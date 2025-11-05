NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DENVER 8½ 8½ (42½) Las Vegas Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DENVER
|8½
|8½
|(42½)
|Las Vegas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|1½
|6½
|(48½)
|Atlanta
|Buffalo
|8½
|9½
|(49½)
|at MIAMI
|Cleveland
|1½
|2½
|(37½)
|at NY JETS
|at CAROLINA
|3½
|5½
|(39½)
|New Orleans
|at CHICAGO
|3
|4½
|(47½)
|NY Giants
|Baltimore
|3½
|4½
|(48½)
|at MINNESOTA
|at TAMPA BAY
|1½
|2½
|(48½)
|New England
|at HOUSTON
|3
|1½
|(37½)
|Jacksonville
|at SEATTLE
|6½
|6½
|(45½)
|Arizona
|Detroit
|4½
|8½
|(48½)
|at WASHINGTON
|LA Rams
|2½
|4½
|(49½)
|at SAN FRANCISCO
|at LA CHARGERS
|3½
|3
|(45½)
|Pittsburgh
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|2½
|(44½)
|Philadelphia
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at APPALACHIAN STATE
|4½
|5½
|(61½)
|Georgia Southern
|at SOUTH FLORIDA
|12½
|13½
|(67½)
|UTSA
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|1½
|(47½)
|at UCF
|at USC
|14½
|14½
|(50½)
|Northwestern
|at MEMPHIS
|7½
|3½
|(54½)
|Tulane
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|SMU
|12½
|10½
|(55½)
|at BOSTON COLLEGE
|Indiana
|13½
|14½
|(48½)
|at PENN STATE
|Georgia
|10½
|9½
|(57½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at ARMY
|5½
|6½
|(46½)
|Temple
|at WEST VIRGINIA
|4½
|6½
|(54½)
|Colorado
|Southern Miss
|4½
|4½
|(56½)
|at ARKANSAS STATE
|at TEXAS TECH
|9½
|10½
|(52½)
|BYU
|James Madison
|13½
|13½
|(55½)
|at MARSHALL
|Ohio State
|27½
|29½
|(48½)
|at PURDUE
|at OLE MISS
|54½
|54½
|(64½)
|Citadel
|at EASTERN MICHIGAN
|2½
|2½
|(50½)
|Bowling Green
|at LIBERTY
|7½
|7½
|(51½)
|Missouri State
|at RICE
|4½
|2½
|(54½)
|UAB
|at RUTGERS
|3½
|1½
|(58½)
|Maryland
|at EAST CAROLINA
|26½
|28½
|(56½)
|Charlotte
|Louisiana Tech
|3½
|5½
|(56½)
|at DELAWARE
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|3½
|(64½)
|Tulsa
|Jacksonville State
|3½
|1½
|(49½)
|at UTEP
|Florida International
|1½
|1½
|(51½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|Texas A&M
|5½
|6½
|(47½)
|at MISSOURI
|at TCU
|6½
|6½
|(57½)
|Iowa State
|Oregon
|5½
|6½
|(40½)
|at IOWA
|at MIAMI (FL)
|27½
|28½
|(45½)
|Syracuse
|at ARIZONA
|3½
|4½
|(56½)
|Kansas
|Duke
|13½
|9½
|(65½)
|at UCONN
|Kennesaw State
|7½
|9½
|(52½)
|at NEW MEXICO STATE
|at COASTAL CAROLINA
|7½
|7½
|(58½)
|Georgia State
|at VANDERBILT
|9½
|6½
|(45½)
|Auburn
|at NORTH CAROLINA
|9½
|7½
|(41½)
|Stanford
|Washington
|11½
|11½
|(44½)
|at WISCONSIN
|Texas State
|2½
|2½
|(63½)
|at LOUISIANA
|at SAN JOSE STATE
|3½
|5½
|(66½)
|Air Force
|at VIRGINIA
|6½
|6½
|(48½)
|Wake Forest
|at CLEMSON
|7½
|2½
|(56½)
|Florida State
|at LOUISVILLE
|20½
|20½
|(50½)
|Cal
|at ALABAMA
|6½
|9½
|(49½)
|LSU
|at UTAH STATE
|11½
|9½
|(52½)
|Nevada
|at NOTRE DAME
|25½
|26½
|(55½)
|Navy
|Florida
|4½
|3½
|(44½)
|at KENTUCKY
|at UCLA
|1½
|1½
|(43½)
|Nebraska
|UNLV
|5½
|4½
|(62½)
|at COLORADO STATE
|at OREGON STATE
|18½
|20½
|(52½)
|Sam Houston
|San Diego State
|5½
|6½
|(50½)
|at HAWAII
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHOENIX
|2
|(223½)
|LA Clippers
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at LOUISVILLE
|33½
|Jackson State
|at MIAMI (FL)
|16½
|Bethune-Cookman
|Illinois State
|1½
|at OHIO
|at QUINNIPIAC
|8½
|Cent. Conn. St.
|at XAVIER
|22½
|Le Moyne
|at BOSTON COLLEGE
|17½
|Citadel
|at WEST VIRGINIA
|15½
|Campbell
|at DRAKE
|8½
|Robert Morris
|at TCU
|24½
|Saint Francis (PA)
|at IOWA STATE
|33½
|Grambling
|at FLORIDA
|37½
|North Florida
|at ABILENE CHRISTIAN
|3½
|Omaha
|at AUBURN
|23½
|Merrimack
|at NORTH DAKOTA
|1½
|UC Riverside
|at NORTHERN IOWA
|9½
|CSU Northridge
|at TEXAS A&M
|29½
|Texas Southern
|at NORTH TEXAS
|14½
|Northwestern State
|at SAINT LOUIS
|28½
|Chicago State
|at SMU
|22½
|Texas A&M-CC
|at SOUTH ALABAMA
|16½
|Alcorn State
|at CAL
|14½
|Wright State
|at WASHINGTON
|27½
|Denver
|at PORTLAND
|15½
|UAPB
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BUFFALO
|-137
|St. Louis
|+114
|at CAROLINA
|-192
|Minnesota
|+158
|at NEW JERSEY
|-160
|Montreal
|+132
|Ottawa
|-128
|at BOSTON
|+106
|Washington
|-114
|at PITTSBURGH
|-105
|at NASHVILLE
|-114
|Philadelphia
|-105
|at DALLAS
|-182
|Anaheim
|+150
|at LOS ANGELES
|-113
|Florida
|-106
|at VEGAS
|-130
|Tampa Bay
|+108
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.