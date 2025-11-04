Live Radio
NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

November 4, 2025, 11:04 PM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Southern Miss. 8 7 15 19 3 4 7 12 1.50
Indiana 9 8 13 18 1 5 6 12 1.33
BYU 8 7 12 16 3 3 6 10 1.25
Notre Dame 8 8 16 18 4 4 8 10 1.25
Temple 9 9 7 13 1 1 2 11 1.22
Alabama 8 7 8 14 4 1 5 9 1.12
North Texas 9 13 9 20 6 4 10 10 1.11
Uconn 9 5 8 11 1 0 1 10 1.11
Memphis 9 10 12 17 2 6 8 9 1.00
Virginia 9 13 10 15 0 6 6 9 1.00
Arizona 8 10 12 18 4 6 10 8 1.00
UNLV 8 11 11 17 5 4 9 8 1.00
Michigan 9 10 11 16 4 4 8 8 .89
SMU 9 9 14 22 6 8 14 8 .89
Texas 9 9 9 15 1 6 7 8 .89
Maryland 8 2 15 17 5 5 10 7 .88
Auburn 9 10 9 13 3 3 6 7 .78
Texas Tech 9 16 10 19 5 7 12 7 .78
Duke 8 7 8 13 5 2 7 6 .75
San Diego St. 8 4 10 12 1 5 6 6 .75
South Florida 8 8 10 17 5 6 11 6 .75
Kansas St. 9 15 9 19 8 5 13 6 .67
Iowa 8 4 9 11 1 5 6 5 .62
Louisiana Tech 8 3 13 15 4 6 10 5 .62
Marshall 8 8 10 16 7 4 11 5 .62
Ohio St. 8 7 5 10 2 3 5 5 .62
Toledo 8 10 7 13 2 6 8 5 .62
Cent. Michigan 9 7 10 13 6 2 8 5 .56
East Carolina 8 10 4 11 2 5 7 4 .50
LSU 8 4 10 12 3 5 8 4 .50
Miami 8 8 7 13 0 9 9 4 .50
New Mexico St. 8 12 10 18 5 9 14 4 .50
Oregon 8 4 9 10 2 4 6 4 .50
TCU 8 9 9 14 3 7 10 4 .50
UTSA 8 11 7 11 3 4 7 4 .50
Washington 8 5 8 10 2 4 6 4 .50
Arizona St. 9 12 6 11 3 4 7 4 .44
Mississippi St. 9 8 11 14 4 6 10 4 .44
Army 8 9 6 11 5 3 8 3 .38
Georgia Southern 8 10 5 11 2 6 8 3 .38
Jacksonville St. 8 9 4 11 4 4 8 3 .38
Louisville 8 7 12 16 6 7 13 3 .38
Miami (Ohio) 8 3 9 11 2 6 8 3 .38
Akron 9 6 9 14 4 7 11 3 .33
Cincinnati 9 10 2 9 4 2 6 3 .33
Nebraska 9 8 6 12 3 6 9 3 .33
South Carolina 9 13 9 15 4 8 12 3 .33
Tennessee 9 16 6 16 5 8 13 3 .33
Vanderbilt 9 8 4 11 3 5 8 3 .33
West Virginia 9 14 10 16 7 6 13 3 .33
Missouri St. 8 16 7 14 4 8 12 2 .25
Penn St. 8 11 5 10 2 6 8 2 .25
Southern Cal 8 5 9 13 6 5 11 2 .25
Boise St. 9 12 11 16 5 9 14 2 .22
Minnesota 9 9 6 10 1 7 8 2 .22
Rutgers 9 7 4 9 2 5 7 2 .22
Troy 9 8 7 13 3 8 11 2 .22
James Madison 8 3 9 11 5 5 10 1 .12
Navy 8 12 4 10 4 5 9 1 .12
Sam Houston St. 8 10 4 11 4 6 10 1 .12
Tulane 8 8 6 11 5 5 10 1 .12
Utah St. 8 5 6 8 4 3 7 1 .12
Bowling Green 9 11 5 12 2 9 11 1 .11
Illinois 9 9 2 10 4 5 9 1 .11
South Alabama 9 13 4 11 5 5 10 1 .11
Utah 9 10 8 11 5 5 10 1 .11
W. Michigan 9 15 6 13 8 4 12 1 .11
E. Michigan 9 5 5 7 1 6 7 0 .00
Florida St. 8 4 10 11 6 5 11 0 .00
Fresno St. 9 9 12 16 5 11 16 0 .00
Houston 9 10 6 8 3 5 8 0 .00
Iowa St. 9 10 7 11 4 7 11 0 .00
Kansas 9 14 4 9 5 4 9 0 .00
Liberty 8 8 6 12 6 6 12 0 .00
Ohio 8 7 7 10 3 7 10 0 .00
Rice 9 10 3 6 3 3 6 0 .00
Arkansas St. 9 12 5 11 6 6 12 -1 -0.11
California 9 13 6 11 2 10 12 -1 -0.11
Louisiana-Lafayette 9 7 7 12 2 11 13 -1 -0.11
Oklahoma St. 9 11 3 8 4 5 9 -1 -0.11
Pittsburgh 9 8 10 15 4 12 16 -1 -0.11
Colorado St. 8 9 7 10 6 5 11 -1 -0.12
Georgia 8 3 4 6 3 4 7 -1 -0.12
Kent St. 8 7 4 6 3 4 7 -1 -0.12
Middle Tennessee 8 7 4 8 3 6 9 -1 -0.12
N. Illinois 8 7 7 9 4 6 10 -1 -0.12
San Jose St. 8 7 6 11 8 4 12 -1 -0.12
Texas A&M 8 8 2 6 0 7 7 -1 -0.12
Umass 8 4 4 7 1 7 8 -1 -0.12
Mississippi 9 6 5 7 3 6 9 -2 -0.22
Coastal Carolina 8 15 8 14 7 9 16 -2 -0.25
Florida 8 9 7 10 3 9 12 -2 -0.25
Kennesaw St. 8 8 3 6 5 3 8 -2 -0.25
Missouri 8 9 5 7 2 7 9 -2 -0.25
UCF 8 8 5 8 4 6 10 -2 -0.25
UCLA 8 8 3 8 3 7 10 -2 -0.25
Buffalo 9 9 4 10 4 9 13 -3 -0.33
Michigan St. 9 6 3 6 5 4 9 -3 -0.33
Old Dominion 9 16 8 17 11 9 20 -3 -0.33
W. Kentucky 9 4 7 10 6 7 13 -3 -0.33
Wyoming 9 7 9 13 6 10 16 -3 -0.33
Ball St. 8 7 4 8 6 5 11 -3 -0.38
FIU 8 7 7 10 7 6 13 -3 -0.38
Wake Forest 8 15 4 10 6 7 13 -3 -0.38
Georgia Tech 9 7 2 5 6 3 9 -4 -0.44
NC State 9 5 6 7 3 8 11 -4 -0.44
Virginia Tech 9 3 4 6 4 6 10 -4 -0.44
Air Force 8 5 4 6 4 6 10 -4 -0.50
Appalachian St. 8 5 9 11 6 9 15 -4 -0.50
Delaware 8 5 5 7 6 5 11 -4 -0.50
North Carolina 8 5 5 9 7 6 13 -4 -0.50
Northwestern 8 9 5 9 4 9 13 -4 -0.50
Oklahoma 9 5 5 7 5 7 12 -5 -0.56
Stanford 9 9 3 9 4 10 14 -5 -0.56
Clemson 8 7 5 8 7 6 13 -5 -0.62
Tulsa 8 12 5 8 6 7 13 -5 -0.62
Colorado 9 9 3 8 4 10 14 -6 -0.67
Oregon St. 9 6 7 7 4 9 13 -6 -0.67
Kentucky 8 9 7 8 6 8 14 -6 -0.75
Arkansas 9 6 6 8 7 8 15 -7 -0.78
Boston College 9 6 5 10 7 10 17 -7 -0.78
Hawaii 9 4 5 8 6 9 15 -7 -0.78
Syracuse 9 11 5 10 7 10 17 -7 -0.78
Georgia St. 8 5 2 3 4 6 10 -7 -0.88
Baylor 9 3 7 9 10 7 17 -8 -0.89
Charlotte 8 10 3 8 9 7 16 -8 -1.00
Texas State 8 4 3 3 6 5 11 -8 -1.00
UTEP 8 7 3 8 3 13 16 -8 -1.00
Wisconsin 8 6 4 4 2 10 12 -8 -1.00
Louisiana-Monroe 9 7 4 7 6 10 16 -9 -1.00
New Mexico 9 6 4 8 8 9 17 -9 -1.00
Purdue 9 6 3 7 7 10 17 -10 -1.11
Washington St. 9 9 1 5 4 11 15 -10 -1.11
UAB 8 6 3 4 5 8 13 -9 -1.12
Nevada 8 6 5 8 6 15 21 -13 -1.62
FAU 8 11 0 3 4 13 17 -14 -1.75

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
