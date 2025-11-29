Live Radio
Home » Sports » NCAA Division II Football…

NCAA Division II Football Playoff Glance

The Associated Press

November 29, 2025, 6:15 PM

All Times EST

First Round

Saturday, November 22

Kutztown 52, Bentley 0

Assumption 23, Indiana (Pa.) 20

Frostburg St. 21, Johnson C. Smith 7

California (Pa.) 27, Virginia Union 24

Albany St. (Ga.) 35, Valdosta St. 30

Benedict 25, Wingate 24

West Florida 43, North Greenville 19

Newberry 45, Kentucky St. 24

Ferris St. 65, Northwood 14

Ashland 32, Minn. Duluth 7

Minnesota St. 37, Findlay 14

UIndy 57, Truman St. 14

Harding 38, Northwest Mo. St. 16

Pittsburg St. 21, Chadron St. 17

Western Colo. 27, Central Wash. 20

UT Permian Basin 37, CSU Pueblo 24

Second Round

Saturday, November 29

Kutztown 56, Assumption 19

Frostburg St. 23, California (Pa.) 21

Albany St. (Ga.) 14, Benedict 12

Newberry 24, West Florida 17

Ferris St. 56, Ashland 24

Minnesota St. 35, UIndy 27

Harding 37, Pittsburg St. 21

UT Permian Basin 21, Western Colo. 15, OT

Quarterfinals

Kutztown vs. Frostburg St., TBA

Albany St. (Ga.) vs. Newberry, TBA

Ferris St. vs. Minnesota St., TBA

Harding vs. UT Permian Basin, TBA

Semifinals

Kutztown-Frostburg St.-winner vs. Albany St. (Ga.)-Newberry-winner, TBA

Ferris St.-Minnesota St.-winner vs. Harding-UT Permian Basin-winner, TBA

Championship

Saturday, December 20

Semifinal winners, 4 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up