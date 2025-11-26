NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DETROIT 2½ 2½ (48½) Green Bay Kansas City 4½ 3½ (52½) at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|2½
|2½
|(48½)
|Green Bay
|Kansas City
|4½
|3½
|(52½)
|at DALLAS
|at BALTIMORE
|11½
|7
|(51½)
|Cincinnati
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|7
|(44½)
|Chicago
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|3½
|4½
|(44½)
|Houston
|Atlanta
|1½
|2½
|(39½)
|at NY JETS
|Jacksonville
|7
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|LA Rams
|9½
|10½
|(45½)
|at CAROLINA
|at MIAMI
|4½
|5½
|(42½)
|New Orleans
|San Francisco
|7
|5½
|(36½)
|at CLEVELAND
|at TAMPA BAY
|5½
|2½
|(43½)
|Arizona
|at SEATTLE
|7
|11½
|(41½)
|Minnesota
|Buffalo
|3½
|3½
|(46½)
|at PITTSBURGH
|at LA CHARGERS
|8½
|9½
|(41½)
|Las Vegas
|Denver
|6½
|5½
|(43½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|7
|7½
|(46½)
|NY Giants
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MEMPHIS
|4½
|4½
|(57½)
|Navy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|10½
|7½
|(62½)
|at MISSISSIPPI STATE
|Iowa
|2½
|5½
|(39½)
|at NEBRASKA
|at NORTHERN ILLINOIS
|5½
|5½
|(45½)
|Kent State
|Ohio
|5½
|6½
|(44½)
|at BUFFALO
|Utah
|12½
|11½
|(60½)
|at KANSAS
|Air Force
|2½
|2½
|(46½)
|at COLORADO STATE
|Georgia
|12½
|13½
|(59½)
|at GEORGIA TECH
|San Diego State
|1½
|1½
|(41½)
|at NEW MEXICO
|at NORTH TEXAS
|18½
|19½
|(65½)
|Temple
|Boise State
|4½
|2½
|(55½)
|at UTAH STATE
|Indiana
|26½
|28½
|(53½)
|at PURDUE
|Texas A&M
|10½
|2½
|(52½)
|at TEXAS
|Arizona
|1½
|1½
|(47½)
|at ARIZONA STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Toledo
|8½
|10½
|(44½)
|at CENTRAL MICHIGAN
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(59½)
|Houston
|Miami (FL)
|6½
|6½
|(49½)
|at PITTSBURGH
|at LOUISVILLE
|4½
|2½
|(45½)
|Kentucky
|East Carolina
|5½
|6½
|(65½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|Iowa State
|15½
|14½
|(46½)
|at OKLAHOMA STATE
|Texas Tech
|21½
|23½
|(52½)
|at WEST VIRGINIA
|at KANSAS STATE
|17½
|17½
|(49½)
|Colorado
|at MIAMI (OH)
|15½
|17½
|(41½)
|Ball State
|Ohio State
|6½
|10½
|(43½)
|at MICHIGAN
|at SOUTH CAROLINA
|4½
|2½
|(46½)
|Clemson
|at DELAWARE
|5½
|4½
|(55½)
|UTEP
|at BYU
|16½
|17½
|(47½)
|UCF
|Florida International
|11½
|10½
|(51½)
|at SAM HOUSTON
|at MARSHALL
|4½
|8½
|(63½)
|Georgia Southern
|at MISSOURI STATE
|3½
|2½
|(48½)
|Louisiana Tech
|Western Kentucky
|2½
|2½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at OLD DOMINION
|23½
|27½
|(58½)
|Georgia State
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|2½
|(54½)
|Arkansas State
|at TULSA
|7½
|8½
|(58½)
|UAB
|at NEW MEXICO STATE
|4½
|4½
|(52½)
|Middle Tennessee
|at LOUISIANA
|13½
|9½
|(48½)
|UL Monroe
|Boston College
|4½
|3½
|(52½)
|at SYRACUSE
|at TEXAS STATE
|6½
|8½
|(62½)
|South Alabama
|Penn State
|9½
|13½
|(55½)
|at RUTGERS
|Wisconsin
|2½
|1½
|(37½)
|at MINNESOTA
|at OKLAHOMA
|8½
|10½
|(36½)
|LSU
|at UTSA
|6½
|7½
|(51½)
|Army
|at TCU
|4½
|3½
|(57½)
|Cincinnati
|Missouri
|1½
|2½
|(55½)
|at ARKANSAS
|at SOUTHERN MISS
|6½
|6½
|(50½)
|Troy
|Wake Forest
|3½
|1½
|(55½)
|at DUKE
|at TENNESSEE
|3½
|2½
|(65½)
|Vanderbilt
|Oregon
|6½
|6½
|(51½)
|at WASHINGTON
|Kennesaw State
|3½
|2½
|(55½)
|at LIBERTY
|James Madison
|21½
|21½
|(53½)
|at COASTAL CAROLINA
|at FLORIDA
|4½
|1½
|(50½)
|Florida State
|at WASHINGTON STATE
|12½
|13½
|(43½)
|Oregon State
|at SOUTH FLORIDA
|23½
|27½
|(59½)
|Rice
|at MICHIGAN STATE
|4½
|3½
|(48½)
|Maryland
|at VIRGINIA
|11½
|9½
|(52½)
|Virginia Tech
|at NC STATE
|2½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|21½
|21½
|(59½)
|UCLA
|Alabama
|5½
|5½
|(46½)
|at AUBURN
|at TULANE
|28½
|29½
|(52½)
|Charlotte
|at ILLINOIS
|6½
|6½
|(44½)
|Northwestern
|SMU
|10½
|13½
|(53½)
|at CAL
|UNLV
|9½
|7½
|(53½)
|at NEVADA
|Notre Dame
|28½
|32½
|(49½)
|at STANFORD
|Fresno State
|2½
|3½
|(45½)
|at SAN JOSE STATE
|at HAWAII
|10½
|8½
|(44½)
|Wyoming
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Richmond
|3½
|at FURMAN
|Saint Bonaventure
|9½
|at EAST CAROLINA
|at ILLINOIS STATE
|5½
|Charlotte
|Oregon
|1½
|at CREIGHTON
|at SAN FRANCISCO
|½
|Colorado
|at FLORIDA
|12½
|TCU
|at WASHINGTON
|5½
|Nevada
|at MICHIGAN STATE
|2½
|North Carolina
|UNLV
|3½
|at RUTGERS
|BYU
|9½
|at MIAMI (FL)
|at WISCONSIN
|6½
|Providence
|Saint Louis
|1½
|at SANTA CLARA
|Georgetown
|2½
|at DAYTON
|at DUKE
|9½
|Arkansas
|at STANFORD
|1½
|Minnesota
|at NORTHWESTERN
|2½
|Oklahoma State
