Sports Betting Line

The Associated Press

November 20, 2025, 11:41 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (43½) at HOUSTON

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle 12½ 13½ (40½) at TENNESSEE
at GREEN BAY (41½) Minnesota
New England (50½) at CINCINNATI
at KANSAS CITY (49½) Indianapolis
at DETROIT 10½ (49½) NY Giants
at BALTIMORE 14½ 13½ (44½) NY Jets
at CHICAGO (44½) Pittsburgh
Jacksonville (47½) at ARIZONA
at LAS VEGAS (36½) Cleveland
Philadelphia (47½) at DALLAS
at NEW ORLEANS (39½) Atlanta
at LA RAMS (49½) Tampa Bay

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SAN FRANCISCO 7 (48½) Carolina

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARKANSAS STATE (53½) Louisiana

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (60½) at NC STATE
at UNLV (64½) Hawaii

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at IOWA STATE (55½) Kansas
at WAKE FOREST 18½ 17½ (51½) Delaware
at OHIO STATE 31½ 31½ (55½) Rutgers
at SMU (53½) Louisville
at NORTHWESTERN (40½) Minnesota
at TEXAS A&M 55½ 54½ (59½) Samford
Miami (FL) 16½ 17½ (48½) at VIRGINIA TECH
at OKLAHOMA (41½) Missouri
at ARMY (46½) Tulsa
at GEORGIA 45½ 43½ (53½) Charlotte
Old Dominion 12½ (62½) at GEORGIA SOUTHERN
at ARIZONA (62½) Baylor
at JAMES MADISON 12½ 13½ (42½) Washington State
at KENNESAW STATE (56½) Missouri State
at AUBURN 31½ 27½ (51½) Mercer
at ALABAMA 50½ 50½ (57½) Eastern Illinois
at WYOMING (40½) Nevada
at TOLEDO 24½ 28½ (47½) Ball State
Marshall (54½) at APPALACHIAN STATE
Liberty (44½) at LOUISIANA TECH
UConn (65½) at FLORIDA ATLANTIC
at UTEP (44½) New Mexico State
at MIDDLE TENNESSEE (54½) Sam Houston
South Florida 19½ 21½ (69½) at UAB
at VANDERBILT (52½) Kentucky
at NOTRE DAME 35½ 35½ (50½) Syracuse
at TEXAS (57½) Arkansas
Duke (51½) at NORTH CAROLINA
at OREGON (59½) USC
at IOWA 15½ 16½ (42½) Michigan State
East Carolina (62½) at UTSA
Jacksonville State (55½) at FLORIDA INTERNATIONAL
Southern Miss (54½) at SOUTH ALABAMA
Tulane (56½) at TEMPLE
at TROY 11½ 10½ (52½) Georgia State
at UCF 14½ 13½ (48½) Oklahoma State
at HOUSTON (54½) TCU
at UTAH 17½ 17½ (51½) Kansas State
Michigan 10½ 13½ (45½) at MARYLAND
at SOUTH CAROLINA 24½ 23½ (50½) Coastal Carolina
at CLEMSON 41½ 41½ (54½) Furman
at TEXAS STATE 18½ 18½ (57½) UL Monroe
at BOISE STATE 16½ 16½ (44½) Colorado State
at PENN STATE 10½ (44½) Nebraska
New Mexico (55½) at AIR FORCE
at GEORGIA TECH (61½) Pittsburgh
Illinois (40½) at WISCONSIN
Tennessee (57½) at FLORIDA
North Texas 17½ 18½ (55½) at RICE
Cal (46½) at STANFORD
at LSU 22½ 21½ (48½) Western Kentucky
BYU (54½) at CINCINNATI
Arizona State (48½) at COLORADO
at SAN DIEGO STATE 10½ 12½ (49½) San Jose State
Washington 10½ 10½ (51½) at UCLA
at FRESNO STATE (50½) Utah State

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO (218½) LA Clippers
at MEMPHIS (234½) Sacramento
at SAN ANTONIO 1 (232½) Atlanta
Philadelphia (224½) at MILWAUKEE

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at INCARNATE WORD Southern Indiana
at HIGH POINT UIC
at MARSHALL 19½ UAPB
at PURDUE 15½ Memphis
at INDIANA 34½ Lindenwood
at SAINT BONAVENTURE 12½ Robert Morris
at STONY BROOK Brown
at IOWA 32½ Chicago State
at NEBRASKA New Mexico
at CORNELL Colgate
at CENTRAL MICHIGAN Northern Kentucky
Pittsburgh at UCF
at VANDERBILT 35½ Texas Southern
at FORDHAM LIU
at QUEENS UNC Greensboro
at MIAMI (FL) 20½ Elon
at FLORIDA ATLANTIC Pacific
at ST. JOHN’S 30½ Bucknell
at TENNESSEE 31½ Tennessee State
at MIAMI (OH) 15½ Mercyhurst
at PRINCETON Northeastern
at MISSOURI 26½ South Dakota
at OHIO STATE 27½ Western Michigan
at OKLAHOMA 24½ Oral Roberts
at RICE Tarleton State
at NORTH TEXAS 14½ Central Arkansas
at TEXAS TECH 10½ Wake Forest
at HOUSTON 40½ Rider
at UTAH 12½ Cal Poly
Mississippi State at KANSAS STATE
at UNLV Saint Joseph’s (PA)
at USC 18½ Troy
at HAWAII Arizona State

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -152 New Jersey +126
at PHILADELPHIA -125 St. Louis +104
at DETROIT -137 N.Y Islanders +114
at MONTREAL -137 Washington +114
Columbus -114 at TORONTO -105
at TAMPA BAY -162 Edmonton +134
at CHICAGO OFF Seattle OFF
Vegas -114 at UTAH -105
at COLORADO -210 N.Y Rangers +172
Los Angeles -176 at SAN JOSE +146
Dallas -150 at VANCOUVER +125
Ottawa -126 at ANAHEIM +105

