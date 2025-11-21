NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 12½ 13½ (40½) at TENNESSEE at DETROIT 9½ 12½ (49½) NY Giants…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|12½
|13½
|(40½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|9½
|12½
|(49½)
|NY Giants
|at BALTIMORE
|14½
|13½
|(44½)
|NY Jets
|at CHICAGO
|1½
|2½
|(45½)
|Pittsburgh
|New England
|5½
|7
|(50½)
|at CINCINNATI
|at KANSAS CITY
|4½
|3½
|(49½)
|Indianapolis
|at GREEN BAY
|6½
|6½
|(41½)
|Minnesota
|at LAS VEGAS
|2½
|3½
|(36½)
|Cleveland
|Jacksonville
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|Philadelphia
|3½
|3½
|(47½)
|at DALLAS
|at NEW ORLEANS
|3½
|1½
|(39½)
|Atlanta
|at LA RAMS
|6½
|6½
|(49½)
|Tampa Bay
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN FRANCISCO
|6½
|7
|(49½)
|Carolina
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at IOWA STATE
|3½
|3½
|(55½)
|Kansas
|Miami (FL)
|16½
|17½
|(48½)
|at VIRGINIA TECH
|at ARMY
|9½
|9½
|(45½)
|Tulsa
|at SMU
|4½
|3½
|(49½)
|Louisville
|at OHIO STATE
|31½
|31½
|(54½)
|Rutgers
|at TEXAS A&M
|55½
|54½
|(59½)
|Samford
|at WAKE FOREST
|18½
|17½
|(50½)
|Delaware
|at OKLAHOMA
|7½
|5½
|(42½)
|Missouri
|at NORTHWESTERN
|4½
|3½
|(41½)
|Minnesota
|at GEORGIA
|45½
|43½
|(53½)
|Charlotte
|Old Dominion
|9½
|10½
|(62½)
|at GEORGIA SOUTHERN
|at ARIZONA
|4½
|6½
|(62½)
|Baylor
|at JAMES MADISON
|12½
|13½
|(43½)
|Washington State
|at TOLEDO
|24½
|28½
|(45½)
|Ball State
|at ALABAMA
|50½
|50½
|(57½)
|Eastern Illinois
|at AUBURN
|31½
|27½
|(50½)
|Mercer
|at WYOMING
|8½
|6½
|(39½)
|Nevada
|at KENNESAW STATE
|5½
|6½
|(55½)
|Missouri State
|Marshall
|3½
|4½
|(56½)
|at APPALACHIAN STATE
|Liberty
|1½
|1½
|(46½)
|at LOUISIANA TECH
|at UTEP
|3½
|3½
|(44½)
|New Mexico State
|UConn
|7½
|7½
|(64½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|6½
|(52½)
|Sam Houston
|South Florida
|19½
|21½
|(68½)
|at UAB
|at IOWA
|15½
|17½
|(42½)
|Michigan State
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|1½
|1½
|(56½)
|Jacksonville State
|at VANDERBILT
|9½
|8½
|(54½)
|Kentucky
|Duke
|7½
|6½
|(51½)
|at NORTH CAROLINA
|at TEXAS
|9½
|8½
|(57½)
|Arkansas
|at SOUTH ALABAMA
|2½
|1½
|(53½)
|Southern Miss
|at OREGON
|7½
|10½
|(59½)
|USC
|at NOTRE DAME
|35½
|36½
|(50½)
|Syracuse
|East Carolina
|4½
|2½
|(62½)
|at UTSA
|Tulane
|7½
|9½
|(54½)
|at TEMPLE
|Michigan
|10½
|13½
|(46½)
|at MARYLAND
|at TROY
|11½
|9½
|(51½)
|Georgia State
|at HOUSTON
|2½
|1½
|(55½)
|TCU
|at UTAH
|17½
|17½
|(51½)
|Kansas State
|at UCF
|14½
|13½
|(47½)
|Oklahoma State
|at SOUTH CAROLINA
|24½
|23½
|(50½)
|Coastal Carolina
|at CLEMSON
|41½
|41½
|(54½)
|Furman
|at TEXAS STATE
|18½
|20½
|(58½)
|UL Monroe
|at BOISE STATE
|16½
|16½
|(45½)
|Colorado State
|New Mexico
|1½
|3½
|(53½)
|at AIR FORCE
|at GEORGIA TECH
|2½
|2½
|(60½)
|Pittsburgh
|at PENN STATE
|10½
|7½
|(44½)
|Nebraska
|Tennessee
|3½
|3½
|(57½)
|at FLORIDA
|North Texas
|17½
|17½
|(56½)
|at RICE
|Cal
|5½
|3½
|(47½)
|at STANFORD
|Illinois
|8½
|8½
|(42½)
|at WISCONSIN
|at LSU
|22½
|22½
|(50½)
|Western Kentucky
|BYU
|2½
|2½
|(55½)
|at CINCINNATI
|Arizona State
|9½
|7½
|(46½)
|at COLORADO
|at FRESNO STATE
|2½
|2½
|(50½)
|Utah State
|Washington
|10½
|10½
|(51½)
|at UCLA
|at SAN DIEGO STATE
|10½
|11½
|(50½)
|San Jose State
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|LA Clippers
|1½
|(228½)
|at CHARLOTTE
|New York
|1½
|(229½)
|at ORLANDO
|Atlanta
|8
|(231½)
|at NEW ORLEANS
|Detroit
|8½
|(224½)
|at MILWAUKEE
|at CHICAGO
|11½
|(244½)
|Washington
|at DALLAS
|2½
|(226½)
|Memphis
|at DENVER
|13½
|(236½)
|Sacramento
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at GEORGETOWN
|22½
|Wagner
|at NAVY
|13½
|NJIT
|Fairfield
|1½
|at LE MOYNE
|Harvard
|4
|at BOSTON UNIVERSITY
|at DAYTON
|28½
|North Carolina Central
|at ILLINOIS
|33½
|LIU
|at KENT STATE
|13½
|Cleveland State
|at SAINT PETER’S
|7½
|UMass-Lowell
|at MARQUETTE
|22½
|Central Michigan
|at OKLAHOMA STATE
|24½
|Nicholls State
|at EASTERN KENTUCKY
|3½
|Mercer
|at CSU BAKERSFIELD
|24½
|Mississippi Valley State
|Providence
|4½
|at PENN STATE
|at DUQUESNE
|7½
|Northeastern
|at MISSOURI STATE
|1½
|UT Rio Grande Valley
|at UIC
|8½
|Southern Indiana
|at UT MARTIN
|8½
|Prairie View A&M
|at NEVADA
|5½
|UCSB
|at LIPSCOMB
|2½
|Western Carolina
|at ST. THOMAS
|10½
|CSU Fullerton
|San Francisco
|2½
|at MINNESOTA
|at WICHITA STATE
|10½
|Milwaukee
|at RICHMOND
|20½
|Gardner-Webb
|at MOREHEAD STATE
|5½
|UL Monroe
|at HIGH POINT
|11½
|Incarnate Word
|at INDIANA STATE
|8½
|Ball State
|VMI
|3½
|at STETSON
|at COASTAL CAROLINA
|2
|North Dakota
|at VCU
|32½
|Coppin State
|Northern Colorado
|4½
|at PORTLAND
|Southern Miss
|5½
|at NORTH FLORIDA
|at WEBER STATE
|1½
|UT Arlington
|Northern Iowa
|1½
|at UC IRVINE
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-138
|Columbus
|+115
|at N.Y ISLANDERS
|-128
|St. Louis
|+106
|New Jersey
|-114
|at PHILADELPHIA
|-105
|at FLORIDA
|-137
|Edmonton
|+114
|at PITTSBURGH
|-118
|Seattle
|-102
|Ottawa
|-154
|at SAN JOSE
|+128
|at MONTREAL
|-132
|Toronto
|+110
|at WASHINGTON
|-120
|Tampa Bay
|+100
|Colorado
|-205
|at NASHVILLE
|+168
|at UTAH
|-128
|N.Y Rangers
|+106
|Vegas
|-132
|at ANAHEIM
|+110
|Dallas
|-154
|at CALGARY
|+128
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.