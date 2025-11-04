Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 4, 2025, 8:10 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DENVER (42½) Las Vegas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (48½) Atlanta
Buffalo (49½) at MIAMI
Baltimore (47½) at MINNESOTA
at TAMPA BAY (48½) New England
at CHICAGO 3 (48½) NY Giants
at HOUSTON 3 (38½) Jacksonville
at CAROLINA (39½) New Orleans
Cleveland (37½) at NY JETS
at SEATTLE (45½) Arizona
Detroit (49½) at WASHINGTON
LA Rams (50½) at SAN FRANCISCO
at LA CHARGERS 3 (45½) Pittsburgh

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (44½) Philadelphia

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALL STATE (47½) Kent State
at TOLEDO 13½ 14½ (42½) Northern Illinois

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH FLORIDA 12½ 13½ (68½) UTSA
at APPALACHIAN STATE (62½) Georgia Southern

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (47½) at UCF
at USC 14½ 14½ (50½) Northwestern
at MEMPHIS (55½) Tulane

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARMY (46½) Temple
James Madison 13½ 13½ (54½) at MARSHALL
at TEXAS TECH (52½) BYU
SMU 12½ 10½ (55½) at BOSTON COLLEGE
Indiana 13½ 14½ (48½) at PENN STATE
Georgia 10½ (57½) at MISSISSIPPI STATE
Southern Miss (56½) at ARKANSAS STATE
at WEST VIRGINIA (54½) Colorado
Ohio State 27½ 29½ (48½) at PURDUE
at LIBERTY (51½) Missouri State
at EASTERN MICHIGAN (50½) Bowling Green
at RICE (54½) UAB
at RUTGERS (58½) Maryland
Florida International (51½) at MIDDLE TENNESSEE
Louisiana Tech (57½) at DELAWARE
Jacksonville State (49½) at UTEP
at FLORIDA ATLANTIC (64½) Tulsa
at EAST CAROLINA 26½ 28½ (56½) Charlotte
Duke 13½ (65½) at UCONN
at TCU (57½) Iowa State
at ARIZONA (56½) Kansas
at MIAMI (FL) 27½ 28½ (45½) Syracuse
Oregon (40½) at IOWA
Texas A&M (48½) at MISSOURI
Kennesaw State (52½) at NEW MEXICO STATE
at COASTAL CAROLINA (58½) Georgia State
at VANDERBILT (45½) Auburn
at NORTH CAROLINA (41½) Stanford
Washington 11½ 11½ (45½) at WISCONSIN
Texas State (64½) at LOUISIANA
at SAN JOSE STATE (66½) Air Force
at CLEMSON (56½) Florida State
at VIRGINIA (48½) Wake Forest
at LOUISVILLE 20½ 20½ (50½) Cal
at ALABAMA (49½) LSU
Florida (43½) at KENTUCKY
at NOTRE DAME 25½ 26½ (55½) Navy
at UTAH STATE 11½ (52½) Nevada
at UCLA (43½) Nebraska
UNLV (61½) at COLORADO STATE
at OREGON STATE 18½ 20½ (52½) Sam Houston
San Diego State (50½) at HAWAII

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at INDIANA (232½) Brooklyn
at CLEVELAND OFF (OFF) Philadelphia
at DETROIT 10½ (231½) Utah
at NEW YORK (231½) Minnesota
at BOSTON 10½ (230½) Washington
Houston (232½) at MEMPHIS
at DALLAS OFF (OFF) New Orleans
at DENVER (240½) Miami
Oklahoma City (228½) at PORTLAND
at LA LAKERS (230½) San Antonio
at SACRAMENTO OFF (OFF) Golden State

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at RUTGERS 18½ Rider
at LA SALLE 15½ Coppin State
at GEORGIA 29½ Maryland-Eastern Shore
at TEMPLE 17½ Delaware State
at BUTLER 19½ Southern Indiana
at CREIGHTON 28½ South Dakota
at LSU 18½ Tarleton State
at MARQUETTE 22½ Southern
at INDIANA 25½ Alabama A&M
at UC DAVIS North Dakota State
at MISSISSIPPI STATE 23½ North Alabama
at FRESNO STATE South Carolina Upstate
at LOYOLA MARYMOUNT Eastern Washington

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -172 Utah +142
at WASHINGTON -162 St. Louis +134
Columbus -115 at CALGARY -104
at SEATTLE -164 San Jose +136
at VANCOUVER -178 Chicago +146

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
