Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

November 24, 2025, 11:01 AM

Lehigh at Marist — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Old Dominion at Villanova — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Rutgers-Camden at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Boston University at Penn State — Peacock

Lafayette at Pittsburgh — ACCNX

Lehigh at San Francisco — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Orlando at Philadelphia — NBC, Peacock

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up