NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DENVER
|8½
|9½
|(42½)
|Las Vegas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|1½
|6½
|(48½)
|Atlanta
|Buffalo
|8½
|9½
|(49½)
|at MIAMI
|Baltimore
|3½
|4½
|(47½)
|at MINNESOTA
|at TAMPA BAY
|1½
|2½
|(48½)
|New England
|at CHICAGO
|3
|3½
|(48½)
|NY Giants
|at HOUSTON
|3
|1½
|(38½)
|Jacksonville
|at CAROLINA
|3½
|5½
|(39½)
|New Orleans
|Cleveland
|1½
|2½
|(37½)
|at NY JETS
|at SEATTLE
|6½
|6½
|(45½)
|Arizona
|Detroit
|4½
|8½
|(49½)
|at WASHINGTON
|LA Rams
|2½
|3½
|(50½)
|at SAN FRANCISCO
|at LA CHARGERS
|3½
|3
|(45½)
|Pittsburgh
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|2½
|(44½)
|Philadelphia
College Football
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BALL STATE
|4½
|2½
|(47½)
|Kent State
|at TOLEDO
|13½
|14½
|(42½)
|Northern Illinois
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SOUTH FLORIDA
|12½
|13½
|(68½)
|UTSA
|at APPALACHIAN STATE
|4½
|6½
|(62½)
|Georgia Southern
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|1½
|(47½)
|at UCF
|at USC
|14½
|14½
|(50½)
|Northwestern
|at MEMPHIS
|7½
|5½
|(55½)
|Tulane
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARMY
|5½
|6½
|(46½)
|Temple
|James Madison
|13½
|13½
|(54½)
|at MARSHALL
|at TEXAS TECH
|9½
|9½
|(52½)
|BYU
|SMU
|12½
|10½
|(55½)
|at BOSTON COLLEGE
|Indiana
|13½
|14½
|(48½)
|at PENN STATE
|Georgia
|10½
|7½
|(57½)
|at MISSISSIPPI STATE
|Southern Miss
|4½
|4½
|(56½)
|at ARKANSAS STATE
|at WEST VIRGINIA
|4½
|6½
|(54½)
|Colorado
|Ohio State
|27½
|29½
|(48½)
|at PURDUE
|at LIBERTY
|7½
|7½
|(51½)
|Missouri State
|at EASTERN MICHIGAN
|2½
|2½
|(50½)
|Bowling Green
|at RICE
|4½
|2½
|(54½)
|UAB
|at RUTGERS
|3½
|1½
|(58½)
|Maryland
|Florida International
|1½
|1½
|(51½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|Louisiana Tech
|3½
|5½
|(57½)
|at DELAWARE
|Jacksonville State
|3½
|1½
|(49½)
|at UTEP
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|3½
|(64½)
|Tulsa
|at EAST CAROLINA
|26½
|28½
|(56½)
|Charlotte
|Duke
|13½
|9½
|(65½)
|at UCONN
|at TCU
|6½
|6½
|(57½)
|Iowa State
|at ARIZONA
|3½
|4½
|(56½)
|Kansas
|at MIAMI (FL)
|27½
|28½
|(45½)
|Syracuse
|Oregon
|5½
|6½
|(40½)
|at IOWA
|Texas A&M
|5½
|7½
|(48½)
|at MISSOURI
|Kennesaw State
|7½
|8½
|(52½)
|at NEW MEXICO STATE
|at COASTAL CAROLINA
|7½
|7½
|(58½)
|Georgia State
|at VANDERBILT
|9½
|6½
|(45½)
|Auburn
|at NORTH CAROLINA
|9½
|7½
|(41½)
|Stanford
|Washington
|11½
|11½
|(45½)
|at WISCONSIN
|Texas State
|2½
|2½
|(64½)
|at LOUISIANA
|at SAN JOSE STATE
|3½
|4½
|(66½)
|Air Force
|at CLEMSON
|7½
|2½
|(56½)
|Florida State
|at VIRGINIA
|6½
|6½
|(48½)
|Wake Forest
|at LOUISVILLE
|20½
|20½
|(50½)
|Cal
|at ALABAMA
|6½
|9½
|(49½)
|LSU
|Florida
|4½
|3½
|(43½)
|at KENTUCKY
|at NOTRE DAME
|25½
|26½
|(55½)
|Navy
|at UTAH STATE
|11½
|8½
|(52½)
|Nevada
|at UCLA
|1½
|1½
|(43½)
|Nebraska
|UNLV
|5½
|4½
|(61½)
|at COLORADO STATE
|at OREGON STATE
|18½
|20½
|(52½)
|Sam Houston
|San Diego State
|5½
|6½
|(50½)
|at HAWAII
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANA
|6½
|(232½)
|Brooklyn
|at CLEVELAND
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at DETROIT
|10½
|(231½)
|Utah
|at NEW YORK
|5½
|(231½)
|Minnesota
|at BOSTON
|10½
|(230½)
|Washington
|Houston
|6½
|(232½)
|at MEMPHIS
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|New Orleans
|at DENVER
|8½
|(240½)
|Miami
|Oklahoma City
|5½
|(228½)
|at PORTLAND
|at LA LAKERS
|3½
|(230½)
|San Antonio
|at SACRAMENTO
|OFF
|(OFF)
|Golden State
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at RUTGERS
|18½
|Rider
|at LA SALLE
|15½
|Coppin State
|at GEORGIA
|29½
|Maryland-Eastern Shore
|at TEMPLE
|17½
|Delaware State
|at BUTLER
|19½
|Southern Indiana
|at CREIGHTON
|28½
|South Dakota
|at LSU
|18½
|Tarleton State
|at MARQUETTE
|22½
|Southern
|at INDIANA
|25½
|Alabama A&M
|at UC DAVIS
|2½
|North Dakota State
|at MISSISSIPPI STATE
|23½
|North Alabama
|at FRESNO STATE
|9½
|South Carolina Upstate
|at LOYOLA MARYMOUNT
|7½
|Eastern Washington
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-172
|Utah
|+142
|at WASHINGTON
|-162
|St. Louis
|+134
|Columbus
|-115
|at CALGARY
|-104
|at SEATTLE
|-164
|San Jose
|+136
|at VANCOUVER
|-178
|Chicago
|+146
