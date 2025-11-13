NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at MIAMI 2½ 2½ (47½) Washington LA Chargers 2½ 3 (43½) at JACKSONVILLE…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(47½)
|Washington
|LA Chargers
|2½
|3
|(43½)
|at JACKSONVILLE
|at MINNESOTA
|2½
|2½
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|6½
|7
|(42½)
|at NY GIANTS
|at ATLANTA
|3½
|3½
|(42½)
|Carolina
|at PITTSBURGH
|5½
|5½
|(49½)
|Cincinnati
|Houston
|8½
|5½
|(37½)
|at TENNESSEE
|at BUFFALO
|6½
|5½
|(47½)
|Tampa Bay
|San Francisco
|1½
|3
|(48½)
|at ARIZONA
|at LA RAMS
|2½
|3
|(48½)
|Seattle
|Kansas City
|3
|3½
|(44½)
|at DENVER
|Baltimore
|8½
|7½
|(39½)
|at CLEVELAND
|at PHILADELPHIA
|1½
|2½
|(46½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|3½
|3½
|(50½)
|at LAS VEGAS
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LOUISVILLE
|5½
|2½
|(51½)
|Clemson
|at OREGON
|21½
|25½
|(44½)
|Minnesota
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Notre Dame
|11½
|12½
|(53½)
|at PITTSBURGH
|Kansas State
|19½
|19½
|(50½)
|at OKLAHOMA STATE
|UTSA
|15½
|17½
|(58½)
|at CHARLOTTE
|at UCONN
|10½
|7½
|(63½)
|Air Force
|at TEXAS A&M
|16½
|18½
|(49½)
|South Carolina
|South Florida
|8½
|10½
|(63½)
|at NAVY
|Michigan
|9½
|11½
|(41½)
|at NORTHWESTERN
|at INDIANA
|29½
|29½
|(43½)
|Wisconsin
|at CINCINNATI
|4½
|6½
|(56½)
|Arizona
|Eastern Michigan
|3½
|2½
|(50½)
|at BALL STATE
|at LSU
|6½
|5½
|(57½)
|Arkansas
|Oregon State
|1½
|2½
|(50½)
|at TULSA
|at ARIZONA STATE
|10½
|11½
|(47½)
|West Virginia
|at KENTUCKY
|24½
|21½
|(52½)
|Tennessee Tech
|North Texas
|17½
|18½
|(68½)
|at UAB
|Marshall
|5½
|7½
|(61½)
|at GEORGIA STATE
|at MISSOURI STATE
|4½
|4½
|(49½)
|UTEP
|at NEW MEXICO
|12½
|14½
|(53½)
|Colorado State
|San Jose State
|9½
|9½
|(49½)
|at NEVADA
|at MIAMI (FL)
|14½
|15½
|(55½)
|NC State
|Penn State
|7½
|7½
|(49½)
|at MICHIGAN STATE
|at SOUTHERN MISS
|6½
|3½
|(65½)
|Texas State
|at ILLINOIS
|14½
|15½
|(51½)
|Maryland
|Georgia Tech
|16½
|16½
|(59½)
|at BOSTON COLLEGE
|at ALABAMA
|12½
|5½
|(45½)
|Oklahoma
|at WESTERN KENTUCKY
|13½
|13½
|(54½)
|Middle Tennessee
|South Alabama
|3½
|4½
|(49½)
|at UL MONROE
|at TEXAS TECH
|24½
|23½
|(47½)
|UCF
|at USC
|5½
|7½
|(48½)
|Iowa
|at JAMES MADISON
|19½
|20½
|(52½)
|Appalachian State
|at DUKE
|5½
|4½
|(58½)
|Virginia
|at EAST CAROLINA
|1½
|3½
|(58½)
|Memphis
|at TULANE
|16½
|17½
|(62½)
|Florida Atlantic
|at TENNESSEE
|38½
|38½
|(61½)
|New Mexico State
|at WAKE FOREST
|6½
|5½
|(39½)
|North Carolina
|Liberty
|2½
|2½
|(51½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at GEORGIA SOUTHERN
|2½
|3½
|(60½)
|Coastal Carolina
|at OLE MISS
|12½
|13½
|(54½)
|Florida
|Delaware
|8½
|9½
|(55½)
|at SAM HOUSTON
|at UNLV
|5½
|6½
|(68½)
|Utah State
|Utah
|6½
|7½
|(60½)
|at BAYLOR
|at WASHINGTON
|15½
|16½
|(51½)
|Purdue
|at OHIO STATE
|30½
|31½
|(47½)
|UCLA
|at GEORGIA
|2½
|6½
|(49½)
|Texas
|at FLORIDA STATE
|10½
|13½
|(54½)
|Virginia Tech
|at MISSOURI
|6½
|6½
|(51½)
|Mississippi State
|Kennesaw State
|2½
|3½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at WASHINGTON STATE
|6½
|8½
|(43½)
|Louisiana Tech
|at BYU
|5½
|3½
|(51½)
|TCU
|at FRESNO STATE
|5½
|3½
|(40½)
|Wyoming
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|2½
|(41½)
|Boise State
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|14½
|(226½)
|Brooklyn
|at NEW YORK
|4½
|(236½)
|Miami
|at DETROIT
|5½
|(232½)
|Philadelphia
|at MINNESOTA
|12½
|(240½)
|Sacramento
|at HOUSTON
|8
|(234½)
|Portland
|LA Lakers
|10½
|(228½)
|at NEW ORLEANS
|at MILWAUKEE
|10½
|(239½)
|Charlotte
|LA Clippers
|4
|(219½)
|at DALLAS
|at SAN ANTONIO
|2½
|(234½)
|Golden State
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at CENTRAL MICHIGAN
|9½
|Coppin State
|at RUTGERS
|17½
|Lehigh
|Charleston Southern
|3½
|at LINDENWOOD
|at EASTERN MICHIGAN
|5½
|IU Indianapolis
|at CHARLESTON (SC)
|14½
|South Carolina State
|at RHODE ISLAND
|13½
|Albany (NY)
|at MCNEESE
|10½
|Louisiana
|Hofstra
|1½
|at BUCKNELL
|at KENTUCKY
|39½
|Eastern Illinois
|at IONA
|5½
|Fordham
|at NORTHERN IOWA
|10½
|Furman
|at JACKSONVILLE STATE
|7½
|Coastal Carolina
|at FAIRFIELD
|7½
|Stonehill
|at DUKE
|37½
|Indiana State
|at TOWSON
|9½
|Norfolk State
|at WEST GEORGIA
|4½
|Citadel
|at USC
|16½
|Illinois State
|at OLE MISS
|25½
|CSU Bakersfield
|at TULANE
|12½
|New Orleans
|High Point
|2½
|at UAB
|at DRAKE
|6½
|SIU-Edwardsville
|at RICE
|11½
|East Texas A&M
|at TEXAS TECH
|28½
|Milwaukee
|at TEXAS A&M
|11½
|UCF
|at IOWA
|16½
|Xavier
|at ARKANSAS
|25½
|Samford
|at CREIGHTON
|31½
|Maryland-Eastern Shore
|at BROWN
|1½
|Hampton
|Northwestern
|6½
|at DEPAUL
|at SFA
|7½
|Abilene Christian
|at UC DAVIS
|5½
|Sacramento State
|at COLORADO
|1½
|Providence
|Michigan
|8½
|at TCU
|at GEORGIA
|14½
|Georgia Tech
|at MONTANA
|4½
|Cal Poly
|at ILLINOIS
|28½
|Colgate
|at BAYLOR
|24½
|Tarleton State
|at NORTH CAROLINA
|35½
|North Carolina Central
|at UTAH TECH
|24½
|Mississippi Valley State
|at LOYOLA MARYMOUNT
|4½
|Troy
|Arizona
|3½
|at UCLA
|at SAINT MARY’S (CA)
|12½
|North Texas
|at CAL BAPTIST
|12½
|Western Illinois
|Gonzaga
|12½
|at ARIZONA STATE
|Washington
|9½
|at WASHINGTON STATE
|at HAWAII
|13½
|Manhattan
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Pittsburgh
|-122
|at NASHVILLE
|+102
|at CAROLINA
|-265
|Vancouver
|+215
|at ST. LOUIS
|-140
|Philadelphia
|+116
|at UTAH
|-200
|N.Y Islanders
|+164
