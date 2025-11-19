Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 19, 2025, 11:26 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (43½) at HOUSTON

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY (49½) Indianapolis
at GREEN BAY (41½) Minnesota
New England 7 (50½) at CINCINNATI
Seattle 12½ 13½ (40½) at TENNESSEE
at DETROIT 10½ (49½) NY Giants
at BALTIMORE 14½ 13½ (44½) NY Jets
at CHICAGO (44½) Pittsburgh
Jacksonville (47½) at ARIZONA
at LAS VEGAS (36½) Cleveland
Philadelphia (47½) at DALLAS
at NEW ORLEANS (39½) Atlanta
at LA RAMS (49½) Tampa Bay

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SAN FRANCISCO 7 (48½) Carolina

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARKANSAS STATE (54½) Louisiana

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (61½) at NC STATE
at UNLV (64½) Hawaii

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TEXAS A&M 55½ 54½ (OFF) Samford
at WAKE FOREST 18½ 17½ (52½) Delaware
at SMU (53½) Louisville
at IOWA STATE (55½) Kansas
at NORTHWESTERN (40½) Minnesota
at OKLAHOMA (41½) Missouri
Miami (FL) 16½ 17½ (48½) at VIRGINIA TECH
at OHIO STATE 31½ 31½ (54½) Rutgers
at ARMY (45½) Tulsa
at GEORGIA 45½ 43½ (53½) Charlotte
Old Dominion 12½ (62½) at GEORGIA SOUTHERN
at JAMES MADISON 12½ 13½ (42½) Washington State
at ARIZONA (62½) Baylor
at KENNESAW STATE (56½) Missouri State
at AUBURN 31½ 27½ (51½) Mercer
at WYOMING (40½) Nevada
at TOLEDO 24½ 27½ (47½) Ball State
Marshall (54½) at APPALACHIAN STATE
Liberty (44½) at LOUISIANA TECH
at UTEP (44½) New Mexico State
UConn (65½) at FLORIDA ATLANTIC
at MIDDLE TENNESSEE (54½) Sam Houston
South Florida 19½ 21½ (69½) at UAB
at VANDERBILT (52½) Kentucky
at NOTRE DAME 35½ 35½ (50½) Syracuse
at TEXAS (57½) Arkansas
Duke (51½) at NORTH CAROLINA
at OREGON (59½) USC
at IOWA 15½ 16½ (42½) Michigan State
East Carolina (62½) at UTSA
Jacksonville State (55½) at FLORIDA INTERNATIONAL
Southern Miss (54½) at SOUTH ALABAMA
Tulane (56½) at TEMPLE
at HOUSTON (54½) TCU
at UCF 14½ 14½ (48½) Oklahoma State
at TROY 11½ 11½ (51½) Georgia State
Michigan 10½ 13½ (45½) at MARYLAND
at UTAH 17½ 17½ (51½) Kansas State
at SOUTH CAROLINA 24½ 23½ (50½) Coastal Carolina
at TEXAS STATE 18½ 18½ (57½) UL Monroe
at GEORGIA TECH (61½) Pittsburgh
at BOISE STATE 16½ 16½ (44½) Colorado State
New Mexico (55½) at AIR FORCE
at PENN STATE 10½ (44½) Nebraska
Tennessee (57½) at FLORIDA
North Texas 17½ 18½ (55½) at RICE
Cal (46½) at STANFORD
Illinois (40½) at WISCONSIN
at LSU 22½ 21½ (48½) Western Kentucky
BYU (54½) at CINCINNATI
Arizona State (48½) at COLORADO
Washington 10½ 10½ (51½) at UCLA
at FRESNO STATE (50½) Utah State
at SAN DIEGO STATE 10½ 12½ (49½) San Jose State

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO (218½) LA Clippers
at MEMPHIS 3 (234½) Sacramento
at SAN ANTONIO 1 (230½) Atlanta
Philadelphia 2 (227½) at MILWAUKEE

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at INCARNATE WORD Southern Indiana
at HIGH POINT UIC
at PURDUE 16½ Memphis
at INDIANA 35 Lindenwood
at SAINT BONAVENTURE 10½ Robert Morris
at STONY BROOK Brown
at MIAMI (OH) 15½ Mercyhurst
at IOWA 32½ Chicago State
at NEBRASKA New Mexico
at CORNELL Colgate
at MARSHALL 19½ UAPB
at UCF ½ Pittsburgh
at VANDERBILT 35½ Texas Southern
at FORDHAM LIU
at QUEENS 6 UNC Greensboro
at MIAMI (FL) 20½ Elon
at FLORIDA ATLANTIC Pacific
at CENTRAL MICHIGAN 5 Northern Kentucky
at ST. JOHN’S 31½ Bucknell
at PRINCETON Northeastern
at TENNESSEE 31½ Tennessee State
at MISSOURI 28½ South Dakota
at OHIO STATE 27½ Western Michigan
at OKLAHOMA 24½ Oral Roberts
at RICE Tarleton State
at NORTH TEXAS 16½ Central Arkansas
at TEXAS TECH Wake Forest
at UTAH 12½ Cal Poly
at HOUSTON 38½ Rider
Mississippi State at KANSAS STATE
at USC 18½ Troy
at UNLV Saint Joseph’s (PA)
at HAWAII Arizona State

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -152 New Jersey +126
at PHILADELPHIA -128 St. Louis +106
at DETROIT -138 N.Y Islanders +116
at MONTREAL -126 Washington +105
Columbus OFF at TORONTO OFF
at TAMPA BAY -152 Edmonton +126
at CHICAGO OFF Seattle OFF
Vegas -113 at UTAH -106
at COLORADO -210 N.Y Rangers +172
Los Angeles -170 at SAN JOSE +140
Dallas -156 at VANCOUVER +130
Ottawa -128 at ANAHEIM +106

