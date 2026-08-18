NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at HOUSTON 1½ 1½ (40½) Las Vegas San Francisco 1½ 1½ (38½) at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(40½)
|Las Vegas
|San Francisco
|1½
|1½
|(38½)
|at LA CHARGERS
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|2½
|3½
|(39½)
|NY Jets
|at JACKSONVILLE
|2½
|2½
|(38½)
|Carolina
|at DENVER
|4½
|6½
|(41½)
|Green Bay
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|1½
|4½
|(37½)
|Washington
|at INDIANAPOLIS
|2½
|3½
|(36½)
|Atlanta
|at CLEVELAND
|1½
|3
|(36½)
|Buffalo
|at MINNESOTA
|2½
|3½
|(36½)
|Baltimore
|New Orleans
|1½
|3
|(37½)
|at LA RAMS
|NY Giants
|1½
|2½
|(37½)
|at MIAMI
|Philadelphia
|1½
|2½
|(36½)
|at NEW ENGLAND
|Chicago
|3
|1½
|(36½)
|at CINCINNATI
|at TAMPA BAY
|3
|5½
|(37½)
|Kansas City
|at ARIZONA
|1½
|1½
|(37½)
|Dallas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TENNESSEE
|3
|4½
|(38½)
|Seattle
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|6½
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(49½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(53½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|6½
|(57½)
|Memphis
MLB
Wednesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|OFF
|N.Y Yankees
|OFF
|at TAMPA BAY
|-224
|Toronto
|+180
|at KANSAS CITY
|OFF
|Athletics
|OFF
|at HOUSTON
|-171
|LA Angels
|+137
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|San Diego
|-134
|at N.Y METS
|+109
|at PHILADELPHIA
|-130
|Miami
|+106
|at CINCINNATI
|-139
|St. Louis
|+114
|LA Dodgers
|-196
|at COLORADO
|+158
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|-153
|Detroit
|+123
|Atlanta
|-116
|at MINNESOTA
|-106
|at CHICAGO CUBS
|-173
|Chicago White Sox
|+152
|at BOSTON
|-153
|Arizona
|+125
|at CLEVELAND
|OFF
|San Francisco
|OFF
|at MILWAUKEE
|-128
|Seattle
|+105
|at TEXAS
|-126
|Washington
|+108
Consensus odds provided by Sportradar
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