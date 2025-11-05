Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 5, 2025, 11:55 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DENVER (42½) Las Vegas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (48½) Atlanta
Buffalo (49½) at MIAMI
Cleveland (37½) at NY JETS
at CAROLINA (39½) New Orleans
at CHICAGO 3 (47½) NY Giants
Baltimore (48½) at MINNESOTA
at TAMPA BAY (48½) New England
at HOUSTON 3 (37½) Jacksonville
at SEATTLE (45½) Arizona
Detroit (48½) at WASHINGTON
LA Rams (49½) at SAN FRANCISCO
at LA CHARGERS 3 (45½) Pittsburgh

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (44½) Philadelphia

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at APPALACHIAN STATE (61½) Georgia Southern
at SOUTH FLORIDA 12½ 13½ (67½) UTSA

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (47½) at UCF
at USC 14½ 14½ (50½) Northwestern
at MEMPHIS (54½) Tulane

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
SMU 12½ 10½ (55½) at BOSTON COLLEGE
Indiana 13½ 14½ (48½) at PENN STATE
Georgia 10½ (57½) at MISSISSIPPI STATE
at ARMY (46½) Temple
at WEST VIRGINIA (54½) Colorado
Southern Miss (56½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS TECH 10½ (52½) BYU
James Madison 13½ 13½ (55½) at MARSHALL
Ohio State 27½ 29½ (48½) at PURDUE
at OLE MISS 54½ 54½ (64½) Citadel
at EASTERN MICHIGAN (50½) Bowling Green
at LIBERTY (51½) Missouri State
at RICE (54½) UAB
at RUTGERS (58½) Maryland
at EAST CAROLINA 26½ 28½ (56½) Charlotte
Louisiana Tech (56½) at DELAWARE
at FLORIDA ATLANTIC (64½) Tulsa
Jacksonville State (49½) at UTEP
Florida International (51½) at MIDDLE TENNESSEE
Texas A&M (47½) at MISSOURI
at TCU (57½) Iowa State
Oregon (40½) at IOWA
at MIAMI (FL) 27½ 28½ (45½) Syracuse
at ARIZONA (56½) Kansas
Duke 13½ (65½) at UCONN
Kennesaw State (52½) at NEW MEXICO STATE
at COASTAL CAROLINA (58½) Georgia State
at VANDERBILT (45½) Auburn
at NORTH CAROLINA (41½) Stanford
Washington 11½ 11½ (44½) at WISCONSIN
Texas State (63½) at LOUISIANA
at SAN JOSE STATE (66½) Air Force
at VIRGINIA (48½) Wake Forest
at CLEMSON (56½) Florida State
at LOUISVILLE 20½ 20½ (50½) Cal
at ALABAMA (49½) LSU
at UTAH STATE 11½ (52½) Nevada
at NOTRE DAME 25½ 26½ (55½) Navy
Florida (44½) at KENTUCKY
at UCLA (43½) Nebraska
UNLV (62½) at COLORADO STATE
at OREGON STATE 18½ 20½ (52½) Sam Houston
San Diego State (50½) at HAWAII

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHOENIX 2 (223½) LA Clippers

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at LOUISVILLE 33½ Jackson State
at MIAMI (FL) 16½ Bethune-Cookman
Illinois State at OHIO
at QUINNIPIAC Cent. Conn. St.
at XAVIER 22½ Le Moyne
at BOSTON COLLEGE 17½ Citadel
at WEST VIRGINIA 15½ Campbell
at DRAKE Robert Morris
at TCU 24½ Saint Francis (PA)
at IOWA STATE 33½ Grambling
at FLORIDA 37½ North Florida
at ABILENE CHRISTIAN Omaha
at AUBURN 23½ Merrimack
at NORTH DAKOTA UC Riverside
at NORTHERN IOWA CSU Northridge
at TEXAS A&M 29½ Texas Southern
at NORTH TEXAS 14½ Northwestern State
at SAINT LOUIS 28½ Chicago State
at SMU 22½ Texas A&M-CC
at SOUTH ALABAMA 16½ Alcorn State
at CAL 14½ Wright State
at WASHINGTON 27½ Denver
at PORTLAND 15½ UAPB

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BUFFALO -137 St. Louis +114
at CAROLINA -192 Minnesota +158
at NEW JERSEY -160 Montreal +132
Ottawa -128 at BOSTON +106
Washington -114 at PITTSBURGH -105
at NASHVILLE -114 Philadelphia -105
at DALLAS -182 Anaheim +150
at LOS ANGELES -113 Florida -106
at VEGAS -130 Tampa Bay +108

Sports
