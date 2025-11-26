Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 26, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (48½) Green Bay
Kansas City (52½) at DALLAS
at BALTIMORE 11½ 7 (51½) Cincinnati

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA 7 (44½) Chicago

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (44½) Houston
Atlanta (39½) at NY JETS
Jacksonville 7 (41½) at TENNESSEE
LA Rams 10½ (45½) at CAROLINA
at MIAMI (42½) New Orleans
San Francisco 7 (36½) at CLEVELAND
at TAMPA BAY (43½) Arizona
at SEATTLE 7 11½ (41½) Minnesota
Buffalo (46½) at PITTSBURGH
at LA CHARGERS (41½) Las Vegas
Denver (43½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 7 (46½) NY Giants

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MEMPHIS (57½) Navy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 10½ (62½) at MISSISSIPPI STATE
Iowa (39½) at NEBRASKA
at NORTHERN ILLINOIS (45½) Kent State
Ohio (44½) at BUFFALO
Utah 12½ 11½ (60½) at KANSAS
Air Force (46½) at COLORADO STATE
Georgia 12½ 13½ (59½) at GEORGIA TECH
San Diego State (41½) at NEW MEXICO
at NORTH TEXAS 18½ 19½ (65½) Temple
Boise State (55½) at UTAH STATE
Indiana 26½ 28½ (53½) at PURDUE
Texas A&M 10½ (52½) at TEXAS
Arizona (47½) at ARIZONA STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo 10½ (44½) at CENTRAL MICHIGAN
at BAYLOR (59½) Houston
Miami (FL) (49½) at PITTSBURGH
at LOUISVILLE (45½) Kentucky
East Carolina (65½) at FLORIDA ATLANTIC
Iowa State 15½ 14½ (46½) at OKLAHOMA STATE
Texas Tech 21½ 23½ (52½) at WEST VIRGINIA
at KANSAS STATE 17½ 17½ (49½) Colorado
at MIAMI (OH) 15½ 17½ (41½) Ball State
Ohio State 10½ (43½) at MICHIGAN
at SOUTH CAROLINA (46½) Clemson
at DELAWARE (55½) UTEP
at BYU 16½ 17½ (47½) UCF
Florida International 11½ 10½ (51½) at SAM HOUSTON
at MARSHALL (63½) Georgia Southern
at MISSOURI STATE (48½) Louisiana Tech
Western Kentucky (55½) at JACKSONVILLE STATE
at OLD DOMINION 23½ 27½ (58½) Georgia State
at APPALACHIAN STATE (54½) Arkansas State
at TULSA (58½) UAB
at NEW MEXICO STATE (52½) Middle Tennessee
at LOUISIANA 13½ (48½) UL Monroe
Boston College (52½) at SYRACUSE
at TEXAS STATE (62½) South Alabama
Penn State 13½ (55½) at RUTGERS
Wisconsin (37½) at MINNESOTA
at OKLAHOMA 10½ (36½) LSU
at UTSA (51½) Army
at TCU (57½) Cincinnati
Missouri (55½) at ARKANSAS
at SOUTHERN MISS (50½) Troy
Wake Forest (55½) at DUKE
at TENNESSEE (65½) Vanderbilt
Oregon (51½) at WASHINGTON
Kennesaw State (55½) at LIBERTY
James Madison 21½ 21½ (53½) at COASTAL CAROLINA
at FLORIDA (50½) Florida State
at WASHINGTON STATE 12½ 13½ (43½) Oregon State
at SOUTH FLORIDA 23½ 27½ (59½) Rice
at MICHIGAN STATE (48½) Maryland
at VIRGINIA 11½ (52½) Virginia Tech
at NC STATE (47½) North Carolina
at USC 21½ 21½ (59½) UCLA
Alabama (46½) at AUBURN
at TULANE 28½ 29½ (52½) Charlotte
at ILLINOIS (44½) Northwestern
SMU 10½ 13½ (53½) at CAL
UNLV (53½) at NEVADA
Notre Dame 28½ 32½ (49½) at STANFORD
Fresno State (45½) at SAN JOSE STATE
at HAWAII 10½ (44½) Wyoming

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Richmond at FURMAN
Saint Bonaventure at EAST CAROLINA
at ILLINOIS STATE Charlotte
Oregon at CREIGHTON
at SAN FRANCISCO ½ Colorado
at FLORIDA 12½ TCU
at WASHINGTON Nevada
at MICHIGAN STATE North Carolina
UNLV at RUTGERS
BYU at MIAMI (FL)
at WISCONSIN Providence
Saint Louis at SANTA CLARA
Georgetown at DAYTON
at DUKE Arkansas
at STANFORD Minnesota
at NORTHWESTERN Oklahoma State

Sports
