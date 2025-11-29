NCAA Division II Football Playoff Glance

All Times EST
First Round
Saturday, November 22
Kutztown 52, Bentley 0
Assumption 23, Indiana (Pa.) 20
Frostburg St. 21, Johnson C. Smith 7
California (Pa.) 27, Virginia Union 24
Albany St. (Ga.) 35, Valdosta St. 30
Benedict 25, Wingate 24
West Florida 43, North Greenville 19
Newberry 45, Kentucky St. 24
Ferris St. 65, Northwood 14
Ashland 32, Minn. Duluth 7
Minnesota St. 37, Findlay 14
UIndy 57, Truman St. 14
Harding 38, Northwest Mo. St. 16
Pittsburg St. 21, Chadron St. 17
Western Colo. 27, Central Wash. 20
UT Permian Basin 37, CSU Pueblo 24
Second Round
Saturday, November 29
Kutztown 56, Assumption 19
Frostburg St. 23, California (Pa.) 21
Albany St. (Ga.) 14, Benedict 12
Newberry 24, West Florida 17
Ferris St. 56, Ashland 24
Minnesota St. 35, UIndy 27
Harding 37, Pittsburg St. 21
UT Permian Basin 21, Western Colo. 15, OT
Quarterfinals
Kutztown vs. Frostburg St., TBA
Albany St. (Ga.) vs. Newberry, TBA
Ferris St. vs. Minnesota St., TBA
Harding vs. UT Permian Basin, TBA
Semifinals
Kutztown-Frostburg St.-winner vs. Albany St. (Ga.)-Newberry-winner, TBA
Ferris St.-Minnesota St.-winner vs. Harding-UT Permian Basin-winner, TBA
Championship
Saturday, December 20
Semifinal winners, 4 p.m.
