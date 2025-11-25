NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DETROIT 2½ 2½ (49½) Green Bay Kansas City 4½ 3½ (52½) at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|2½
|2½
|(49½)
|Green Bay
|Kansas City
|4½
|3½
|(52½)
|at DALLAS
|at BALTIMORE
|11½
|7
|(51½)
|Cincinnati
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|7
|(44½)
|Chicago
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|3½
|4½
|(44½)
|Houston
|Atlanta
|1½
|2½
|(39½)
|at NY JETS
|Jacksonville
|7
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|LA Rams
|9½
|10½
|(45½)
|at CAROLINA
|at MIAMI
|4½
|5½
|(42½)
|New Orleans
|San Francisco
|7
|5½
|(38½)
|at CLEVELAND
|at TAMPA BAY
|5½
|3
|(44½)
|Arizona
|at SEATTLE
|7
|10½
|(41½)
|Minnesota
|Buffalo
|3½
|3½
|(47½)
|at PITTSBURGH
|at LA CHARGERS
|8½
|9½
|(41½)
|Las Vegas
|Denver
|6½
|6½
|(43½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|7
|7½
|(46½)
|NY Giants
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MEMPHIS
|4½
|5½
|(58½)
|Navy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|10½
|7½
|(62½)
|at MISSISSIPPI STATE
|Iowa
|2½
|6½
|(39½)
|at NEBRASKA
|at NORTHERN ILLINOIS
|5½
|4½
|(44½)
|Kent State
|Ohio
|5½
|6½
|(44½)
|at BUFFALO
|Utah
|12½
|11½
|(59½)
|at KANSAS
|Air Force
|2½
|2½
|(45½)
|at COLORADO STATE
|Georgia
|12½
|13½
|(59½)
|at GEORGIA TECH
|San Diego State
|1½
|1½
|(41½)
|at NEW MEXICO
|at NORTH TEXAS
|18½
|19½
|(65½)
|Temple
|Boise State
|4½
|3½
|(55½)
|at UTAH STATE
|Indiana
|26½
|28½
|(54½)
|at PURDUE
|Texas A&M
|10½
|2½
|(51½)
|at TEXAS
|Arizona
|1½
|1½
|(48½)
|at ARIZONA STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Toledo
|8½
|10½
|(44½)
|at CENTRAL MICHIGAN
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(59½)
|Houston
|Miami (FL)
|6½
|6½
|(51½)
|at PITTSBURGH
|at LOUISVILLE
|4½
|2½
|(47½)
|Kentucky
|East Carolina
|5½
|6½
|(66½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|Iowa State
|15½
|14½
|(47½)
|at OKLAHOMA STATE
|Texas Tech
|21½
|23½
|(53½)
|at WEST VIRGINIA
|at KANSAS STATE
|17½
|17½
|(50½)
|Colorado
|at MIAMI (OH)
|15½
|17½
|(41½)
|Ball State
|Ohio State
|6½
|10½
|(44½)
|at MICHIGAN
|at SOUTH CAROLINA
|4½
|2½
|(46½)
|Clemson
|at DELAWARE
|5½
|4½
|(54½)
|UTEP
|at BYU
|16½
|17½
|(47½)
|UCF
|Florida International
|11½
|9½
|(51½)
|at SAM HOUSTON
|at MARSHALL
|4½
|8½
|(62½)
|Georgia Southern
|at MISSOURI STATE
|3½
|2½
|(50½)
|Louisiana Tech
|Western Kentucky
|2½
|2½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at OLD DOMINION
|23½
|26½
|(58½)
|Georgia State
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|2½
|(54½)
|Arkansas State
|at TULSA
|7½
|8½
|(59½)
|UAB
|at NEW MEXICO STATE
|4½
|4½
|(52½)
|Middle Tennessee
|at LOUISIANA
|13½
|9½
|(48½)
|UL Monroe
|Boston College
|4½
|3½
|(52½)
|at SYRACUSE
|at TEXAS STATE
|6½
|9½
|(62½)
|South Alabama
|Penn State
|9½
|13½
|(55½)
|at RUTGERS
|at MINNESOTA
|2½
|1½
|(37½)
|Wisconsin
|at OKLAHOMA
|8½
|10½
|(36½)
|LSU
|at UTSA
|6½
|7½
|(51½)
|Army
|at TCU
|4½
|3½
|(56½)
|Cincinnati
|Missouri
|1½
|2½
|(57½)
|at ARKANSAS
|at SOUTHERN MISS
|6½
|6½
|(50½)
|Troy
|at DUKE
|3½
|1½
|(54½)
|Wake Forest
|at TENNESSEE
|3½
|2½
|(65½)
|Vanderbilt
|Oregon
|6½
|6½
|(51½)
|at WASHINGTON
|Kennesaw State
|3½
|2½
|(55½)
|at LIBERTY
|James Madison
|21½
|21½
|(53½)
|at COASTAL CAROLINA
|at FLORIDA
|4½
|1½
|(51½)
|Florida State
|at WASHINGTON STATE
|12½
|13½
|(41½)
|Oregon State
|at SOUTH FLORIDA
|23½
|27½
|(59½)
|Rice
|at MICHIGAN STATE
|4½
|3½
|(48½)
|Maryland
|at VIRGINIA
|11½
|9½
|(52½)
|Virginia Tech
|at NC STATE
|2½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|21½
|21½
|(59½)
|UCLA
|Alabama
|5½
|5½
|(46½)
|at AUBURN
|at TULANE
|28½
|29½
|(52½)
|Charlotte
|at ILLINOIS
|6½
|6½
|(46½)
|Northwestern
|SMU
|10½
|13½
|(53½)
|at CAL
|UNLV
|9½
|7½
|(53½)
|at NEVADA
|Notre Dame
|28½
|32½
|(51½)
|at STANFORD
|Fresno State
|2½
|3½
|(45½)
|at SAN JOSE STATE
|at HAWAII
|10½
|8½
|(44½)
|Wyoming
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Detroit
|2½
|(230½)
|at BOSTON
|New York
|6½
|(238½)
|at CHARLOTTE
|at OKLAHOMA CITY
|8½
|(226½)
|Minnesota
|at MIAMI
|7
|(237½)
|Milwaukee
|at TORONTO
|9½
|(235½)
|Indiana
|Memphis
|2½
|(234½)
|at NEW ORLEANS
|at PORTLAND
|2
|(238½)
|San Antonio
|Phoenix
|4½
|(233½)
|at SACRAMENTO
|at GOLDEN STATE
|1½
|(224½)
|Houston
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Bowling Green
|10½
|at VMI
|at TROY
|21½
|Saint Francis (PA)
|at VANDERBILT
|19½
|Western Kentucky
|at STONEHILL
|3½
|UMass-Lowell
|Brown
|4½
|at NEW HAMPSHIRE
|at TEXAS TECH
|25½
|New Orleans
|Buffalo
|3½
|at BUCKNELL
|Belmont
|5½
|at TOLEDO
|at MERCER
|5½
|Appalachian State
|at ROBERT MORRIS
|1½
|UIC
|at NORTHERN KENTUCKY
|4½
|Wofford
|VCU
|2½
|at SOUTH FLORIDA
|North Dakota State
|1½
|at JACKSONVILLE STATE
|at VALPARAISO
|9½
|Southern Indiana
|at MARSHALL
|6½
|Lipscomb
|at NAVY
|12½
|Gardner-Webb
|at BOSTON COLLEGE
|6½
|Harvard
|at VIRGINIA TECH
|3½
|Colorado State
|Northern Colorado
|4½
|at AIR FORCE
|Sam Houston
|2½
|at IDAHO STATE
|Columbia
|2½
|at FAIRFIELD
|at UNC WILMINGTON
|12½
|SE Louisiana
|at CINCINNATI
|22½
|Eastern Michigan
|at KENTUCKY
|37½
|Tennessee Tech
|Fresno State
|2½
|at PEPPERDINE
|at LOUISIANA TECH
|2½
|Indiana State
|at SAINT MARY’S (CA)
|9½
|Wichita State
|at MEMPHIS
|10½
|Southern Illinois
|at WYOMING
|8½
|Denver
|at NEW MEXICO
|18½
|Alabama State
|at IDAHO
|1½
|CSU Northridge
|at LOUISVILLE
|42½
|NJIT
|at PORTLAND
|3½
|Long Beach State
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-160
|Winnipeg
|+132
|at CAROLINA
|-182
|N.Y Rangers
|+150
|at N.Y ISLANDERS
|-164
|Boston
|+136
|at NEW JERSEY
|-142
|St. Louis
|+118
|at PITTSBURGH
|-118
|Buffalo
|-102
|at COLUMBUS
|-122
|Toronto
|+102
|at TAMPA BAY
|-196
|Calgary
|+162
|at DETROIT
|-156
|Nashville
|+130
|at FLORIDA
|-164
|Philadelphia
|+136
|Minnesota
|-137
|at CHICAGO
|+114
|at COLORADO
|-375
|San Jose
|+290
|at UTAH
|-134
|Montreal
|+112
|at ANAHEIM
|-166
|Vancouver
|+138
|Dallas
|-144
|at SEATTLE
|+120
|at VEGAS
|-164
|Ottawa
|+136
