
|at MISSISSIPPI STATE
|DePaul
|1½
|at GEORGIA TECH
|Ohio State
|5½
|at PITTSBURGH
|Colgate
|6½
|at ALBANY (NY)
|at LOUISIANA
|4½
|Jackson State
|Sam Houston
|1½
|at IDAHO
|at LSU
|11½
|Drake
|at LOYOLA MARYMOUNT
|9½
|Stony Brook
|at HAWAII
|16½
|North Dakota
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-120
|at DETROIT
|+100
|New York
|-137
|at BOSTON
|+114
|Colorado
|-176
|at MINNESOTA
|+146
|at VEGAS
|-182
|Montreal
|+150
|at FLORIDA
|-200
|Calgary
|+164
|Los Angeles
|-120
|at ANAHEIM
|+100
|New Jersey
|OFF
|at BUFFALO
|OFF
|Vancouver
|-120
|at SAN JOSE
|+100
|at N.Y ISLANDERS
|-140
|Philadelphia
|+116
|at ST. LOUIS
|OFF
|Ottawa
|OFF
|at WASHINGTON
|-146
|Toronto
|+122
|at CAROLINA
|-220
|Winnipeg
|+180
|at COLUMBUS
|-154
|Pittsburgh
|+128
|at DALLAS
|-144
|Utah
|+120
|Nashville
|OFF
|at CHICAGO
|OFF
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
