Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Interceptions…

NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
A.Brawley, New Mexico 2 2 64 0 1.0
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
J.Johnson, TCU 7 4 71 0 0.6
B.Fitzgerald, Southern Cal 9 5 86 1 0.6
B.Awls, Toledo 10 5 21 0 0.5
J.Bellah, Colorado St. 8 4 53 0 0.5
B.Clark, TCU 8 4 25 1 0.5
E.Green, Tulsa 10 5 42 0 0.5
J.Griffin, Boston College 2 1 0 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
H.Masses, California 10 5 91 0 0.5
J.McBurrows, Appalachian St. 2 1 0 0 0.5
L.Moore, Indiana 2 1 17 0 0.5
A.Moses, SMU 10 5 110 1 0.5
J.Moten, Southern Miss. 10 5 25 0 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
T.Tolmaire, Boise St. 2 1 21 0 0.5
B.Trotter, Marshall 10 5 133 2 0.5
A.Brown, UNLV 9 4 117 2 0.4
J.Cole, Arizona 9 4 38 1 0.4
T.Johnson, Notre Dame 9 4 73 1 0.4
R.Jones, Clemson 9 4 20 0 0.4
L.Moore, Indiana 9 4 24 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
J.Foster, Louisiana Tech 10 4 63 1 0.4
J.Huskey, Maryland 10 4 78 0 0.4
B.Iya, New Mexico St. 10 4 17 0 0.4
E.Little, Florida St. 10 4 83 0 0.4
A.McCoy, Boise St. 10 4 82 2 0.4
J.McGrew, FIU 10 4 77 0 0.4
C.Nix, Jacksonville St. 10 4 191 1 0.4
J.Thomas, Miami 10 4 70 1 0.4
M.Uihlein, Northwestern 10 4 12 0 0.4
L.Welch, UNLV 10 4 27 0 0.4
J.Glasker, Maryland 8 3 46 1 0.4
L.Moore, Notre Dame 8 3 4 0 0.4
J.Redding, Baylor 8 3 66 1 0.4
C.Sullivan, Michigan 8 3 8 0 0.4
T.Wall, BYU 8 3 68 1 0.4
C.Chadwick, Uconn 11 4 11 0 0.4
B.Pollock, Texas Tech 11 4 6 0 0.4
J.Rodriguez, Texas Tech 11 4 41 0 0.4
S.Bruce, Coastal Carolina 6 2 0 0 0.3
J.Carter, Old Dominion 9 3 3 0 0.3
A.Chapman, UTSA 3 1 0 0 0.3
D.Cobbs, Kansas St. 9 3 23 0 0.3
E.Coppess, Miami (Ohio) 9 3 40 0 0.3
J.Gaston, Middle Tennessee 6 2 29 0 0.3
C.Johnson, San Diego St. 9 3 146 2 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
B.Lanier, Mississippi St. 9 3 29 0 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
N.Mitchell, New Mexico St. 9 3 86 1 0.3
J.Nestor, Minnesota 9 3 37 1 0.3
T.Polley, SMU 3 1 28 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
L.Roland, Maryland 9 3 100 1 0.3
F.Satuala, BYU 9 3 65 1 0.3
W.Williams, Mississippi 9 3 12 0 0.3
E.Allen, Sam Houston St. 10 3 66 1 0.3
N.Avinger, Utah St. 10 3 11 0 0.3
J.Bainer, San Jose St. 10 3 0 0 0.3
J.Bennee, Utah 10 3 103 1 0.3
T.Bryant, Kentucky 10 3 42 0 0.3
M.Clark, FIU 10 3 25 0 0.3
P.Dunnam, UCF 10 3 81 1 0.3
J.Eaglin, James Madison 10 3 42 0 0.3
B.Fitzgerald, Miami 10 3 43 0 0.3
I.Foster, Southern Miss. 10 3 171 2 0.3
A.Foster, Southern Miss. 10 3 54 0 0.3
A.Hamilton, Fresno St. 10 3 57 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 10 3 20 0 0.3
C.Hondru, Miami (Ohio) 10 3 88 1 0.3
B.Hubbard, Alabama 10 3 8 0 0.3
D.Johnson, Arizona 10 3 39 0 0.3
E.Johnson, BYU 10 3 25 1 0.3
J.Johnson, Tulane 10 3 36 0 0.3
M.Kenion, Nevada 10 3 40 0 0.3
D.Kerr, Syracuse 10 3 61 0 0.3
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 10 3 92 1 0.3
J.Lewis, Ball St. 10 3 16 0 0.3
M.Mustell, Air Force 10 3 11 0 0.3
D.Smith, Marshall 10 3 0 0 0.3
L.Talich, Notre Dame 10 3 4 0 0.3
A.Watts, Louisville 10 3 0 0 0.3
J.White, Tulane 10 3 1 0 0.3
J.Wilson, Florida St. 10 3 1 0 0.3
R.Biles, Pittsburgh 7 2 85 2 0.3
T.Davis, Washington 7 2 34 0 0.3
J.Davis-Robinson, SMU 7 2 0 0 0.3
M.Esteen, Washington 7 2 0 0 0.3
M.Kane, Duke 7 2 3 0 0.3
A.McLaughlin, Washington 7 2 74 1 0.3
E.Smith, Nevada 7 2 30 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
A.Ferrell, Indiana 11 3 17 0 0.3
J.Prevard, Virginia 11 3 18 0 0.3
J.Castell, Florida 8 2 18 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
D.Crouch, Boston College 4 1 28 1 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
C.Hollobaugh, Ohio 8 2 92 1 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
R.Johnson, Colorado 4 1 2 0 0.2
J.Joseph, Penn St. 4 1 49 1 0.2
C.Logan, Memphis 4 1 0 0 0.2
J.Lott, Troy 8 2 67 1 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
T.Milton, UTSA 8 2 52 0 0.2
R.Moore, Michigan 4 1 0 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
J.Patterson, Iowa St. 4 1 0 0 0.2
R.Reason, East Carolina 4 1 0 0 0.2
K.Robinson, Virginia 8 2 82 2 0.2
P.Royster, UAB 8 2 -5 0 0.2
E.Schaper, Duke 4 1 5 0 0.2
G.Shields, Army 8 2 21 0 0.2
T.Stukes, Arizona 8 2 15 0 0.2
S.Walters, Miami (Ohio) 8 2 0 0 0.2
J.Beeler, N. Illinois 9 2 0 0 0.2
T.Benefield, Boise St. 9 2 37 0 0.2
D.Boykin, Indiana 9 2 0 0 0.2
J.Chenault, South Florida 9 2 0 0 0.2
T.Cooley, LSU 9 2 0 0 0.2
J.Finley, N. Illinois 9 2 2 0 0.2
Z.Gamble, Appalachian St. 9 2 15 0 0.2
C.Gray, Notre Dame 9 2 19 0 0.2
Q.Hammonds, North Texas 9 2 0 0 0.2
M.Jammeh, N. Illinois 9 2 11 0 0.2
W.Jones, North Texas 9 2 0 0 0.2
A.Laing, Temple 9 2 64 1 0.2
C.Larkin, Army 9 2 0 0 0.2
K.Louis, Pittsburgh 9 2 21 0 0.2
J.Lovett, Kentucky 9 2 20 0 0.2
M.Mack, Ohio 9 2 4 0 0.2
G.Maldonado, Kansas St. 9 2 17 0 0.2
D.McDougle, San Diego St. 9 2 0 0 0.2
M.Muhammad, Texas 9 2 0 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 9 2 32 0 0.2
R.Pleasant, Auburn 9 2 66 1 0.2
J.Rios, Texas State 9 2 9 0 0.2
P.Robertson, Oklahoma St. 9 2 33 0 0.2
A.Shuler, Notre Dame 9 2 46 0 0.2
G.Summers, Akron 9 2 5 0 0.2
J.Thomas, James Madison 9 2 32 0 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 9 2 8 0 0.2
A.Williams, Liberty 9 2 12 0 0.2
K.Abney, Arizona St. 10 2 0 0 0.2
K.Bains-Marquez, Pittsburgh 10 2 106 0 0.2
S.Banks, UTSA 10 2 27 0 0.2
D.Barksdale, James Madison 10 2 4 0 0.2
T.Bell, Iowa St. 10 2 0 0 0.2
E.Blakey, Miami (Ohio) 10 2 7 0 0.2
K.Bolden, Georgia 10 2 0 0 0.2
N.Bowers, Toledo 10 2 27 0 0.2
C.Bracha, Fresno St. 10 2 0 0 0.2
L.Brown, Air Force 5 1 42 0 0.2
K.Brown, Minnesota 10 2 28 0 0.2
C.Buffington, Iowa 5 1 26 0 0.2
D.Burks, Appalachian St. 10 2 25 0 0.2
N.Chandler, South Alabama 10 2 -7 0 0.2
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 10 2 0 0 0.2
M.Delane, LSU 10 2 0 0 0.2
A.Dickerson, Arkansas St. 10 2 0 0 0.2
C.Downs, Ohio St. 10 2 0 0 0.2
J.Dunbar, Missouri St. 10 2 4 0 0.2
J.Earby, Boise St. 10 2 0 0 0.2
J.Elad, Rutgers 10 2 40 0 0.2
J.Fields, Louisiana Tech 10 2 123 2 0.2
A.Fisher, Indiana 10 2 27 1 0.2
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 10 2 52 1 0.2
T.Freeman, Duke 10 2 85 1 0.2
I.Glasker, BYU 10 2 3 0 0.2
M.Gonser, Buffalo 10 2 56 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 10 2 12 0 0.2
R.Hallman, Wisconsin 10 2 0 0 0.2
T.Hallock, W. Michigan 10 2 69 1 0.2
P.Hamilton, Navy 10 2 27 0 0.2
A.Haulcy, LSU 10 2 35 0 0.2
D.Hearns, Wyoming 10 2 -1 0 0.2
A.Hill, Texas 10 2 3 0 0.2
M.Hughes, Arizona St. 10 2 7 0 0.2
P.Hutson, Marshall 10 2 49 1 0.2
S.Jackson, UCLA 10 2 9 0 0.2
A.Jackson, Georgia Southern 10 2 0 0 0.2
B.Johnson, Wyoming 10 2 83 1 0.2
T.Johnson, Utah 10 2 3 0 0.2
R.Jones, Air Force 10 2 3 0 0.2
E.Joseph, Florida St. 10 2 28 0 0.2
D.Joyner, Maryland 10 2 76 1 0.2
Q.Keyes, UNLV 10 2 51 1 0.2
G.Kilgore, South Carolina 10 2 45 1 0.2
J.Lee, South Florida 10 2 53 0 0.2
D.Lee, Iowa 10 2 0 0 0.2
J.Lewis, W. Kentucky 10 2 6 0 0.2
G.Littleton, Texas 10 2 11 0 0.2
Z.Lutmer, Iowa 10 2 72 1 0.2
J.Mack, Louisville 10 2 0 0 0.2
J.Mathews, Ohio St. 10 2 28 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 10 2 39 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 10 2 35 0 0.2
L.McCutchin, Houston 10 2 45 1 0.2
J.McDonald, Texas 10 2 16 0 0.2
M.McDuffie, UNLV 10 2 10 0 0.2
J.McNair, Buffalo 10 2 37 0 0.2
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 10 2 22 0 0.2
J.Mixon, Oregon 10 2 62 1 0.2
M.Montgomery, Southern Miss. 10 2 21 0 0.2
D.Moore, Florida 10 2 7 0 0.2
Q.Moss, Kansas St. 10 2 0 0 0.2
J.Neal, Arkansas 10 2 34 0 0.2
B.Nicholson, Stanford 10 2 0 0 0.2
I.Nwokobia, SMU 10 2 43 0 0.2
W.O’Steen, Jacksonville St. 10 2 27 0 0.2
N.Obiazor, TCU 10 2 28 0 0.2
E.Palmer, Hawaii 10 2 57 1 0.2
H.Perkins, LSU 10 2 3 0 0.2
C.Phares, Appalachian St. 10 2 3 0 0.2
M.Pollard, Delaware 10 2 0 0 0.2
T.Pride, Missouri 10 2 21 1 0.2
D.Purnell, Kansas St. 10 2 46 1 0.2
T.Quinn, Louisville 10 2 0 0 0.2
Z.Rainey-Sale, Washington 5 1 4 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 10 2 25 0 0.2
T.Redmond, Tennessee 10 2 47 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
T.Reynolds, Utah 10 2 51 0 0.2
M.Richard, Louisiana Tech 10 2 0 0 0.2
A.Richard, Southern Miss. 10 2 0 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 10 2 35 0 0.2
C.Rivers, Duke 10 2 0 0 0.2
E.Robinson, Georgia 10 2 0 0 0.2
L.Scruggs, Maryland 10 2 0 0 0.2
K.Seay, Delaware 10 2 2 0 0.2
D.Singleton, Nebraska 10 2 7 0 0.2
D.Spears, LSU 10 2 70 1 0.2
V.Swain, South Carolina 10 2 25 0 0.2
J.White, Troy 10 2 31 1 0.2
P.Williams, South Carolina 10 2 23 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
C.Wilson, West Virginia 10 2 19 0 0.2
M.Woods, Coastal Carolina 10 2 36 0 0.2
M.DeWalt, Akron 11 2 34 1 0.2
K.Jones, Mississippi St. 11 2 33 0 0.2
D.Lewis, West Virginia 11 2 41 0 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 11 2 39 0 0.2
J.Patterson, Oregon St. 11 2 36 0 0.2
K.Price, Boston College 11 2 48 0 0.2
E.Reed, Akron 11 2 5 0 0.2
D.Ward, Memphis 11 2 58 2 0.2
K.Wilson, Memphis 11 2 20 0 0.2
E.Bowen, Oklahoma 6 1 87 1 0.2
P.EstoEsta, Bowling Green 6 1 0 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 1 55 1 0.2
K.Hobbs, Notre Dame 6 1 11 0 0.2
A.Jackson, Louisiana Tech 6 1 23 1 0.2
J.Kane, Rice 6 1 0 0 0.2
T.Letuli, San Diego St. 6 1 31 1 0.2
J.Medlock, SMU 6 1 96 1 0.2
S.Reyes, SMU 6 1 0 0 0.2
T.Wilk, East Carolina 6 1 20 0 0.2
D.Wilson, Sam Houston St. 6 1 36 0 0.2
M.Wright, East Carolina 6 1 0 0 0.2
P.Wyatt, Rice 6 1 7 0 0.2
C.Brookins, Pittsburgh 7 1 19 0 0.1
D.Brooks, Texas A&M 7 1 39 0 0.1
J.Campbell, New Mexico St. 7 1 13 0 0.1
A.Clary, Virginia 7 1 0 0 0.1
R.Damuni, BYU 7 1 26 0 0.1
F.Gnago, Rutgers 7 1 0 0 0.1
G.Grayton, Kentucky 7 1 21 0 0.1
T.Hinspeter, Umass 7 1 63 0 0.1
C.Keys, FAU 7 1 9 0 0.1
T.Lynum, Pittsburgh 7 1 0 0 0.1
D.Moon, W. Michigan 7 1 0 0 0.1
R.Ramey, Old Dominion 7 1 3 0 0.1
J.Rawls, Florida St. 7 1 0 0 0.1
K.Robinson, Louisiana-Monroe 7 1 10 0 0.1
K.Smith, Oklahoma St. 7 1 1 0 0.1
D.Stone, Duke 7 1 0 0 0.1
J.Tchienchou, Tulane 7 1 0 0 0.1
J.Walker, West Virginia 7 1 31 0 0.1
S.Williams, Texas A&M 7 1 3 0 0.1
C.Wright, Stanford 7 1 19 1 0.1
O.Adeyi, Northwestern 8 1 33 0 0.1
Z.Berry, Michigan 8 1 0 0 0.1
B.Blades, FIU 8 1 19 0 0.1
R.Clark, Washington 8 1 0 0 0.1
D.Coleman, Baylor 8 1 26 0 0.1
B.Despanie, Tulane 8 1 0 0 0.1
D.Harrison, N. Illinois 8 1 11 0 0.1
A.Hector, Colorado St. 8 1 0 0 0.1
D.McClellan, Missouri 8 1 83 1 0.1
E.McDowell, Georgia Southern 8 1 0 0 0.1
C.Robinson, Kent St. 8 1 43 0 0.1
T.Seeds, Wyoming 8 1 8 0 0.1
R.Shelley, Georgia Tech 8 1 0 0 0.1
I.Smith, Mississippi St. 8 1 0 0 0.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up