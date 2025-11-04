NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Southern Miss.
|8
|7
|15
|19
|3
|4
|7
|12
|1.50
|Indiana
|9
|8
|13
|18
|1
|5
|6
|12
|1.33
|BYU
|8
|7
|12
|16
|3
|3
|6
|10
|1.25
|Notre Dame
|8
|8
|16
|18
|4
|4
|8
|10
|1.25
|Temple
|9
|9
|7
|13
|1
|1
|2
|11
|1.22
|Alabama
|8
|7
|8
|14
|4
|1
|5
|9
|1.12
|North Texas
|9
|13
|9
|20
|6
|4
|10
|10
|1.11
|Uconn
|9
|5
|8
|11
|1
|0
|1
|10
|1.11
|Memphis
|9
|10
|12
|17
|2
|6
|8
|9
|1.00
|Virginia
|9
|13
|10
|15
|0
|6
|6
|9
|1.00
|Arizona
|8
|10
|12
|18
|4
|6
|10
|8
|1.00
|UNLV
|8
|11
|11
|17
|5
|4
|9
|8
|1.00
|Michigan
|9
|10
|11
|16
|4
|4
|8
|8
|.89
|SMU
|9
|9
|14
|22
|6
|8
|14
|8
|.89
|Texas
|9
|9
|9
|15
|1
|6
|7
|8
|.89
|Maryland
|8
|2
|15
|17
|5
|5
|10
|7
|.88
|Auburn
|9
|10
|9
|13
|3
|3
|6
|7
|.78
|Texas Tech
|9
|16
|10
|19
|5
|7
|12
|7
|.78
|Duke
|8
|7
|8
|13
|5
|2
|7
|6
|.75
|San Diego St.
|8
|4
|10
|12
|1
|5
|6
|6
|.75
|South Florida
|8
|8
|10
|17
|5
|6
|11
|6
|.75
|Kansas St.
|9
|15
|9
|19
|8
|5
|13
|6
|.67
|Iowa
|8
|4
|9
|11
|1
|5
|6
|5
|.62
|Louisiana Tech
|8
|3
|13
|15
|4
|6
|10
|5
|.62
|Marshall
|8
|8
|10
|16
|7
|4
|11
|5
|.62
|Ohio St.
|8
|7
|5
|10
|2
|3
|5
|5
|.62
|Toledo
|8
|10
|7
|13
|2
|6
|8
|5
|.62
|Cent. Michigan
|9
|7
|10
|13
|6
|2
|8
|5
|.56
|East Carolina
|8
|10
|4
|11
|2
|5
|7
|4
|.50
|LSU
|8
|4
|10
|12
|3
|5
|8
|4
|.50
|Miami
|8
|8
|7
|13
|0
|9
|9
|4
|.50
|New Mexico St.
|8
|12
|10
|18
|5
|9
|14
|4
|.50
|Oregon
|8
|4
|9
|10
|2
|4
|6
|4
|.50
|TCU
|8
|9
|9
|14
|3
|7
|10
|4
|.50
|UTSA
|8
|11
|7
|11
|3
|4
|7
|4
|.50
|Washington
|8
|5
|8
|10
|2
|4
|6
|4
|.50
|Arizona St.
|9
|12
|6
|11
|3
|4
|7
|4
|.44
|Mississippi St.
|9
|8
|11
|14
|4
|6
|10
|4
|.44
|Army
|8
|9
|6
|11
|5
|3
|8
|3
|.38
|Georgia Southern
|8
|10
|5
|11
|2
|6
|8
|3
|.38
|Jacksonville St.
|8
|9
|4
|11
|4
|4
|8
|3
|.38
|Louisville
|8
|7
|12
|16
|6
|7
|13
|3
|.38
|Miami (Ohio)
|8
|3
|9
|11
|2
|6
|8
|3
|.38
|Akron
|9
|6
|9
|14
|4
|7
|11
|3
|.33
|Cincinnati
|9
|10
|2
|9
|4
|2
|6
|3
|.33
|Nebraska
|9
|8
|6
|12
|3
|6
|9
|3
|.33
|South Carolina
|9
|13
|9
|15
|4
|8
|12
|3
|.33
|Tennessee
|9
|16
|6
|16
|5
|8
|13
|3
|.33
|Vanderbilt
|9
|8
|4
|11
|3
|5
|8
|3
|.33
|West Virginia
|9
|14
|10
|16
|7
|6
|13
|3
|.33
|Missouri St.
|8
|16
|7
|14
|4
|8
|12
|2
|.25
|Penn St.
|8
|11
|5
|10
|2
|6
|8
|2
|.25
|Southern Cal
|8
|5
|9
|13
|6
|5
|11
|2
|.25
|Boise St.
|9
|12
|11
|16
|5
|9
|14
|2
|.22
|Minnesota
|9
|9
|6
|10
|1
|7
|8
|2
|.22
|Rutgers
|9
|7
|4
|9
|2
|5
|7
|2
|.22
|Troy
|9
|8
|7
|13
|3
|8
|11
|2
|.22
|James Madison
|8
|3
|9
|11
|5
|5
|10
|1
|.12
|Navy
|8
|12
|4
|10
|4
|5
|9
|1
|.12
|Sam Houston St.
|8
|10
|4
|11
|4
|6
|10
|1
|.12
|Tulane
|8
|8
|6
|11
|5
|5
|10
|1
|.12
|Utah St.
|8
|5
|6
|8
|4
|3
|7
|1
|.12
|Bowling Green
|9
|11
|5
|12
|2
|9
|11
|1
|.11
|Illinois
|9
|9
|2
|10
|4
|5
|9
|1
|.11
|South Alabama
|9
|13
|4
|11
|5
|5
|10
|1
|.11
|Utah
|9
|10
|8
|11
|5
|5
|10
|1
|.11
|W. Michigan
|9
|15
|6
|13
|8
|4
|12
|1
|.11
|E. Michigan
|9
|5
|5
|7
|1
|6
|7
|0
|.00
|Florida St.
|8
|4
|10
|11
|6
|5
|11
|0
|.00
|Fresno St.
|9
|9
|12
|16
|5
|11
|16
|0
|.00
|Houston
|9
|10
|6
|8
|3
|5
|8
|0
|.00
|Iowa St.
|9
|10
|7
|11
|4
|7
|11
|0
|.00
|Kansas
|9
|14
|4
|9
|5
|4
|9
|0
|.00
|Liberty
|8
|8
|6
|12
|6
|6
|12
|0
|.00
|Ohio
|8
|7
|7
|10
|3
|7
|10
|0
|.00
|Rice
|9
|10
|3
|6
|3
|3
|6
|0
|.00
|Arkansas St.
|9
|12
|5
|11
|6
|6
|12
|-1
|-0.11
|California
|9
|13
|6
|11
|2
|10
|12
|-1
|-0.11
|Louisiana-Lafayette
|9
|7
|7
|12
|2
|11
|13
|-1
|-0.11
|Oklahoma St.
|9
|11
|3
|8
|4
|5
|9
|-1
|-0.11
|Pittsburgh
|9
|8
|10
|15
|4
|12
|16
|-1
|-0.11
|Colorado St.
|8
|9
|7
|10
|6
|5
|11
|-1
|-0.12
|Georgia
|8
|3
|4
|6
|3
|4
|7
|-1
|-0.12
|Kent St.
|8
|7
|4
|6
|3
|4
|7
|-1
|-0.12
|Middle Tennessee
|8
|7
|4
|8
|3
|6
|9
|-1
|-0.12
|N. Illinois
|8
|7
|7
|9
|4
|6
|10
|-1
|-0.12
|San Jose St.
|8
|7
|6
|11
|8
|4
|12
|-1
|-0.12
|Texas A&M
|8
|8
|2
|6
|0
|7
|7
|-1
|-0.12
|Umass
|8
|4
|4
|7
|1
|7
|8
|-1
|-0.12
|Mississippi
|9
|6
|5
|7
|3
|6
|9
|-2
|-0.22
|Coastal Carolina
|8
|15
|8
|14
|7
|9
|16
|-2
|-0.25
|Florida
|8
|9
|7
|10
|3
|9
|12
|-2
|-0.25
|Kennesaw St.
|8
|8
|3
|6
|5
|3
|8
|-2
|-0.25
|Missouri
|8
|9
|5
|7
|2
|7
|9
|-2
|-0.25
|UCF
|8
|8
|5
|8
|4
|6
|10
|-2
|-0.25
|UCLA
|8
|8
|3
|8
|3
|7
|10
|-2
|-0.25
|Buffalo
|9
|9
|4
|10
|4
|9
|13
|-3
|-0.33
|Michigan St.
|9
|6
|3
|6
|5
|4
|9
|-3
|-0.33
|Old Dominion
|9
|16
|8
|17
|11
|9
|20
|-3
|-0.33
|W. Kentucky
|9
|4
|7
|10
|6
|7
|13
|-3
|-0.33
|Wyoming
|9
|7
|9
|13
|6
|10
|16
|-3
|-0.33
|Ball St.
|8
|7
|4
|8
|6
|5
|11
|-3
|-0.38
|FIU
|8
|7
|7
|10
|7
|6
|13
|-3
|-0.38
|Wake Forest
|8
|15
|4
|10
|6
|7
|13
|-3
|-0.38
|Georgia Tech
|9
|7
|2
|5
|6
|3
|9
|-4
|-0.44
|NC State
|9
|5
|6
|7
|3
|8
|11
|-4
|-0.44
|Virginia Tech
|9
|3
|4
|6
|4
|6
|10
|-4
|-0.44
|Air Force
|8
|5
|4
|6
|4
|6
|10
|-4
|-0.50
|Appalachian St.
|8
|5
|9
|11
|6
|9
|15
|-4
|-0.50
|Delaware
|8
|5
|5
|7
|6
|5
|11
|-4
|-0.50
|North Carolina
|8
|5
|5
|9
|7
|6
|13
|-4
|-0.50
|Northwestern
|8
|9
|5
|9
|4
|9
|13
|-4
|-0.50
|Oklahoma
|9
|5
|5
|7
|5
|7
|12
|-5
|-0.56
|Stanford
|9
|9
|3
|9
|4
|10
|14
|-5
|-0.56
|Clemson
|8
|7
|5
|8
|7
|6
|13
|-5
|-0.62
|Tulsa
|8
|12
|5
|8
|6
|7
|13
|-5
|-0.62
|Colorado
|9
|9
|3
|8
|4
|10
|14
|-6
|-0.67
|Oregon St.
|9
|6
|7
|7
|4
|9
|13
|-6
|-0.67
|Kentucky
|8
|9
|7
|8
|6
|8
|14
|-6
|-0.75
|Arkansas
|9
|6
|6
|8
|7
|8
|15
|-7
|-0.78
|Boston College
|9
|6
|5
|10
|7
|10
|17
|-7
|-0.78
|Hawaii
|9
|4
|5
|8
|6
|9
|15
|-7
|-0.78
|Syracuse
|9
|11
|5
|10
|7
|10
|17
|-7
|-0.78
|Georgia St.
|8
|5
|2
|3
|4
|6
|10
|-7
|-0.88
|Baylor
|9
|3
|7
|9
|10
|7
|17
|-8
|-0.89
|Charlotte
|8
|10
|3
|8
|9
|7
|16
|-8
|-1.00
|Texas State
|8
|4
|3
|3
|6
|5
|11
|-8
|-1.00
|UTEP
|8
|7
|3
|8
|3
|13
|16
|-8
|-1.00
|Wisconsin
|8
|6
|4
|4
|2
|10
|12
|-8
|-1.00
|Louisiana-Monroe
|9
|7
|4
|7
|6
|10
|16
|-9
|-1.00
|New Mexico
|9
|6
|4
|8
|8
|9
|17
|-9
|-1.00
|Purdue
|9
|6
|3
|7
|7
|10
|17
|-10
|-1.11
|Washington St.
|9
|9
|1
|5
|4
|11
|15
|-10
|-1.11
|UAB
|8
|6
|3
|4
|5
|8
|13
|-9
|-1.12
|Nevada
|8
|6
|5
|8
|6
|15
|21
|-13
|-1.62
|FAU
|8
|11
|0
|3
|4
|13
|17
|-14
|-1.75
