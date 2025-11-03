NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DENVER 8½ 9½ (41½) Las Vegas Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DENVER
|8½
|9½
|(41½)
|Las Vegas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|1½
|5½
|(48½)
|Atlanta
|at NY JETS
|1½
|1½
|(36½)
|Cleveland
|Buffalo
|8½
|9½
|(49½)
|at MIAMI
|at TAMPA BAY
|1½
|2½
|(48½)
|New England
|at HOUSTON
|3
|1½
|(38½)
|Jacksonville
|Baltimore
|3½
|4½
|(47½)
|at MINNESOTA
|at CHICAGO
|3
|3½
|(48½)
|NY Giants
|at CAROLINA
|3½
|5½
|(39½)
|New Orleans
|at SEATTLE
|6½
|7
|(44½)
|Arizona
|LA Rams
|2½
|3½
|(49½)
|at SAN FRANCISCO
|Detroit
|4½
|8½
|(49½)
|at WASHINGTON
|at LA CHARGERS
|3½
|3
|(45½)
|Pittsburgh
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|2½
|(44½)
|Philadelphia
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OHIO
|3½
|2½
|(49½)
|Miami (OH)
|at AKRON
|9½
|10½
|(50½)
|UMass
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BALL STATE
|4½
|1½
|(46½)
|Kent State
|at TOLEDO
|13½
|14½
|(42½)
|Northern Illinois
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SOUTH FLORIDA
|12½
|13½
|(68½)
|UTSA
|at APPALACHIAN STATE
|4½
|5½
|(62½)
|Georgia Southern
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|1½
|(47½)
|at UCF
|at USC
|14½
|14½
|(50½)
|Northwestern
|at MEMPHIS
|7½
|6½
|(55½)
|Tulane
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WEST VIRGINIA
|4½
|6½
|(55½)
|Colorado
|Southern Miss
|4½
|5½
|(56½)
|at ARKANSAS STATE
|at TEXAS TECH
|9½
|9½
|(52½)
|BYU
|SMU
|12½
|10½
|(55½)
|at BOSTON COLLEGE
|James Madison
|13½
|13½
|(55½)
|at MARSHALL
|Indiana
|13½
|14½
|(49½)
|at PENN STATE
|at ARMY
|5½
|6½
|(46½)
|Temple
|Georgia
|10½
|8½
|(57½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at EASTERN MICHIGAN
|2½
|2½
|(50½)
|Bowling Green
|Ohio State
|27½
|29½
|(48½)
|at PURDUE
|at LIBERTY
|7½
|7½
|(51½)
|Missouri State
|at RICE
|4½
|2½
|(53½)
|UAB
|Maryland
|3½
|1½
|(58½)
|at RUTGERS
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|3½
|(65½)
|Tulsa
|Louisiana Tech
|3½
|4½
|(57½)
|at DELAWARE
|Jacksonville State
|3½
|1½
|(49½)
|at UTEP
|at EAST CAROLINA
|26½
|28½
|(55½)
|Charlotte
|Florida International
|1½
|1½
|(51½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|Texas A&M
|5½
|7½
|(47½)
|at MISSOURI
|at MIAMI (FL)
|27½
|28½
|(45½)
|Syracuse
|at ARIZONA
|3½
|4½
|(56½)
|Kansas
|Oregon
|5½
|6½
|(41½)
|at IOWA
|at TCU
|6½
|6½
|(57½)
|Iowa State
|Duke
|13½
|8½
|(65½)
|at UCONN
|Kennesaw State
|7½
|8½
|(53½)
|at NEW MEXICO STATE
|at VANDERBILT
|9½
|6½
|(46½)
|Auburn
|at COASTAL CAROLINA
|7½
|7½
|(57½)
|Georgia State
|Washington
|11½
|11½
|(44½)
|at WISCONSIN
|at NORTH CAROLINA
|9½
|7½
|(41½)
|Stanford
|Texas State
|2½
|2½
|(64½)
|at LOUISIANA
|at SAN JOSE STATE
|3½
|3½
|(66½)
|Air Force
|at CLEMSON
|7½
|2½
|(55½)
|Florida State
|at VIRGINIA
|6½
|6½
|(48½)
|Wake Forest
|at LOUISVILLE
|20½
|19½
|(50½)
|Cal
|at UTAH STATE
|11½
|10½
|(53½)
|Nevada
|at NOTRE DAME
|25½
|25½
|(55½)
|Navy
|Florida
|4½
|3½
|(43½)
|at KENTUCKY
|at ALABAMA
|6½
|9½
|(49½)
|LSU
|at UCLA
|1½
|2½
|(43½)
|Nebraska
|UNLV
|5½
|4½
|(61½)
|at COLORADO STATE
|at OREGON STATE
|18½
|19½
|(52½)
|Sam Houston
|San Diego State
|5½
|6½
|(50½)
|at HAWAII
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at TORONTO
|OFF
|(OFF)
|Milwaukee
|at CHICAGO
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at ATLANTA
|OFF
|(OFF)
|Orlando
|at NEW ORLEANS
|OFF
|(OFF)
|Charlotte
|at GOLDEN STATE
|OFF
|(OFF)
|Phoenix
|at LA CLIPPERS
|OFF
|(OFF)
|Oklahoma City
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at PURDUE
|29½
|Evansville
|at TEXAS TECH
|31½
|Lindenwood
|at DUKE
|7½
|Texas
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Utah
|-134
|at BUFFALO
|+112
|at MONTREAL
|-164
|Philadelphia
|+136
|Carolina
|-134
|at N.Y RANGERS
|+112
|at N.Y ISLANDERS
|-160
|Boston
|+132
|at DALLAS
|-130
|Edmonton
|+108
|at MINNESOTA
|-245
|Nashville
|+198
|at COLORADO
|-152
|Tampa Bay
|+126
|at VEGAS
|-184
|Detroit
|+152
|Florida
|-142
|at ANAHEIM
|+118
|at LOS ANGELES
|-120
|Winnipeg
|+100
