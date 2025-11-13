Live Radio
The Associated Press

November 13, 2025, 11:40 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (47½) Washington
LA Chargers 3 (43½) at JACKSONVILLE
at MINNESOTA (47½) Chicago
Green Bay 7 (42½) at NY GIANTS
at ATLANTA (42½) Carolina
at PITTSBURGH (49½) Cincinnati
Houston (37½) at TENNESSEE
at BUFFALO (47½) Tampa Bay
San Francisco 3 (48½) at ARIZONA
at LA RAMS 3 (48½) Seattle
Kansas City 3 (44½) at DENVER
Baltimore (39½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (46½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (50½) at LAS VEGAS

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE (51½) Clemson
at OREGON 21½ 25½ (44½) Minnesota

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Notre Dame 11½ 12½ (53½) at PITTSBURGH
Kansas State 19½ 19½ (50½) at OKLAHOMA STATE
UTSA 15½ 17½ (58½) at CHARLOTTE
at UCONN 10½ (63½) Air Force
at TEXAS A&M 16½ 18½ (49½) South Carolina
South Florida 10½ (63½) at NAVY
Michigan 11½ (41½) at NORTHWESTERN
at INDIANA 29½ 29½ (43½) Wisconsin
at CINCINNATI (56½) Arizona
Eastern Michigan (50½) at BALL STATE
at LSU (57½) Arkansas
Oregon State (50½) at TULSA
at ARIZONA STATE 10½ 11½ (47½) West Virginia
at KENTUCKY 24½ 21½ (52½) Tennessee Tech
North Texas 17½ 18½ (68½) at UAB
Marshall (61½) at GEORGIA STATE
at MISSOURI STATE (49½) UTEP
at NEW MEXICO 12½ 14½ (53½) Colorado State
San Jose State (49½) at NEVADA
at MIAMI (FL) 14½ 15½ (55½) NC State
Penn State (49½) at MICHIGAN STATE
at SOUTHERN MISS (65½) Texas State
at ILLINOIS 14½ 15½ (51½) Maryland
Georgia Tech 16½ 16½ (59½) at BOSTON COLLEGE
at ALABAMA 12½ (45½) Oklahoma
at WESTERN KENTUCKY 13½ 13½ (54½) Middle Tennessee
South Alabama (49½) at UL MONROE
at TEXAS TECH 24½ 23½ (47½) UCF
at USC (48½) Iowa
at JAMES MADISON 19½ 20½ (52½) Appalachian State
at DUKE (58½) Virginia
at EAST CAROLINA (58½) Memphis
at TULANE 16½ 17½ (62½) Florida Atlantic
at TENNESSEE 38½ 38½ (61½) New Mexico State
at WAKE FOREST (39½) North Carolina
Liberty (51½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at GEORGIA SOUTHERN (60½) Coastal Carolina
at OLE MISS 12½ 13½ (54½) Florida
Delaware (55½) at SAM HOUSTON
at UNLV (68½) Utah State
Utah (60½) at BAYLOR
at WASHINGTON 15½ 16½ (51½) Purdue
at OHIO STATE 30½ 31½ (47½) UCLA
at GEORGIA (49½) Texas
at FLORIDA STATE 10½ 13½ (54½) Virginia Tech
at MISSOURI (51½) Mississippi State
Kennesaw State (55½) at JACKSONVILLE STATE
at WASHINGTON STATE (43½) Louisiana Tech
at BYU (51½) TCU
at FRESNO STATE (40½) Wyoming
at SAN DIEGO STATE (41½) Boise State

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO 14½ (226½) Brooklyn
at NEW YORK (236½) Miami
at DETROIT (232½) Philadelphia
at MINNESOTA 12½ (240½) Sacramento
at HOUSTON 8 (234½) Portland
LA Lakers 10½ (228½) at NEW ORLEANS
at MILWAUKEE 10½ (239½) Charlotte
LA Clippers 4 (219½) at DALLAS
at SAN ANTONIO (234½) Golden State

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at CENTRAL MICHIGAN Coppin State
at RUTGERS 17½ Lehigh
Charleston Southern at LINDENWOOD
at EASTERN MICHIGAN IU Indianapolis
at CHARLESTON (SC) 14½ South Carolina State
at RHODE ISLAND 13½ Albany (NY)
at MCNEESE 10½ Louisiana
Hofstra at BUCKNELL
at KENTUCKY 39½ Eastern Illinois
at IONA Fordham
at NORTHERN IOWA 10½ Furman
at JACKSONVILLE STATE Coastal Carolina
at FAIRFIELD Stonehill
at DUKE 37½ Indiana State
at TOWSON Norfolk State
at WEST GEORGIA Citadel
at USC 16½ Illinois State
at OLE MISS 25½ CSU Bakersfield
at TULANE 12½ New Orleans
High Point at UAB
at DRAKE SIU-Edwardsville
at RICE 11½ East Texas A&M
at TEXAS TECH 28½ Milwaukee
at TEXAS A&M 11½ UCF
at IOWA 16½ Xavier
at ARKANSAS 25½ Samford
at CREIGHTON 31½ Maryland-Eastern Shore
at BROWN Hampton
Northwestern at DEPAUL
at SFA Abilene Christian
at UC DAVIS Sacramento State
at COLORADO Providence
Michigan at TCU
at GEORGIA 14½ Georgia Tech
at MONTANA Cal Poly
at ILLINOIS 28½ Colgate
at BAYLOR 24½ Tarleton State
at NORTH CAROLINA 35½ North Carolina Central
at UTAH TECH 24½ Mississippi Valley State
at LOYOLA MARYMOUNT Troy
Arizona at UCLA
at SAINT MARY’S (CA) 12½ North Texas
at CAL BAPTIST 12½ Western Illinois
Gonzaga 12½ at ARIZONA STATE
Washington at WASHINGTON STATE
at HAWAII 13½ Manhattan

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Pittsburgh -122 at NASHVILLE +102
at CAROLINA -265 Vancouver +215
at ST. LOUIS -140 Philadelphia +116
at UTAH -200 N.Y Islanders +164

