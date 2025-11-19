NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Buffalo 2½ 5½ (43½) at HOUSTON Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|2½
|5½
|(43½)
|at HOUSTON
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|4½
|3½
|(49½)
|Indianapolis
|at GREEN BAY
|6½
|6½
|(41½)
|Minnesota
|New England
|5½
|7
|(50½)
|at CINCINNATI
|Seattle
|12½
|13½
|(40½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|9½
|10½
|(49½)
|NY Giants
|at BALTIMORE
|14½
|13½
|(44½)
|NY Jets
|at CHICAGO
|1½
|2½
|(44½)
|Pittsburgh
|Jacksonville
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at LAS VEGAS
|2½
|3½
|(36½)
|Cleveland
|Philadelphia
|3½
|3½
|(47½)
|at DALLAS
|at NEW ORLEANS
|3½
|1½
|(39½)
|Atlanta
|at LA RAMS
|6½
|6½
|(49½)
|Tampa Bay
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN FRANCISCO
|6½
|7
|(48½)
|Carolina
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARKANSAS STATE
|3½
|2½
|(54½)
|Louisiana
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Florida State
|3½
|4½
|(61½)
|at NC STATE
|at UNLV
|2½
|2½
|(64½)
|Hawaii
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TEXAS A&M
|55½
|54½
|(OFF)
|Samford
|at WAKE FOREST
|18½
|17½
|(52½)
|Delaware
|at SMU
|4½
|2½
|(53½)
|Louisville
|at IOWA STATE
|3½
|4½
|(55½)
|Kansas
|at NORTHWESTERN
|4½
|3½
|(40½)
|Minnesota
|at OKLAHOMA
|7½
|7½
|(41½)
|Missouri
|Miami (FL)
|16½
|17½
|(48½)
|at VIRGINIA TECH
|at OHIO STATE
|31½
|31½
|(54½)
|Rutgers
|at ARMY
|9½
|9½
|(45½)
|Tulsa
|at GEORGIA
|45½
|43½
|(53½)
|Charlotte
|Old Dominion
|9½
|12½
|(62½)
|at GEORGIA SOUTHERN
|at JAMES MADISON
|12½
|13½
|(42½)
|Washington State
|at ARIZONA
|4½
|6½
|(62½)
|Baylor
|at KENNESAW STATE
|5½
|6½
|(56½)
|Missouri State
|at AUBURN
|31½
|27½
|(51½)
|Mercer
|at WYOMING
|8½
|6½
|(40½)
|Nevada
|at TOLEDO
|24½
|27½
|(47½)
|Ball State
|Marshall
|3½
|4½
|(54½)
|at APPALACHIAN STATE
|Liberty
|1½
|1½
|(44½)
|at LOUISIANA TECH
|at UTEP
|3½
|3½
|(44½)
|New Mexico State
|UConn
|7½
|7½
|(65½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|6½
|(54½)
|Sam Houston
|South Florida
|19½
|21½
|(69½)
|at UAB
|at VANDERBILT
|9½
|9½
|(52½)
|Kentucky
|at NOTRE DAME
|35½
|35½
|(50½)
|Syracuse
|at TEXAS
|9½
|8½
|(57½)
|Arkansas
|Duke
|7½
|6½
|(51½)
|at NORTH CAROLINA
|at OREGON
|7½
|9½
|(59½)
|USC
|at IOWA
|15½
|16½
|(42½)
|Michigan State
|East Carolina
|4½
|2½
|(62½)
|at UTSA
|Jacksonville State
|1½
|1½
|(55½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|Southern Miss
|2½
|2½
|(54½)
|at SOUTH ALABAMA
|Tulane
|7½
|7½
|(56½)
|at TEMPLE
|at HOUSTON
|2½
|1½
|(54½)
|TCU
|at UCF
|14½
|14½
|(48½)
|Oklahoma State
|at TROY
|11½
|11½
|(51½)
|Georgia State
|Michigan
|10½
|13½
|(45½)
|at MARYLAND
|at UTAH
|17½
|17½
|(51½)
|Kansas State
|at SOUTH CAROLINA
|24½
|23½
|(50½)
|Coastal Carolina
|at TEXAS STATE
|18½
|18½
|(57½)
|UL Monroe
|at GEORGIA TECH
|2½
|2½
|(61½)
|Pittsburgh
|at BOISE STATE
|16½
|16½
|(44½)
|Colorado State
|New Mexico
|1½
|3½
|(55½)
|at AIR FORCE
|at PENN STATE
|10½
|8½
|(44½)
|Nebraska
|Tennessee
|3½
|3½
|(57½)
|at FLORIDA
|North Texas
|17½
|18½
|(55½)
|at RICE
|Cal
|5½
|3½
|(46½)
|at STANFORD
|Illinois
|8½
|7½
|(40½)
|at WISCONSIN
|at LSU
|22½
|21½
|(48½)
|Western Kentucky
|BYU
|2½
|2½
|(54½)
|at CINCINNATI
|Arizona State
|9½
|6½
|(48½)
|at COLORADO
|Washington
|10½
|10½
|(51½)
|at UCLA
|at FRESNO STATE
|2½
|2½
|(50½)
|Utah State
|at SAN DIEGO STATE
|10½
|12½
|(49½)
|San Jose State
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|5½
|(218½)
|LA Clippers
|at MEMPHIS
|3
|(234½)
|Sacramento
|at SAN ANTONIO
|1
|(230½)
|Atlanta
|Philadelphia
|2
|(227½)
|at MILWAUKEE
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at INCARNATE WORD
|7½
|Southern Indiana
|at HIGH POINT
|8½
|UIC
|at PURDUE
|16½
|Memphis
|at INDIANA
|35
|Lindenwood
|at SAINT BONAVENTURE
|10½
|Robert Morris
|at STONY BROOK
|5½
|Brown
|at MIAMI (OH)
|15½
|Mercyhurst
|at IOWA
|32½
|Chicago State
|at NEBRASKA
|7½
|New Mexico
|at CORNELL
|4½
|Colgate
|at MARSHALL
|19½
|UAPB
|at UCF
|½
|Pittsburgh
|at VANDERBILT
|35½
|Texas Southern
|at FORDHAM
|3½
|LIU
|at QUEENS
|6
|UNC Greensboro
|at MIAMI (FL)
|20½
|Elon
|at FLORIDA ATLANTIC
|8½
|Pacific
|at CENTRAL MICHIGAN
|5
|Northern Kentucky
|at ST. JOHN’S
|31½
|Bucknell
|at PRINCETON
|2½
|Northeastern
|at TENNESSEE
|31½
|Tennessee State
|at MISSOURI
|28½
|South Dakota
|at OHIO STATE
|27½
|Western Michigan
|at OKLAHOMA
|24½
|Oral Roberts
|at RICE
|2½
|Tarleton State
|at NORTH TEXAS
|16½
|Central Arkansas
|at TEXAS TECH
|8½
|Wake Forest
|at UTAH
|12½
|Cal Poly
|at HOUSTON
|38½
|Rider
|Mississippi State
|2½
|at KANSAS STATE
|at USC
|18½
|Troy
|at UNLV
|8½
|Saint Joseph’s (PA)
|at HAWAII
|1½
|Arizona State
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at FLORIDA
|-152
|New Jersey
|+126
|at PHILADELPHIA
|-128
|St. Louis
|+106
|at DETROIT
|-138
|N.Y Islanders
|+116
|at MONTREAL
|-126
|Washington
|+105
|Columbus
|OFF
|at TORONTO
|OFF
|at TAMPA BAY
|-152
|Edmonton
|+126
|at CHICAGO
|OFF
|Seattle
|OFF
|Vegas
|-113
|at UTAH
|-106
|at COLORADO
|-210
|N.Y Rangers
|+172
|Los Angeles
|-170
|at SAN JOSE
|+140
|Dallas
|-156
|at VANCOUVER
|+130
|Ottawa
|-128
|at ANAHEIM
|+106
