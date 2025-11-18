NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Live Radio
Kickoff Returns

G No KRYd Avg
L.Styles, Ohio St. 8 1 100 100.00
S.Bangura, Ohio 10 1 97 97.00
J.Charles, Nebraska 10 1 85 85.00
K.Brown, Louisville 9 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
J.Williams, Texas Tech 11 4 207 51.75
I.Foster, Southern Miss. 10 1 44 44.00
D.Morris, Tennessee 4 1 44 44.00
A.Brown, Michigan St. 3 3 122 40.67
C.Barnes, Wake Forest 9 6 234 39.00
S.Evans, North Texas 10 3 115 38.33
M.Gillie, Coastal Carolina 2 4 153 38.25
K.Courtney, Virginia 11 1 38 38.00
T.Burns, Sam Houston St. 10 4 150 37.50
J.Price, Notre Dame 10 12 450 37.50
J.Moore, Duke 2 1 37 37.00
J.McIntyre, Pittsburgh 10 1 36 36.00
C.Ross, Virginia 10 7 248 35.43
J.Howse, Middle Tennessee 4 1 35 35.00
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
J.Brown, Georgia Southern 10 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 10 1 34 34.00
C.Barfield, Hawaii 10 7 234 33.43
G.Hart, W. Kentucky 10 1 33 33.00
C.Pettaway, Bowling Green 7 12 396 33.00
J.Grier, Appalachian St. 7 1 32 32.00
S.Hagans, Duke 7 3 96 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 10 5 159 31.80
K.Reynolds, Miami (Ohio) 10 9 285 31.67
K.Roberts, Bowling Green 10 6 187 31.17
B.Cain, Auburn 10 1 31 31.00
B.Cardwell, San Diego St. 9 1 31 31.00
C.Chadwick, Uconn 11 1 31 31.00
S.Hagans, Duke 3 7 217 31.00
C.Harris-Lopez, James Madison 9 5 154 30.80
K.Mack, Penn St. 9 4 123 30.75
K.Wetjen, Iowa 10 11 338 30.73
S.Smith, Memphis 11 5 152 30.40
D.Bankston, New Mexico 10 11 334 30.36
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
B.Hammer, Toledo 10 2 60 30.00
J.Morrow, Texas A&M 10 1 30 30.00
K.Boone-Nelson, W. Michigan 10 2 59 29.50
D.Clark, Kent St. 10 15 435 29.00
B.Noernberg, Kansas St. 8 16 464 29.00
D.Reynolds, N. Illinois 10 13 375 28.85
J.Lucas, Florida St. 10 6 171 28.50
J.Gray, Liberty 8 11 313 28.45
K.Williams, Nebraska 10 11 310 28.18
M.Anderson, Texas State 9 1 28 28.00
P.Fisher, UAB 8 1 28 28.00
K.Kubecka, Kansas 10 1 28 28.00
W.Philord, FAU 6 1 28 28.00
V.Anthony, Wisconsin 10 16 446 27.88
D.Eley, Charlotte 9 18 501 27.83
C.Cobb, Arkansas St. 10 12 332 27.67
E.Henderson, Kansas 10 14 385 27.50
D.Cobb, Georgia Southern 10 17 467 27.47
M.Pollard, Delaware 10 12 327 27.25
C.Valentine, Illinois 10 4 109 27.25
J.Himon, Northwestern 9 3 80 26.67
D.Fowlkes, Missouri 10 7 186 26.57
J.Baugh, Florida 10 2 53 26.50
J.Whatley, Arizona 10 2 53 26.50
T.Richardson, Vanderbilt 10 13 344 26.46
J.Johnson, San Jose St. 9 12 314 26.17
R.Pleasant, Auburn 9 12 314 26.17
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 10 3 78 26.00
T.Carney, Wake Forest 10 1 26 26.00
H.Gilmore, Kentucky 10 1 26 26.00
M.Henry, W. Kentucky 10 2 52 26.00
K.Salter, Colorado 8 1 26 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 10 1 26 26.00
T.White, N. Illinois 2 1 26 26.00
T.Horton, Ball St. 9 9 233 25.89
D.Gandy, Louisiana Tech 10 13 336 25.85
K.Woods, Nevada 10 11 282 25.64
A.Mohammed, Washington 10 15 384 25.60
D.Miles, W. Michigan 9 16 404 25.25
L.Avant, Colorado St. 10 10 251 25.10
M.Jackson, Purdue 11 14 351 25.07
S.Evans, North Texas 10 10 250 25.00
D.Hill, Oregon 10 2 50 25.00
J.Hunter, San Diego St. 10 1 25 25.00
M.Resetich, Illinois 9 1 25 25.00
T.Smith, Tulane 10 2 50 25.00
G.Stenger, Nebraska 1 1 25 25.00
L.Diggs, Mississippi 11 3 74 24.67
T.Gentry, Texas Tech 6 3 74 24.67
Q.Gibson, Colorado 10 22 542 24.64
J.Denman, TCU 10 6 147 24.50
J.Hayes, TCU 6 2 49 24.50
J.Mattord, E. Michigan 10 2 49 24.50
T.Bussey, Texas A&M 10 15 366 24.40
S.Beebe, UAB 10 19 463 24.37
K.Washington, Tulsa 4 7 170 24.29
J.Jenkins, Texas State 10 20 483 24.15
J.Barney, Nebraska 10 1 24 24.00
D.Brown, San Diego St. 10 1 24 24.00
P.Clacks, Buffalo 10 2 48 24.00
K.Frew, Air Force 10 1 24 24.00
J.Keough, Buffalo 10 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 4 2 48 24.00
T.Nickelson, Appalachian St. 1 3 72 24.00
T.Thomas, Akron 10 2 48 24.00
R.Triplette, Georgia Tech 8 1 24 24.00
T.Williams, Virginia Tech 10 2 48 24.00
D.Spann, Pittsburgh 10 10 239 23.90
R.Hill, Arkansas 10 9 215 23.89
J.Platt, FAU 10 21 499 23.76
K.Marion, Miami 10 8 190 23.75
L.Wilson, Cincinnati 9 8 190 23.75
C.Jnopierre, FIU 8 15 356 23.73
C.Johnson, Tulsa 8 3 71 23.67
N.Singleton, Penn St. 10 3 71 23.67
C.Farrell, Northwestern 5 2 47 23.50
B.Hills, Akron 10 24 564 23.50
M.Gillie, Coastal Carolina 8 9 211 23.44
I.Mozee, Nebraska 10 3 70 23.33
A.Brown-Stephens, Tulane 10 14 326 23.29
J.Nixon, UCF 10 18 419 23.28
C.Hagen, BYU 9 15 347 23.13
T.Shelton, Buffalo 7 10 231 23.10
J.Gaston, Middle Tennessee 6 5 115 23.00
R.Hemby, Indiana 11 8 184 23.00
S.Lockett, Kansas St. 10 1 23 23.00
C.Martin, UCLA 10 2 46 23.00
M.McDoom, Cincinnati 10 1 23 23.00
J.Price, Kansas St. 8 2 46 23.00
V.Rosa, Uconn 11 4 92 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
C.Washington, San Diego St. 10 1 23 23.00
C.Smith, Penn St. 5 6 137 22.83
J.Holman, South Carolina 8 5 114 22.80
L.Montgomery, East Carolina 10 5 114 22.80
T.Rudolph, Toledo 10 14 319 22.79
A.Randall, Clemson 10 8 182 22.75
J.Monteiro, Liberty 6 7 158 22.57
L.Rhodes, SMU 9 7 158 22.57
K.Miller, Southern Cal 10 2 45 22.50
E.Porter, N. Illinois 10 2 45 22.50
D.Rice, Kansas St. 9 2 45 22.50
E.Small, TCU 6 2 45 22.50
E.Willis, UTEP 10 2 45 22.50
I.Bryant, Navy 10 18 404 22.44
C.Harris, Air Force 10 6 134 22.33
J.Kelly, Delaware 10 6 134 22.33
C.Ramseur, Nevada 10 3 67 22.33
T.Hill, Syracuse 6 12 267 22.25
W.Knight, James Madison 10 4 89 22.25
N.Harbor, South Carolina 10 9 199 22.11
R.Luke, Fresno St. 10 11 243 22.09
J.Napier, San Diego St. 10 12 265 22.08
B.Black, Rutgers 10 5 110 22.00
T.Brown, Clemson 10 1 22 22.00
J.Norris, Louisiana-Lafayette 6 4 88 22.00
N.Sheppard, Duke 10 1 22 22.00
M.Thomas, Purdue 11 1 22 22.00
Z.Thomas, LSU 10 1 22 22.00
D.Wagner, Northwestern 10 1 22 22.00
M.Everhart, TCU 8 9 197 21.89
P.Fox, West Virginia 10 7 153 21.86
A.Flora, Iowa St. 8 5 109 21.80
M.Mews, Houston 10 15 327 21.80
K.Wilson, Baylor 10 25 544 21.76
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
A.Middleton, Bowling Green 10 8 174 21.75
J.De Jesus, California 10 13 282 21.69
M.Anderson, UTSA 7 6 130 21.67
T.Green, Boston College 9 6 130 21.67
T.Smith, Uconn 11 11 238 21.64
E.Washington, Oregon St. 3 7 151 21.57
Q.Craig, Arizona 10 2 43 21.50
B.Presley, Tulsa 10 5 107 21.40
J.Benjamin, Rutgers 10 3 64 21.33
P.Lewis, Tennessee 10 6 128 21.33
C.Lacy, Louisville 10 11 234 21.27
J.Scott, NC State 10 11 234 21.27
X.Turner-Bradshaw, Marshall 10 17 359 21.12
Q.Adams, California 9 1 21 21.00
M.Allen, Baylor 7 2 42 21.00
T.Bachmeier, BYU 10 1 21 21.00
E.Brow, UTSA 7 1 21 21.00
D.Cordero, Hawaii 9 1 21 21.00
J.Gibson, Umass 8 1 21 21.00
J.Ruffin, Cent. Michigan 9 1 21 21.00
M.Upton, Boston College 8 1 21 21.00
B.White, Hawaii 9 1 21 21.00
A.Isaac, South Florida 10 8 166 20.75
K.Perich, Minnesota 10 12 249 20.75
R.Johnson, Missouri St. 10 3 62 20.67
P.Prioleau, Virginia Tech 9 15 310 20.67
D.Taylor, Texas State 4 3 62 20.67
M.Sherrod, Boise St. 10 11 227 20.64
M.Lemon, Southern Cal 10 7 144 20.57
B.Brown, LSU 10 11 226 20.55
Z.Branch, Georgia 10 10 205 20.50
S.Clower, North Carolina 7 4 82 20.50
C.High, Stanford 10 10 205 20.50
I.Mahdi, Arizona 10 4 82 20.50
M.Davis, Southern Miss. 10 11 225 20.45
C.Culliver, North Carolina 6 5 102 20.40
A.Brown, FIU 3 3 61 20.33
F. Robertson, Louisiana Tech 4 4 81 20.25
E.Dennis, Ohio 7 9 182 20.22
L.Brooks, Alabama 9 11 221 20.09
D.Epps, Troy 10 18 361 20.06
J.Anderson, Illinois 9 1 20 20.00
F.Brown, Syracuse 7 1 20 20.00
M.Brown, Uconn 3 6 120 20.00
T.Bryant, Kentucky 10 1 20 20.00
D.Jackson, Texas State 9 1 20 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 10 1 20 20.00
P.Malbrue, LSU 9 1 20 20.00
J.Taylor, Michigan 10 1 20 20.00
J.Taylor, Virginia 11 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 10 3 60 20.00
K.Alexander, Appalachian St. 10 17 339 19.94
T.King, New Mexico St. 6 9 179 19.89
A.Marsh, Michigan 10 9 178 19.78
J.Norman, E. Michigan 10 21 415 19.76
D.Bryson, Kennesaw St. 9 4 79 19.75
J.Malau’ulu, Fresno St. 10 4 79 19.75
K.Pearson, East Carolina 5 3 59 19.67
A.Turner, Rice 10 3 59 19.67
J.Robinson, Missouri St. 9 8 157 19.62
K.Law, Kentucky 10 7 137 19.57
A.Broome, Boston College 10 2 39 19.50
J.Glover, UNLV 10 16 312 19.50
J.McGill, North Carolina 8 8 156 19.50
J.Moore, Duke 7 2 39 19.50
R.Niblett, Texas 10 8 156 19.50
L.Thorpe, Stanford 9 2 39 19.50
T.Wallace, Kennesaw St. 8 2 39 19.50
S.Marshall, Georgia Tech 10 10 194 19.40
R.Cooper, Maryland 9 3 58 19.33
D.Wells, Oregon St. 11 12 232 19.33
N.Biggins, Cent. Michigan 10 10 193 19.30
Q.Jackson, Rice 10 7 134 19.14
C.Flowers, W. Kentucky 10 8 153 19.12
J.Berchal, Appalachian St. 9 1 19 19.00
J.Coleman, Washington 9 3 57 19.00
B.Farrell, Stanford 10 1 19 19.00
I.Hartrup, Mississippi 11 5 95 19.00
C.Hernandez, Wake Forest 10 1 19 19.00
T.Hudson, Vanderbilt 6 1 19 19.00
M.Hudson, Texas Tech 10 7 133 19.00
B.Inniss, Ohio St. 10 3 57 19.00
N.James, Notre Dame 2 1 19 19.00
K.Mason, Akron 11 1 19 19.00
D.Stepney, Akron 6 1 19 19.00
B.Townsend, Cent. Michigan 10 1 19 19.00
K.Washington, Georgia St. 10 4 76 19.00
C.Wheatley-Humphrey, Miami 4 1 19 19.00
V.Wilkins, Boston College 9 2 38 19.00
M.Woods, South Alabama 10 2 38 19.00
J.Hamilton, Arizona St. 10 10 189 18.90
Q.Ashley, Ball St. 9 9 170 18.89
M.Phillips, Sam Houston St. 10 15 283 18.87
D.Williams, W. Kentucky 7 7 131 18.71
I.Jacobs, UAB 10 3 56 18.67
J.Smith, South Florida 10 3 56 18.67
M.James, Old Dominion 10 8 149 18.62
R.Williams, Louisiana-Lafayette 9 17 315 18.53
L.Benson, Army 9 2 37 18.50
D.Brune, Ohio 10 2 37 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
D.Miles, W. Michigan 1 2 37 18.50
W.Nixon, Syracuse 10 2 37 18.50
T.Washington, Iowa 9 4 73 18.25
T.Peyton, Georgia St. 10 20 364 18.20
H.Smith, Temple 10 5 91 18.20
D.DeBlanc, Wyoming 9 6 109 18.17
X.Alexander, Washington 10 1 18 18.00
J.Bowie, West Virginia 9 1 18 18.00
K.Brown, UAB 9 1 18 18.00
D.Carnes, North Texas 10 1 18 18.00
J.Edwards, Coastal Carolina 10 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 10 1 18 18.00
K.Jones, Kennesaw St. 9 9 162 18.00
D.Kelley, Nevada 6 1 18 18.00
Q.Martin, Penn St. 6 1 18 18.00
C.Parker, Uconn 11 1 18 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
N.Townsend, Texas 10 1 18 18.00
M.Turner, Tulane 5 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 10 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 9 2 36 18.00
A.Frias, UCLA 10 10 179 17.90
D.Stanley, New Mexico St. 9 4 71 17.75
B.MacCormack, Boston College 8 7 124 17.71
P.Higgins, Troy 10 8 141 17.62
G.Glover, Jacksonville St. 9 5 88 17.60
T.Mokiao-Atimalala, UCLA 10 5 88 17.60
D.Thomas, UCF 10 5 88 17.60
R.Brown, Arizona St. 10 2 35 17.50
K.Parker, LSU 10 2 35 17.50
J.Watkins, LSU 2 2 35 17.50
V.Brown, Florida 8 7 122 17.43
D.Taylor, Middle Tennessee 8 8 139 17.38

