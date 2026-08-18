Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

August 18, 2026, 5:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (40½) Las Vegas
San Francisco (38½) at LA CHARGERS

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (39½) NY Jets
at JACKSONVILLE (38½) Carolina
at DENVER (41½) Green Bay

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (37½) Washington
at INDIANAPOLIS (36½) Atlanta
at CLEVELAND 3 (36½) Buffalo
at MINNESOTA (36½) Baltimore
New Orleans 3 (37½) at LA RAMS
NY Giants (37½) at MIAMI
Philadelphia (36½) at NEW ENGLAND
Chicago 3 (36½) at CINCINNATI
at TAMPA BAY 3 (37½) Kansas City
at ARIZONA (37½) Dallas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TENNESSEE 3 (38½) Seattle

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (53½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE OFF N.Y Yankees OFF
at TAMPA BAY -224 Toronto +180
at KANSAS CITY OFF Athletics OFF
at HOUSTON -171 LA Angels +137

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
San Diego -134 at N.Y METS +109
at PHILADELPHIA -130 Miami +106
at CINCINNATI -139 St. Louis +114
LA Dodgers -196 at COLORADO +158

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -153 Detroit +123
Atlanta -116 at MINNESOTA -106
at CHICAGO CUBS -173 Chicago White Sox +152
at BOSTON -153 Arizona +125
at CLEVELAND OFF San Francisco OFF
at MILWAUKEE -128 Seattle +105
at TEXAS -126 Washington +108

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up