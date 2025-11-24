Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Lehigh at Marist — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Old Dominion at Villanova — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Rutgers-Camden at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Boston University at Penn State — Peacock
Lafayette at Pittsburgh — ACCNX
Lehigh at San Francisco — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Orlando at Philadelphia — NBC, Peacock
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.