Sports Betting Line

The Associated Press

November 14, 2025, 11:55 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (47½) Washington
at BUFFALO (46½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (43½) at JACKSONVILLE
at MINNESOTA (47½) Chicago
Green Bay (43½) at NY GIANTS
at ATLANTA (41½) Carolina
at PITTSBURGH (49½) Cincinnati
Houston (37½) at TENNESSEE
at LA RAMS 3 (48½) Seattle
San Francisco 3 (48½) at ARIZONA
Baltimore (38½) at CLEVELAND
Kansas City 3 (44½) at DENVER
at PHILADELPHIA (46½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (50½) at LAS VEGAS

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TEXAS A&M 16½ 17½ (49½) South Carolina
at INDIANA 29½ 29½ (43½) Wisconsin
South Florida 10½ (63½) at NAVY
at CINCINNATI (56½) Arizona
Eastern Michigan (48½) at BALL STATE
UTSA 15½ 17½ (58½) at CHARLOTTE
Notre Dame 11½ 12½ (53½) at PITTSBURGH
at UCONN 10½ (64½) Air Force
Kansas State 19½ 19½ (50½) at OKLAHOMA STATE
Michigan 10½ (41½) at NORTHWESTERN
at LSU (56½) Arkansas
at ARIZONA STATE 10½ 11½ (47½) West Virginia
Oregon State (50½) at TULSA
at KENTUCKY 24½ 21½ (52½) Tennessee Tech
Marshall (62½) at GEORGIA STATE
North Texas 17½ 18½ (68½) at UAB
at MISSOURI STATE (48½) UTEP
at NEW MEXICO 12½ 14½ (53½) Colorado State
at WESTERN KENTUCKY 13½ 13½ (54½) Middle Tennessee
at TEXAS TECH 24½ 23½ (47½) UCF
at USC (48½) Iowa
at ALABAMA 12½ (45½) Oklahoma
South Alabama (49½) at UL MONROE
at ILLINOIS 14½ 15½ (51½) Maryland
at DUKE (58½) Virginia
Penn State (49½) at MICHIGAN STATE
Georgia Tech 16½ 16½ (60½) at BOSTON COLLEGE
at SOUTHERN MISS (65½) Texas State
San Jose State (48½) at NEVADA
at JAMES MADISON 19½ 20½ (52½) Appalachian State
at MIAMI (FL) 14½ 14½ (55½) NC State
at EAST CAROLINA (58½) Memphis
at TULANE 16½ 17½ (62½) Florida Atlantic
at TENNESSEE 38½ 40½ (61½) New Mexico State
at WAKE FOREST (38½) North Carolina
Liberty (51½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at GEORGIA SOUTHERN (60½) Coastal Carolina
Utah (60½) at BAYLOR
at WASHINGTON 15½ 16½ (51½) Purdue
at UNLV (68½) Utah State
Delaware 10½ (55½) at SAM HOUSTON
at OLE MISS 12½ 11½ (54½) Florida
at FLORIDA STATE 10½ 13½ (54½) Virginia Tech
at OHIO STATE 30½ 31½ (47½) UCLA
at GEORGIA (49½) Texas
at MISSOURI (51½) Mississippi State
Kennesaw State (55½) at JACKSONVILLE STATE
at WASHINGTON STATE (43½) Louisiana Tech
at BYU (51½) TCU
at SAN DIEGO STATE (41½) Boise State
at FRESNO STATE (40½) Wyoming

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND 10½ (237½) Memphis
Toronto (232½) at INDIANA
at CHARLOTTE OFF (OFF) Oklahoma City
at MINNESOTA OFF (OFF) Denver
at MILWAUKEE OFF (OFF) LA Lakers

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at SOUTH ALABAMA 18½ Coppin State
at LOUISVILLE 30½ Ohio
at VIRGINIA 19½ Marshall
Clemson at GEORGETOWN
at NEW HAVEN Delaware State
at KENT STATE Cleveland State
at YALE 18½ Stony Brook
at PENN STATE La Salle
at TOLEDO Detroit Mercy
at TEXAS 29½ UMKC
at BOSTON UNIVERSITY Merrimack
at FGCU Chattanooga
at VMI Jacksonville
at NORTHEASTERN 1 Vermont
at UNC GREENSBORO Austin Peay
at MARQUETTE Maryland
at KANSAS 23½ Princeton
Miami (OH) at AIR FORCE
at DENVER UTSA
at SMU Butler
at TEMPLE Boston College
Harvard at ARMY
at WINTHROP Mercer
Wofford at BELLARMINE
Loyola (MD) at STONEHILL
UIC 10½ at CHICAGO STATE
at GEORGE MASON 22½ New Hampshire
East Tennessee State at NORTH ALABAMA
at VANDERBILT 41½ UAPB
at LONGWOOD 13½ Binghamton
St. Thomas at SOUTHEAST MISSOURI STATE
at MISSISSIPPI STATE 25½ SE Louisiana
at QUEENS Sacred Heart
at RADFORD Wright State
at SYRACUSE 14½ Drexel
at MERCYHURST Morgan State
at UTAH STATE 16½ UTEP
at UCSD Idaho
at SAINT BONAVENTURE Youngstown State
at BOISE STATE 16½ Montana State
at TEXAS STATE Texas Southern
at UC RIVERSIDE North Dakota
Pacific at CSU FULLERTON
at MURRAY STATE 14½ Nicholls State
at ST. JOHN’S 29½ William & Mary
at DAVIDSON Bowling Green
at UT ARLINGTON Missouri State
at GEORGE WASHINGTON 15½ Old Dominion
at UNC WILMINGTON 13½ South Carolina Upstate
at NEBRASKA Oklahoma
James Madison at LIU
at UCONN BYU
at LOUISIANA TECH Jackson State
at SANTA CLARA Nevada
at DAYTON 17½ Bethune-Cookman
at ELON Gardner-Webb
at VILLANOVA 10½ Duquesne
at OMAHA Southern Utah
at SAINT LOUIS Grand Canyon
at UTAH 12½ Sam Houston
Northern Colorado 1 at PEPPERDINE
at MINNESOTA 24½ Green Bay
New Mexico at NEW MEXICO STATE
at WYOMING Portland
at UC IRVINE Weber State
Utah Valley at FRESNO STATE
at SEATTLE U Idaho State
at SAN FRANCISCO Bradley
at HAWAII 15½ Utah Tech

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -134 Tampa Bay +112
at MINNESOTA -132 Anaheim +110
at OTTAWA -115 Los Angeles -104
New York OFF at COLUMBUS OFF
Toronto -132 at CHICAGO +110
at DETROIT -178 Buffalo +146
at MONTREAL -154 Boston +128
at WASHINGTON -142 New Jersey +118
at CAROLINA -115 Edmonton -104
Vegas -144 at ST. LOUIS +120
at DALLAS -210 Philadelphia +176
Winnipeg -132 at CALGARY +110
at SEATTLE -154 San Jose +128

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

