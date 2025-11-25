Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 25, 2025, 11:26 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (49½) Green Bay
Kansas City (52½) at DALLAS
at BALTIMORE 11½ 7 (51½) Cincinnati

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA 7 (44½) Chicago

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (44½) Houston
Atlanta (39½) at NY JETS
Jacksonville 7 (41½) at TENNESSEE
LA Rams 10½ (45½) at CAROLINA
at MIAMI (42½) New Orleans
San Francisco 7 (38½) at CLEVELAND
at TAMPA BAY 3 (44½) Arizona
at SEATTLE 7 10½ (41½) Minnesota
Buffalo (47½) at PITTSBURGH
at LA CHARGERS (41½) Las Vegas
Denver (43½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 7 (46½) NY Giants

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MEMPHIS (58½) Navy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 10½ (62½) at MISSISSIPPI STATE
Iowa (39½) at NEBRASKA
at NORTHERN ILLINOIS (44½) Kent State
Ohio (44½) at BUFFALO
Utah 12½ 11½ (59½) at KANSAS
Air Force (45½) at COLORADO STATE
Georgia 12½ 13½ (59½) at GEORGIA TECH
San Diego State (41½) at NEW MEXICO
at NORTH TEXAS 18½ 19½ (65½) Temple
Boise State (55½) at UTAH STATE
Indiana 26½ 28½ (54½) at PURDUE
Texas A&M 10½ (51½) at TEXAS
Arizona (48½) at ARIZONA STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo 10½ (44½) at CENTRAL MICHIGAN
at BAYLOR (59½) Houston
Miami (FL) (51½) at PITTSBURGH
at LOUISVILLE (47½) Kentucky
East Carolina (66½) at FLORIDA ATLANTIC
Iowa State 15½ 14½ (47½) at OKLAHOMA STATE
Texas Tech 21½ 23½ (53½) at WEST VIRGINIA
at KANSAS STATE 17½ 17½ (50½) Colorado
at MIAMI (OH) 15½ 17½ (41½) Ball State
Ohio State 10½ (44½) at MICHIGAN
at SOUTH CAROLINA (46½) Clemson
at DELAWARE (54½) UTEP
at BYU 16½ 17½ (47½) UCF
Florida International 11½ (51½) at SAM HOUSTON
at MARSHALL (62½) Georgia Southern
at MISSOURI STATE (50½) Louisiana Tech
Western Kentucky (55½) at JACKSONVILLE STATE
at OLD DOMINION 23½ 26½ (58½) Georgia State
at APPALACHIAN STATE (54½) Arkansas State
at TULSA (59½) UAB
at NEW MEXICO STATE (52½) Middle Tennessee
at LOUISIANA 13½ (48½) UL Monroe
Boston College (52½) at SYRACUSE
at TEXAS STATE (62½) South Alabama
Penn State 13½ (55½) at RUTGERS
at MINNESOTA (37½) Wisconsin
at OKLAHOMA 10½ (36½) LSU
at UTSA (51½) Army
at TCU (56½) Cincinnati
Missouri (57½) at ARKANSAS
at SOUTHERN MISS (50½) Troy
at DUKE (54½) Wake Forest
at TENNESSEE (65½) Vanderbilt
Oregon (51½) at WASHINGTON
Kennesaw State (55½) at LIBERTY
James Madison 21½ 21½ (53½) at COASTAL CAROLINA
at FLORIDA (51½) Florida State
at WASHINGTON STATE 12½ 13½ (41½) Oregon State
at SOUTH FLORIDA 23½ 27½ (59½) Rice
at MICHIGAN STATE (48½) Maryland
at VIRGINIA 11½ (52½) Virginia Tech
at NC STATE (47½) North Carolina
at USC 21½ 21½ (59½) UCLA
Alabama (46½) at AUBURN
at TULANE 28½ 29½ (52½) Charlotte
at ILLINOIS (46½) Northwestern
SMU 10½ 13½ (53½) at CAL
UNLV (53½) at NEVADA
Notre Dame 28½ 32½ (51½) at STANFORD
Fresno State (45½) at SAN JOSE STATE
at HAWAII 10½ (44½) Wyoming

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Detroit (230½) at BOSTON
New York (238½) at CHARLOTTE
at OKLAHOMA CITY (226½) Minnesota
at MIAMI 7 (237½) Milwaukee
at TORONTO (235½) Indiana
Memphis (234½) at NEW ORLEANS
at PORTLAND 2 (238½) San Antonio
Phoenix (233½) at SACRAMENTO
at GOLDEN STATE (224½) Houston

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Bowling Green 10½ at VMI
at TROY 21½ Saint Francis (PA)
at VANDERBILT 19½ Western Kentucky
at STONEHILL UMass-Lowell
Brown at NEW HAMPSHIRE
at TEXAS TECH 25½ New Orleans
Buffalo at BUCKNELL
Belmont at TOLEDO
at MERCER Appalachian State
at ROBERT MORRIS UIC
at NORTHERN KENTUCKY Wofford
VCU at SOUTH FLORIDA
North Dakota State at JACKSONVILLE STATE
at VALPARAISO Southern Indiana
at MARSHALL Lipscomb
at NAVY 12½ Gardner-Webb
at BOSTON COLLEGE Harvard
at VIRGINIA TECH Colorado State
Northern Colorado at AIR FORCE
Sam Houston at IDAHO STATE
Columbia at FAIRFIELD
at UNC WILMINGTON 12½ SE Louisiana
at CINCINNATI 22½ Eastern Michigan
at KENTUCKY 37½ Tennessee Tech
Fresno State at PEPPERDINE
at LOUISIANA TECH Indiana State
at SAINT MARY’S (CA) Wichita State
at MEMPHIS 10½ Southern Illinois
at WYOMING Denver
at NEW MEXICO 18½ Alabama State
at IDAHO CSU Northridge
at LOUISVILLE 42½ NJIT
at PORTLAND Long Beach State

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -160 Winnipeg +132
at CAROLINA -182 N.Y Rangers +150
at N.Y ISLANDERS -164 Boston +136
at NEW JERSEY -142 St. Louis +118
at PITTSBURGH -118 Buffalo -102
at COLUMBUS -122 Toronto +102
at TAMPA BAY -196 Calgary +162
at DETROIT -156 Nashville +130
at FLORIDA -164 Philadelphia +136
Minnesota -137 at CHICAGO +114
at COLORADO -375 San Jose +290
at UTAH -134 Montreal +112
at ANAHEIM -166 Vancouver +138
Dallas -144 at SEATTLE +120
at VEGAS -164 Ottawa +136

