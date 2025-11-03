Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 3, 2025, 6:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DENVER (41½) Las Vegas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (48½) Atlanta
at NY JETS (36½) Cleveland
Buffalo (49½) at MIAMI
at TAMPA BAY (48½) New England
at HOUSTON 3 (38½) Jacksonville
Baltimore (47½) at MINNESOTA
at CHICAGO 3 (48½) NY Giants
at CAROLINA (39½) New Orleans
at SEATTLE 7 (44½) Arizona
LA Rams (49½) at SAN FRANCISCO
Detroit (49½) at WASHINGTON
at LA CHARGERS 3 (45½) Pittsburgh

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (44½) Philadelphia

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OHIO (49½) Miami (OH)
at AKRON 10½ (50½) UMass

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALL STATE (46½) Kent State
at TOLEDO 13½ 14½ (42½) Northern Illinois

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH FLORIDA 12½ 13½ (68½) UTSA
at APPALACHIAN STATE (62½) Georgia Southern

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (47½) at UCF
at USC 14½ 14½ (50½) Northwestern
at MEMPHIS (55½) Tulane

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WEST VIRGINIA (55½) Colorado
Southern Miss (56½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS TECH (52½) BYU
SMU 12½ 10½ (55½) at BOSTON COLLEGE
James Madison 13½ 13½ (55½) at MARSHALL
Indiana 13½ 14½ (49½) at PENN STATE
at ARMY (46½) Temple
Georgia 10½ (57½) at MISSISSIPPI STATE
at EASTERN MICHIGAN (50½) Bowling Green
Ohio State 27½ 29½ (48½) at PURDUE
at LIBERTY (51½) Missouri State
at RICE (53½) UAB
Maryland (58½) at RUTGERS
at FLORIDA ATLANTIC (65½) Tulsa
Louisiana Tech (57½) at DELAWARE
Jacksonville State (49½) at UTEP
at EAST CAROLINA 26½ 28½ (55½) Charlotte
Florida International (51½) at MIDDLE TENNESSEE
Texas A&M (47½) at MISSOURI
at MIAMI (FL) 27½ 28½ (45½) Syracuse
at ARIZONA (56½) Kansas
Oregon (41½) at IOWA
at TCU (57½) Iowa State
Duke 13½ (65½) at UCONN
Kennesaw State (53½) at NEW MEXICO STATE
at VANDERBILT (46½) Auburn
at COASTAL CAROLINA (57½) Georgia State
Washington 11½ 11½ (44½) at WISCONSIN
at NORTH CAROLINA (41½) Stanford
Texas State (64½) at LOUISIANA
at SAN JOSE STATE (66½) Air Force
at CLEMSON (55½) Florida State
at VIRGINIA (48½) Wake Forest
at LOUISVILLE 20½ 19½ (50½) Cal
at UTAH STATE 11½ 10½ (53½) Nevada
at NOTRE DAME 25½ 25½ (55½) Navy
Florida (43½) at KENTUCKY
at ALABAMA (49½) LSU
at UCLA (43½) Nebraska
UNLV (61½) at COLORADO STATE
at OREGON STATE 18½ 19½ (52½) Sam Houston
San Diego State (50½) at HAWAII

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at TORONTO OFF (OFF) Milwaukee
at CHICAGO OFF (OFF) Philadelphia
at ATLANTA OFF (OFF) Orlando
at NEW ORLEANS OFF (OFF) Charlotte
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Phoenix
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Oklahoma City

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at PURDUE 29½ Evansville
at TEXAS TECH 31½ Lindenwood
at DUKE Texas

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Utah -134 at BUFFALO +112
at MONTREAL -164 Philadelphia +136
Carolina -134 at N.Y RANGERS +112
at N.Y ISLANDERS -160 Boston +132
at DALLAS -130 Edmonton +108
at MINNESOTA -245 Nashville +198
at COLORADO -152 Tampa Bay +126
at VEGAS -184 Detroit +152
Florida -142 at ANAHEIM +118
at LOS ANGELES -120 Winnipeg +100

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

