NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at MIAMI 2½ 2½ (47½) Washington at BUFFALO 6½ 5½ (46½) Tampa Bay…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(47½)
|Washington
|at BUFFALO
|6½
|5½
|(46½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|3
|(43½)
|at JACKSONVILLE
|at MINNESOTA
|2½
|2½
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|6½
|7½
|(43½)
|at NY GIANTS
|at ATLANTA
|3½
|3½
|(41½)
|Carolina
|at PITTSBURGH
|5½
|5½
|(49½)
|Cincinnati
|Houston
|8½
|5½
|(37½)
|at TENNESSEE
|at LA RAMS
|2½
|3
|(48½)
|Seattle
|San Francisco
|1½
|3
|(48½)
|at ARIZONA
|Baltimore
|8½
|7½
|(38½)
|at CLEVELAND
|Kansas City
|3
|3½
|(44½)
|at DENVER
|at PHILADELPHIA
|1½
|2½
|(46½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|3½
|3½
|(50½)
|at LAS VEGAS
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TEXAS A&M
|16½
|17½
|(49½)
|South Carolina
|at INDIANA
|29½
|29½
|(43½)
|Wisconsin
|South Florida
|8½
|10½
|(63½)
|at NAVY
|at CINCINNATI
|4½
|6½
|(56½)
|Arizona
|Eastern Michigan
|3½
|2½
|(48½)
|at BALL STATE
|UTSA
|15½
|17½
|(58½)
|at CHARLOTTE
|Notre Dame
|11½
|12½
|(53½)
|at PITTSBURGH
|at UCONN
|10½
|7½
|(64½)
|Air Force
|Kansas State
|19½
|19½
|(50½)
|at OKLAHOMA STATE
|Michigan
|9½
|10½
|(41½)
|at NORTHWESTERN
|at LSU
|6½
|4½
|(56½)
|Arkansas
|at ARIZONA STATE
|10½
|11½
|(47½)
|West Virginia
|Oregon State
|1½
|1½
|(50½)
|at TULSA
|at KENTUCKY
|24½
|21½
|(52½)
|Tennessee Tech
|Marshall
|5½
|7½
|(62½)
|at GEORGIA STATE
|North Texas
|17½
|18½
|(68½)
|at UAB
|at MISSOURI STATE
|4½
|5½
|(48½)
|UTEP
|at NEW MEXICO
|12½
|14½
|(53½)
|Colorado State
|at WESTERN KENTUCKY
|13½
|13½
|(54½)
|Middle Tennessee
|at TEXAS TECH
|24½
|23½
|(47½)
|UCF
|at USC
|5½
|6½
|(48½)
|Iowa
|at ALABAMA
|12½
|5½
|(45½)
|Oklahoma
|South Alabama
|3½
|4½
|(49½)
|at UL MONROE
|at ILLINOIS
|14½
|15½
|(51½)
|Maryland
|at DUKE
|5½
|3½
|(58½)
|Virginia
|Penn State
|7½
|7½
|(49½)
|at MICHIGAN STATE
|Georgia Tech
|16½
|16½
|(60½)
|at BOSTON COLLEGE
|at SOUTHERN MISS
|6½
|3½
|(65½)
|Texas State
|San Jose State
|9½
|9½
|(48½)
|at NEVADA
|at JAMES MADISON
|19½
|20½
|(52½)
|Appalachian State
|at MIAMI (FL)
|14½
|14½
|(55½)
|NC State
|at EAST CAROLINA
|1½
|3½
|(58½)
|Memphis
|at TULANE
|16½
|17½
|(62½)
|Florida Atlantic
|at TENNESSEE
|38½
|40½
|(61½)
|New Mexico State
|at WAKE FOREST
|6½
|5½
|(38½)
|North Carolina
|Liberty
|2½
|2½
|(51½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at GEORGIA SOUTHERN
|2½
|3½
|(60½)
|Coastal Carolina
|Utah
|6½
|8½
|(60½)
|at BAYLOR
|at WASHINGTON
|15½
|16½
|(51½)
|Purdue
|at UNLV
|5½
|6½
|(68½)
|Utah State
|Delaware
|8½
|10½
|(55½)
|at SAM HOUSTON
|at OLE MISS
|12½
|11½
|(54½)
|Florida
|at FLORIDA STATE
|10½
|13½
|(54½)
|Virginia Tech
|at OHIO STATE
|30½
|31½
|(47½)
|UCLA
|at GEORGIA
|2½
|6½
|(49½)
|Texas
|at MISSOURI
|6½
|6½
|(51½)
|Mississippi State
|Kennesaw State
|2½
|3½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at WASHINGTON STATE
|6½
|8½
|(43½)
|Louisiana Tech
|at BYU
|5½
|3½
|(51½)
|TCU
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|1½
|(41½)
|Boise State
|at FRESNO STATE
|5½
|3½
|(40½)
|Wyoming
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|10½
|(237½)
|Memphis
|Toronto
|6½
|(232½)
|at INDIANA
|at CHARLOTTE
|OFF
|(OFF)
|Oklahoma City
|at MINNESOTA
|OFF
|(OFF)
|Denver
|at MILWAUKEE
|OFF
|(OFF)
|LA Lakers
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at SOUTH ALABAMA
|18½
|Coppin State
|at LOUISVILLE
|30½
|Ohio
|at VIRGINIA
|19½
|Marshall
|Clemson
|1½
|at GEORGETOWN
|at NEW HAVEN
|1½
|Delaware State
|at KENT STATE
|9½
|Cleveland State
|at YALE
|18½
|Stony Brook
|at PENN STATE
|8½
|La Salle
|at TOLEDO
|9½
|Detroit Mercy
|at TEXAS
|29½
|UMKC
|at BOSTON UNIVERSITY
|4½
|Merrimack
|at FGCU
|1½
|Chattanooga
|at VMI
|1½
|Jacksonville
|at NORTHEASTERN
|1
|Vermont
|at UNC GREENSBORO
|1½
|Austin Peay
|at MARQUETTE
|6½
|Maryland
|at KANSAS
|23½
|Princeton
|Miami (OH)
|9½
|at AIR FORCE
|at DENVER
|3½
|UTSA
|at SMU
|6½
|Butler
|at TEMPLE
|3½
|Boston College
|Harvard
|6½
|at ARMY
|at WINTHROP
|3½
|Mercer
|Wofford
|2½
|at BELLARMINE
|Loyola (MD)
|2½
|at STONEHILL
|UIC
|10½
|at CHICAGO STATE
|at GEORGE MASON
|22½
|New Hampshire
|East Tennessee State
|1½
|at NORTH ALABAMA
|at VANDERBILT
|41½
|UAPB
|at LONGWOOD
|13½
|Binghamton
|St. Thomas
|2½
|at SOUTHEAST MISSOURI STATE
|at MISSISSIPPI STATE
|25½
|SE Louisiana
|at QUEENS
|5½
|Sacred Heart
|at RADFORD
|6½
|Wright State
|at SYRACUSE
|14½
|Drexel
|at MERCYHURST
|6½
|Morgan State
|at UTAH STATE
|16½
|UTEP
|at UCSD
|8½
|Idaho
|at SAINT BONAVENTURE
|9½
|Youngstown State
|at BOISE STATE
|16½
|Montana State
|at TEXAS STATE
|6½
|Texas Southern
|at UC RIVERSIDE
|5½
|North Dakota
|Pacific
|7½
|at CSU FULLERTON
|at MURRAY STATE
|14½
|Nicholls State
|at ST. JOHN’S
|29½
|William & Mary
|at DAVIDSON
|4½
|Bowling Green
|at UT ARLINGTON
|2½
|Missouri State
|at GEORGE WASHINGTON
|15½
|Old Dominion
|at UNC WILMINGTON
|13½
|South Carolina Upstate
|at NEBRASKA
|1½
|Oklahoma
|James Madison
|1½
|at LIU
|at UCONN
|5½
|BYU
|at LOUISIANA TECH
|8½
|Jackson State
|at SANTA CLARA
|6½
|Nevada
|at DAYTON
|17½
|Bethune-Cookman
|at ELON
|9½
|Gardner-Webb
|at VILLANOVA
|10½
|Duquesne
|at OMAHA
|8½
|Southern Utah
|at SAINT LOUIS
|7½
|Grand Canyon
|at UTAH
|12½
|Sam Houston
|Northern Colorado
|1
|at PEPPERDINE
|at MINNESOTA
|24½
|Green Bay
|New Mexico
|3½
|at NEW MEXICO STATE
|at WYOMING
|8½
|Portland
|at UC IRVINE
|8½
|Weber State
|Utah Valley
|2½
|at FRESNO STATE
|at SEATTLE U
|7½
|Idaho State
|at SAN FRANCISCO
|8½
|Bradley
|at HAWAII
|15½
|Utah Tech
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at FLORIDA
|-134
|Tampa Bay
|+112
|at MINNESOTA
|-132
|Anaheim
|+110
|at OTTAWA
|-115
|Los Angeles
|-104
|New York
|OFF
|at COLUMBUS
|OFF
|Toronto
|-132
|at CHICAGO
|+110
|at DETROIT
|-178
|Buffalo
|+146
|at MONTREAL
|-154
|Boston
|+128
|at WASHINGTON
|-142
|New Jersey
|+118
|at CAROLINA
|-115
|Edmonton
|-104
|Vegas
|-144
|at ST. LOUIS
|+120
|at DALLAS
|-210
|Philadelphia
|+176
|Winnipeg
|-132
|at CALGARY
|+110
|at SEATTLE
|-154
|San Jose
|+128
