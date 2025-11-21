Live Radio
The Associated Press

November 21, 2025, 11:41 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle 12½ 13½ (40½) at TENNESSEE
at DETROIT 12½ (49½) NY Giants
at BALTIMORE 14½ 13½ (44½) NY Jets
at CHICAGO (45½) Pittsburgh
New England 7 (50½) at CINCINNATI
at KANSAS CITY (49½) Indianapolis
at GREEN BAY (41½) Minnesota
at LAS VEGAS (36½) Cleveland
Jacksonville (47½) at ARIZONA
Philadelphia (47½) at DALLAS
at NEW ORLEANS (39½) Atlanta
at LA RAMS (49½) Tampa Bay

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SAN FRANCISCO 7 (49½) Carolina

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at IOWA STATE (55½) Kansas
Miami (FL) 16½ 17½ (48½) at VIRGINIA TECH
at ARMY (45½) Tulsa
at SMU (49½) Louisville
at OHIO STATE 31½ 31½ (54½) Rutgers
at TEXAS A&M 55½ 54½ (59½) Samford
at WAKE FOREST 18½ 17½ (50½) Delaware
at OKLAHOMA (42½) Missouri
at NORTHWESTERN (41½) Minnesota
at GEORGIA 45½ 43½ (53½) Charlotte
Old Dominion 10½ (62½) at GEORGIA SOUTHERN
at ARIZONA (62½) Baylor
at JAMES MADISON 12½ 13½ (43½) Washington State
at TOLEDO 24½ 28½ (45½) Ball State
at ALABAMA 50½ 50½ (57½) Eastern Illinois
at AUBURN 31½ 27½ (50½) Mercer
at WYOMING (39½) Nevada
at KENNESAW STATE (55½) Missouri State
Marshall (56½) at APPALACHIAN STATE
Liberty (46½) at LOUISIANA TECH
at UTEP (44½) New Mexico State
UConn (64½) at FLORIDA ATLANTIC
at MIDDLE TENNESSEE (52½) Sam Houston
South Florida 19½ 21½ (68½) at UAB
at IOWA 15½ 17½ (42½) Michigan State
at FLORIDA INTERNATIONAL (56½) Jacksonville State
at VANDERBILT (54½) Kentucky
Duke (51½) at NORTH CAROLINA
at TEXAS (57½) Arkansas
at SOUTH ALABAMA (53½) Southern Miss
at OREGON 10½ (59½) USC
at NOTRE DAME 35½ 36½ (50½) Syracuse
East Carolina (62½) at UTSA
Tulane (54½) at TEMPLE
Michigan 10½ 13½ (46½) at MARYLAND
at TROY 11½ (51½) Georgia State
at HOUSTON (55½) TCU
at UTAH 17½ 17½ (51½) Kansas State
at UCF 14½ 13½ (47½) Oklahoma State
at SOUTH CAROLINA 24½ 23½ (50½) Coastal Carolina
at CLEMSON 41½ 41½ (54½) Furman
at TEXAS STATE 18½ 20½ (58½) UL Monroe
at BOISE STATE 16½ 16½ (45½) Colorado State
New Mexico (53½) at AIR FORCE
at GEORGIA TECH (60½) Pittsburgh
at PENN STATE 10½ (44½) Nebraska
Tennessee (57½) at FLORIDA
North Texas 17½ 17½ (56½) at RICE
Cal (47½) at STANFORD
Illinois (42½) at WISCONSIN
at LSU 22½ 22½ (50½) Western Kentucky
BYU (55½) at CINCINNATI
Arizona State (46½) at COLORADO
at FRESNO STATE (50½) Utah State
Washington 10½ 10½ (51½) at UCLA
at SAN DIEGO STATE 10½ 11½ (50½) San Jose State

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
LA Clippers (228½) at CHARLOTTE
New York (229½) at ORLANDO
Atlanta 8 (231½) at NEW ORLEANS
Detroit (224½) at MILWAUKEE
at CHICAGO 11½ (244½) Washington
at DALLAS (226½) Memphis
at DENVER 13½ (236½) Sacramento

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at GEORGETOWN 22½ Wagner
at NAVY 13½ NJIT
Fairfield at LE MOYNE
Harvard 4 at BOSTON UNIVERSITY
at DAYTON 28½ North Carolina Central
at ILLINOIS 33½ LIU
at KENT STATE 13½ Cleveland State
at SAINT PETER’S UMass-Lowell
at MARQUETTE 22½ Central Michigan
at OKLAHOMA STATE 24½ Nicholls State
at EASTERN KENTUCKY Mercer
at CSU BAKERSFIELD 24½ Mississippi Valley State
Providence at PENN STATE
at DUQUESNE Northeastern
at MISSOURI STATE UT Rio Grande Valley
at UIC Southern Indiana
at UT MARTIN Prairie View A&M
at NEVADA UCSB
at LIPSCOMB Western Carolina
at ST. THOMAS 10½ CSU Fullerton
San Francisco at MINNESOTA
at WICHITA STATE 10½ Milwaukee
at RICHMOND 20½ Gardner-Webb
at MOREHEAD STATE UL Monroe
at HIGH POINT 11½ Incarnate Word
at INDIANA STATE Ball State
VMI at STETSON
at COASTAL CAROLINA 2 North Dakota
at VCU 32½ Coppin State
Northern Colorado at PORTLAND
Southern Miss at NORTH FLORIDA
at WEBER STATE UT Arlington
Northern Iowa at UC IRVINE

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -138 Columbus +115
at N.Y ISLANDERS -128 St. Louis +106
New Jersey -114 at PHILADELPHIA -105
at FLORIDA -137 Edmonton +114
at PITTSBURGH -118 Seattle -102
Ottawa -154 at SAN JOSE +128
at MONTREAL -132 Toronto +110
at WASHINGTON -120 Tampa Bay +100
Colorado -205 at NASHVILLE +168
at UTAH -128 N.Y Rangers +106
Vegas -132 at ANAHEIM +110
Dallas -154 at CALGARY +128

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

